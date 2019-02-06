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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Ridley Scott İstanbul’a yeniden âşık etti bizi

6 Şubat 2019

Ridley Scott’ın çektiği yeni THY filmi “Journey” tipik bir reklam filminden öte, bambaşka bir şey olmuş:Uzun metraj bir filmin fragmanı ya da sürükleyici bir kısa film gibi.


Yahut devamını merakla bekleyeceğimiz bir internet dizisi (webisode) gibi...
İstanbul’a ve yeni havalimanına dair nefis görüntüler de cabası.
Hatta öyle ki, uzun süredir turistlere emanet edip pek gitmediğimiz Ortaköy sahiline bile gidesim geldi filmi izledikten sonra.
Filmi ti’ye alanlar da var tabii. Her işin olmazsa olmazı...
“Ridley başkan trafik sorununu çözmüş” yorumu en komik olanlardan biri mesela.
İki ana karakter Ortaköy’den Yerebatan Sarnıcı’na ışık hızıyla geliyorlar ya, o sebepten...
Asıl dikkat çekici olan reklam filminin başrolündeki Sylvia Hoeks’un yazlık elbisesinin üzerine otel bornozu geçirip balkonda oturduğu sahne.
Elbisenin üzerine bornoz tuhaf olmamış mı kuzum?
Filmde tam açıklanamayan o gizem gibi “Ridley”in gizemlerinden biri bu herhalde deyip keyifle izledim ben yine de...

Tarkan ve klipleri

Tarkan “10” albümündeki şarkılara klip çekmeyi sürdürüyor.
“Yolla”, “Çok Ağladım” ve “Kedi Gibi” şarkılarından sonra “O Sevişmeler” şarkısına da klip çekmiş Tarkan.
“Kedi Gibi” hariç bu son klip de gayet sıradan olmuş maalesef.
Sade bir hava tutturayım demiş Tarkan ama devir “içerik” devri.
Ya da içerik zayıfsa bile görüntülerin en azından nefis olması şart.
90’larda bile daha güzel klipleri oldu Tarkan’ın.
Madem bu güzelim şarkıya klip çekildi, keşke biraz daha özen gösterilseydi...

Tam bir Elektra’sınız Bülent Hanım

Netflix’te yayınlanan FX dizisi “Pose”un dün son bölümünü bitirip de üstüne bir Bülent Ersoy haberi okuyunca ister istemez aklıma geldi:
Bu dizinin yerlisi yapılsa başrol kesinlikle Bülent Ersoy’un olmalı!
Özellikle Elektra Abundance rolüne “cuk” oturur Ersoy.
Elektra’nın karşı tarafı her daim iğneleyen nefis hazırcevap hali direkt Bülent Hanım’ı anımsatıyor çünkü.
Bakınız son sahne performansında kendisine “Bülent Abla” diye seslenen hayranına ne demiş Bülent Ersoy: “Abla deme lazım olur!”

Sevgilinle aynı gün doğmak

Pilevneli Galeri’nin sahibi Murat Pilevneli ile sevgilisi Aslı Pamir önceki gece Lucca’da doğum günlerini beraber kutladı.
“Doğum günleri” derken laf olsun diye değil, ikisi de gerçekten aynı gün doğmuş.
O gece ikisinin de doğum gününü kutladıktan sonra Aslı’ya romantik romantik sordum, “İlginç bir şey olmalı sevgilinle aynı gün doğmuş olmak” diye.
“Evet” dedi Aslı, hatta ilk çıkmaya başladıklarında Murat’ın doğum gününe sosyal medyasından bakıp şaşırmış ve bu durum hoşuna gitmiş.
Bir de işin aynı burçtan olma hali var tabii.
Ama o kısımlara hiç girmedim, abartmayayım diye...

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