RTÜK dünyaca ünlü olabilir

Netflix gerçekten de RTÜK’ün içerik müdahalesine boyun eğmek zorunda kalır mı diye düşünürken, yakın geçmişten unuttuğumuz bir örnek aklıma geldi.
Komedyen ve stand-up’çı Hasan Minhaj’ın Netflix’te “Patriot Act” adlı bir şovu var.
Güncel olayları anlatırken içine mizah katan bir şov. İşte o programın Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman hakkındaki bölümü sansüre takılmıştı.
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin söylenen sözlerden ötürü Suudi Arabistan’ın bilişim ve teknoloji kurulu devreye girmiş, Netflix’i uyarmış ve Netflix de “gelen istek üzerine” programın o bölümünü sadece Suudi Arabistan’da yayından kaldırmıştı.
Bu olay tüm dünyada geçtiğimiz aylarda haber olmuş, yankı uyandırmıştı.
Ama asıl ironik olan bir sonraki programında Hasan Minhaj bu sansüre değiniyor ve konuya dair sert eleştirilerde bulunup dalgasını geçiyor.“Kaldırdıkları programı bir Müslüman sunuyor” diye altını çizerek...
Sözün özü RTÜK de Netflix’e ilk müdahalesinde Hasan Minhaj’ın diline düşebilir ve anında dünyaca ünlü olabilir.
Hasan Minhaj mizahıyla yazıya son verirsek: Bu fırsat kaçmaz!
Kenan Doğulu ve Beren Saat
◊ Haklarındaki hastalık iddiasının sanki altın gününde konu komşu hakkında dedikodu yapar gibi TV programında söylenmesi müthiş bir şuursuzluktu.
◊ Bu sorumsuzluktan iki gün sonra bu kez de üçüncü bir kişi yüzünden evliliklerinin bitmeye yüz tuttuğu haberleri her yeri süsledi.
◊ Kenan ve Beren çifti son aylarda gündemde tamam ama peş peşe bu kadar haberin yayılması da garip.
Ya biri onlarla uğraşıyor ya da artık gerçekten dönülmez akşamın ufkundalar.
Bu yüzden de yakın çevreleri etrafa dedikodu saçıyor bolca.
Kamptaki şifacı Tuba Ünsal’a ne dedi
Çılgın bir enerjiye sahip Tuba Ünsal.
Ne zaman karşılaşsam yeni bir projeye başlamış oluyor ya da çocuklarıyla bir seyahatten dönmüş oluyor.
Zaten her şeyi bir arada yapıyor.
En son güneyde bir kampa gitmişti Tuba. O kamptaki “healer”ın (şifacı/iyileştirici) söylediklerinden çok etkilenmiş.
Nasıl etkilenmesin ki? Duyduğumda ben de çok etkilendim.
Şöyle demiş şifacı:
“Kocaman heybetli bir ağaç gibisin ama kökün havada, yani kuruyorsun. Yaşam enerjin sönüyor, kendini bulman lazım.”
Bu kampın spiritüel etkisiyle olsa gerek Tuba’yla çok derin bir röportaj yaptık.
Kasmadan, kendiliğinden öyle oldu.
Muhsin Akgün’ün stüdyosunda yaptığımız çekim de aynı şekilde:
Doğal ve akışta.
Bu röportajı yarın okuyacaksınız.
Ama dayanamayıp bir cümle daha yazayım Tuba’nın ağzından, onun değişimini daha iyi anlamanız için:
“Biz bir puzzle gibiyiz. Ne noktada eksiksek oradan yaralı olanı hayatımıza çekiyoruz. Ben artık tam olmak ve kimsenin eksiklerini tamamlayan olmak istemiyorum!”
Yunan adaları yine popüler
Bodrum’dan Leros’a, Patmos’a feribotla giden...
Çeşme’den Sakız’a geçen...
Yetmedi, bir adaya gittikten sonra oradan başka adalara feribotlarla devam ederek tatilini sürdüren...
Bu yaz da hayli çok.
Euro’nun 6 lira olması kimseyi durdurmuş değil yani.
“Neden oralar?” sorusunun yanıtı ise hâlâ aynı:
“Tamam tesisler eski, Bodrum ve Çeşme gibi değil. Ama bakir, bozulmamış ve yemekler daha iyi.”
RTÜK dünyaca ünlü olabilir
Netflix gerçekten de RTÜK’ün içerik müdahalesine boyun eğmek zorunda kalır mı diye düşünürken, yakın geçmişten unuttuğumuz bir örnek aklıma geldi.
Komedyen ve stand-up’çı Hasan Minhaj’ın Netflix’te “Patriot Act” adlı bir şovu var.
Güncel olayları anlatırken içine mizah katan bir şov. İşte o programın Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman hakkındaki bölümü sansüre takılmıştı.
Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin söylenen sözlerden ötürü Suudi Arabistan’ın bilişim ve teknoloji kurulu devreye girmiş, Netflix’i uyarmış ve Netflix de “gelen istek üzerine” programın o bölümünü sadece Suudi Arabistan’da yayından kaldırmıştı.
Bu olay tüm dünyada geçtiğimiz aylarda haber olmuş, yankı uyandırmıştı.
Ama asıl ironik olan bir sonraki programında Hasan Minhaj bu sansüre değiniyor ve konuya dair sert eleştirilerde bulunup dalgasını geçiyor.“Kaldırdıkları programı bir Müslüman sunuyor” diye altını çizerek...
Sözün özü RTÜK de Netflix’e ilk müdahalesinde Hasan Minhaj’ın diline düşebilir ve anında dünyaca ünlü olabilir.
Hasan Minhaj mizahıyla yazıya son verirsek: Bu fırsat kaçmaz!
Kenan Doğulu ve Beren Saat
◊ Haklarındaki hastalık iddiasının sanki altın gününde konu komşu hakkında dedikodu yapar gibi TV programında söylenmesi müthiş bir şuursuzluktu.
◊ Bu sorumsuzluktan iki gün sonra bu kez de üçüncü bir kişi yüzünden evliliklerinin bitmeye yüz tuttuğu haberleri her yeri süsledi.
◊ Kenan ve Beren çifti son aylarda gündemde tamam ama peş peşe bu kadar haberin yayılması da garip.
Ya biri onlarla uğraşıyor ya da artık gerçekten dönülmez akşamın ufkundalar.
Bu yüzden de yakın çevreleri etrafa dedikodu saçıyor bolca.
Kamptaki şifacı Tuba Ünsal’a ne dedi
Çılgın bir enerjiye sahip Tuba Ünsal.
Ne zaman karşılaşsam yeni bir projeye başlamış oluyor ya da çocuklarıyla bir seyahatten dönmüş oluyor.
Zaten her şeyi bir arada yapıyor.
En son güneyde bir kampa gitmişti Tuba. O kamptaki “healer”ın (şifacı/iyileştirici) söylediklerinden çok etkilenmiş.
Nasıl etkilenmesin ki? Duyduğumda ben de çok etkilendim.
Şöyle demiş şifacı:
“Kocaman heybetli bir ağaç gibisin ama kökün havada, yani kuruyorsun. Yaşam enerjin sönüyor, kendini bulman lazım.”
Bu kampın spiritüel etkisiyle olsa gerek Tuba’yla çok derin bir röportaj yaptık.
Kasmadan, kendiliğinden öyle oldu.
Muhsin Akgün’ün stüdyosunda yaptığımız çekim de aynı şekilde:
Doğal ve akışta.
Bu röportajı yarın okuyacaksınız.
Ama dayanamayıp bir cümle daha yazayım Tuba’nın ağzından, onun değişimini daha iyi anlamanız için:
“Biz bir puzzle gibiyiz. Ne noktada eksiksek oradan yaralı olanı hayatımıza çekiyoruz. Ben artık tam olmak ve kimsenin eksiklerini tamamlayan olmak istemiyorum!”
Yunan adaları yine popüler
Bodrum’dan Leros’a, Patmos’a feribotla giden...
Çeşme’den Sakız’a geçen...
Yetmedi, bir adaya gittikten sonra oradan başka adalara feribotlarla devam ederek tatilini sürdüren...
Bu yaz da hayli çok.
Euro’nun 6 lira olması kimseyi durdurmuş değil yani.
“Neden oralar?” sorusunun yanıtı ise hâlâ aynı:
“Tamam tesisler eski, Bodrum ve Çeşme gibi değil. Ama bakir, bozulmamış ve yemekler daha iyi.”