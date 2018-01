Saçınla oynama, saçınla oynama sonunda ellerin dillerin yanacak!

Sıla saçını çok sık değiştirmeye başlamıştı, bir kadın saçıyla çok oynamaya başladıysa bilin ki bir derdi, sıkıntısı vardır...

Evet, böyle meşhur bir genelleme var.

Ve işte o Cosmopolitan ruhu inatla şöyle buyuruyor:

- Kadınların ruh hali saç değişikliklerinden takip edilebilir.

- Saç rengini ya da şeklini değiştiren kadın ya sevgilisinden ayrılmıştır ya da araları bozulmuştur!

- Kadın birine aşık olmuş ama erkek kendisine yüz vermemiş de olabilir.

- İş arkadaşı saç şeklini değiştirmiştir. O da bunu kıskanıp değişiklik yapmış olabilir.

- Kadın kendini çok yalnız hissetmiştir ve bunalımdadır.

HAYAT BU KADAR BASİT Mİ

Açıkça söyleyeyim:

Bu genelleme ruhuna kılım.

Saç değişikliklerini ilişkilere, flörtlere, ayrılıklara bağlayan kalıplara da...

Hayat bu kadar basit değil. Kadın da erkek de...

İnsan her saniye bin tane duygu bulutuyla yüklü dolanıp duruyor.

Her dönemi birbirinden farklı oluyor.

Bu tarz kestirme sonuçlar hiçbir şeyi tam olarak açıklamıyor.

Aksine her duyguyu, davranışı bir kalıba sokup buzlukta dondurmaya bırakıyor.

“Böyle yaptıysan böylesin” filan. Geçelim yani bu dereleri...

SILA’NIN PERUK SIRRI!

Hem Sıla’nın “saç tarihi” o denli basit değil.

İlk albümü çıkmadan evvel, en az bir 15 sene kadar, Sıla’nın kısa saçlı olduğu bilinen bir şey. Albümü yayınlanacağı zaman ise plak şirketi diyor ki “Uzun saçlı çık”.

Bunun üzerine Sıla pratik bir çözüm buluyor: Peruk takıyor!

Peruk olduğu belli olmasın diye de üstüne bere (ilk albüm kapağına bakınız).

Sonra bu uzun saçlı peruk hoşuna gidiyor Sıla’nın ve saçını gerçekten uzatıyor.

Yıllar geçiyor ve Sıla bu kez ilk gençlik halini özlüyor, saçını giderek kısaltmaya başlıyor.

Bir ara konuşmuştuk, tüm bunlara oradan hakimim...

SAKALI N’APICAZ?

Kısacası kadınlara dair saç kalıpları böyleyken böyle de; peki erkeklerin son yıllarda sakallarıyla durmadan oynamaları neyle açıklanabilir?

Cosmo tanrısının buna da bir gerekçesi var mı acaba?

BAŞLIK NOTU: Bildiniz; başlık o muhteşem şarkının, Sıla ve Erol Evgin’in beraber söylediği “Ateşle Oynama”dan... Değiştirilmiş hali tabii ki.

Ablan Rihanna olmak istiyor bebeğim

Kerimcan Durmaz’ın Bostancı Gösteri Merkezi’nde çıkması olay mı? Yoo, hiç değil. Amerikalı sosyal medya starı Cameron Dallas’ın diğer fenomen arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları Magcon turu gibi bir şey Kerimcan’ın şovu.

Cameron ve arkadaşları da şehir şehir dolaşıyordu.

Gittikleri yerde hayranlarıyla hem konuşuyor hem dans ediyor hem de içlerinden bazıları gerçekten şarkı söylüyordu. Ama kendi sesleriyle... Kerimcan’ın da şovunda dans ve müzik var. Ama Rihanna şarkısı çalarken o neden elinde mikrofonla söylermiş gibi yapıyor, bak orası belli değil annem. Bence Kerimcan şovunun en eğlenceli yanı kankaları Samet ve Caner’le yaptığı Single Ladies şovuymuş. Bak o cidden eğlenceli (YouTube sağ olsun, oradan izledim). Öte yandan Bostancı’da Kerimcan stili erkeklerin olması da şaşırtıcı değil. Kerimcan’ın “olayı” bu zaten: Makyaj, bebeksi bir surat ve bol parıltılı bir kombin.

70’lerin glam rock akımına ucundan kıyısından benzeyen bir özgürlükçü tavır Kerimcan makyajı.

Bakalım sonu nereye varacak?

Black Mirror ve Esra Erol

Stranger Things dizisinin tanıtımı için Sadettin Teksoy iyi numaraydı.

Keza Narcos için Nusret Gökçe’nin seçilmesi de...

Ama Esra Erol’la Black Mirror tanıtımı hiç olmamış.

Ne anlatıyor şimdi bu tanıtım?

Kime, neyi satıyor?

Güya dizinin Hang The DJ adlı bölümüne gönderme yapıyor.

Ama eleştirel bir yanı yok. Esprisi de.

Ayrıca oyuncular çok kötü.

Black Mirror dizisi hayranlarına, dizinin zekasına hakaret gibi bir tanıtım filmi maalesef.