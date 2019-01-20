Pazar trendleri

◊ Fermente içecekler.
En popüleri kombucha.
Süt kefiri ya da kvass gibi farklı türleri deneyenler de var.
◊ Cheesecake’in her türlüsü. Başına “San Sebastian” ya da “Katalan” sıfatı eklenmiş olanı ya da balkabaklı yapılanı pek makbul.
Kısacası şehirde garip bir cheesecake rüzgarı esmekte.
◊ Yeni kafelerden Reşitpaşa’daki Padoca Bakery&Cafe.
◊ Matcha ile yapılan kokteyller. Matchanın çay versiyonuyla kafeler yeni tanışmıştı ki, şimdi bir de bu moda olmaya başladı.
◊ Beykoz Kundura Fabrikası içindeki Kundura Sinema.
Eski ya da yeni festival filmlerinin gayet şık bir salonda gösterildiği Kundura Sinema’ya gitmek azıcık zor ama orada olmak hayli havalı.
Kadın yapınca fena, erkek yapınca ne âlâ
Meryem Uzerli iki yıl önce Dubaili bir şeyhle para karşılığı yemeğe çıktığını söylediğinde ortalık yıkılmıştı.
Burak Özçivit’in 80 zengin Kuveytli kadınla yemeği ise o kadar gürültü koparmadı.
Oysa mantık aynı mantık.
Ünlü oyuncularla
yemek organizasyonunda bir araya gelmek o topraklarda olağan.
Bu organizasyonlar için oyunculara yüklü bir miktar da ödeniyor.
Kabul eden gidiyor, etmeyen gitmiyor. Gayet normal.
Anormallik yok.
Ama Meryem Uzerli bunu kabul edip gitti diye ona çok yüklenilmişti.
Tam çifte standart.
Kadın yapınca “fena”, erkek yapınca “ne âlâ”.
Klip Atlası
◊ MUSTAFA SANDAL / GEL BANA
Mustafa Sandal’a boşanmak yaradı gibi bir cümle kursam fena mı durur acaba?
Ama neden olsun ki? Bazılarına evlenmek yarar bazılarına da boşanmak.
Neyse, “yaraması” şu anlamda tabii: Sandal’ın yeni teklisi Gel Bana o eski, serin limonata tadındaki Sandal hitleri ayarında.
Gelelim klibine...
Eskiden (milattan önce 1500 filan) atlar zıplar koşar, bir şeyler yapardı Mustafa Sandal.
Şimdi ise kliplerde sadece duruyor.
Hareket bereket konularındaki tahtını ise İdo’ya devretmek üzere.
Bakınız İdo’nun Bileklerime Kadar Acıyo klibine. Ben hâlâ İdo’nun orada yaptığı figürleri çözebilmiş değilim.
Her gün evde ve pilates salonunda deniyorum ama sonuç fena: Beden düğüm düğüm oluyo, e sonunda her yanım bileklerime kadar acıyo...
◊ OĞUZHAN KOÇ / SÜKUT-U HAYAL
Mustafa Sandal’ın klibi Bangkok’ta çekilmiş, Oğuzhan Koç’un klibi ise Amerikan gençlik korku filmlerinin geçtiği mekanlarda.
Klasik otomobilden Oğuzhan’ın vintage giyimine, hatta o iç karartıcı motel odasına kadar her şey Teksas Katliamı’nı hatırlatır türden!
◊ AYBÜKE / NE DİYORSAN
Yabancı kliplerde gördüğümüz genç, güzel, cıvıl cıvıl, rengarenk, dozunda seksi, gözlerini aça aça şarkı söyleyenler vardır ya.
Aybüke tam onların kategorisinde, modernliğin doruklarında.
Ama şarkının nakaratında “Ne diyorsan emrin olur” demiyor mu, işte o an tüm karizma yok oluyor üzgünüm (so sorry).
Bu arada Edis de var klipte.
Destek vermiş arkadaşına,
pek güzel.
Ama keşke geçerken uğramış gibi yapmasaymış.
Pazar trendleri
.
◊ Fermente içecekler.
En popüleri kombucha.
Süt kefiri ya da kvass gibi farklı türleri deneyenler de var.
◊ Cheesecake’in her türlüsü. Başına “San Sebastian” ya da “Katalan” sıfatı eklenmiş olanı ya da balkabaklı yapılanı pek makbul.
Kısacası şehirde garip bir cheesecake rüzgarı esmekte.
◊ Yeni kafelerden Reşitpaşa’daki Padoca Bakery&Cafe.
◊ Matcha ile yapılan kokteyller. Matchanın çay versiyonuyla kafeler yeni tanışmıştı ki, şimdi bir de bu moda olmaya başladı.
◊ Beykoz Kundura Fabrikası içindeki Kundura Sinema.
Eski ya da yeni festival filmlerinin gayet şık bir salonda gösterildiği Kundura Sinema’ya gitmek azıcık zor ama orada olmak hayli havalı.
Kadın yapınca fena, erkek yapınca ne âlâ
Meryem Uzerli iki yıl önce Dubaili bir şeyhle para karşılığı yemeğe çıktığını söylediğinde ortalık yıkılmıştı.
Burak Özçivit’in 80 zengin Kuveytli kadınla yemeği ise o kadar gürültü koparmadı.
Oysa mantık aynı mantık.
Ünlü oyuncularla
yemek organizasyonunda bir araya gelmek o topraklarda olağan.
Bu organizasyonlar için oyunculara yüklü bir miktar da ödeniyor.
Kabul eden gidiyor, etmeyen gitmiyor. Gayet normal.
Anormallik yok.
Ama Meryem Uzerli bunu kabul edip gitti diye ona çok yüklenilmişti.
Tam çifte standart.
Kadın yapınca “fena”, erkek yapınca “ne âlâ”.
Klip Atlası
◊ MUSTAFA SANDAL / GEL BANA
Mustafa Sandal’a boşanmak yaradı gibi bir cümle kursam fena mı durur acaba?
Ama neden olsun ki? Bazılarına evlenmek yarar bazılarına da boşanmak.
Neyse, “yaraması” şu anlamda tabii: Sandal’ın yeni teklisi Gel Bana o eski, serin limonata tadındaki Sandal hitleri ayarında.
Gelelim klibine...
Eskiden (milattan önce 1500 filan) atlar zıplar koşar, bir şeyler yapardı Mustafa Sandal.
Şimdi ise kliplerde sadece duruyor.
Hareket bereket konularındaki tahtını ise İdo’ya devretmek üzere.
Bakınız İdo’nun Bileklerime Kadar Acıyo klibine. Ben hâlâ İdo’nun orada yaptığı figürleri çözebilmiş değilim.
Her gün evde ve pilates salonunda deniyorum ama sonuç fena: Beden düğüm düğüm oluyo, e sonunda her yanım bileklerime kadar acıyo...
◊ OĞUZHAN KOÇ / SÜKUT-U HAYAL
Mustafa Sandal’ın klibi Bangkok’ta çekilmiş, Oğuzhan Koç’un klibi ise Amerikan gençlik korku filmlerinin geçtiği mekanlarda.
Klasik otomobilden Oğuzhan’ın vintage giyimine, hatta o iç karartıcı motel odasına kadar her şey Teksas Katliamı’nı hatırlatır türden!
◊ AYBÜKE / NE DİYORSAN
Yabancı kliplerde gördüğümüz genç, güzel, cıvıl cıvıl, rengarenk, dozunda seksi, gözlerini aça aça şarkı söyleyenler vardır ya.
Aybüke tam onların kategorisinde, modernliğin doruklarında.
Ama şarkının nakaratında “Ne diyorsan emrin olur” demiyor mu, işte o an tüm karizma yok oluyor üzgünüm (so sorry).
Bu arada Edis de var klipte.
Destek vermiş arkadaşına,
pek güzel.
Ama keşke geçerken uğramış gibi yapmasaymış.