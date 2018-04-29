Pazar testi: Hangi ünlüyle kanka olmak isterdin?

Siz de kendi ünlünüzü belirleyin, bakalım hangisine kendinizi yakın hissedeceksiniz?

· ARDA TURAN: Çok net, onun kankası olmak zor. Sınırları, kalıpları var. Kafası da karışık. Onun kankası olmak yorucu, yıpratıcı olurdu. Ayrıca bir de sabaha kadar PlayStation oyna dur, kim uğraşacak?

· ALEYNA TİLKİ: Başka bir gezegende yaşadığı kesin. Gelgiti bol ama belli, hayli duygusal. Kankası olunurdu, çok da eğlenilirdi. Özellikle de lunaparklarda.

· ŞEYMA SUBAŞI: Oradan oraya geziyor, dışarıdan çok parlak bir hayatı var ama bence kankası olmak zor. İnsan hızına yetişemez yahu! Bir süre sonra evini, yatağını özler, ayak uyduramaz. Coachella’da Şeyma fotoğraf çektirirken bir köşede uyuyakaldığınızı düşünsenize...

· AYŞE ARMAN: Sakajewa kolyesi yaparken yardımcı olurdum ama beşinci gün sıkılabilirdim. Kanka yardımı da bir yere kadar! Neyse ki Ayşe çok hiperaktif kadın. Sürekli kendini yenilediği için kankası olabilirdim. Ama hayır, beraber verdiğimiz Instagram pozunda onun gibi dil çıkaramayabilirdim.

· SERENAY SARIKAYA: Valla sırf yaydığı pozitif enerji yüzünden kankası olabilirdim. Hem bildiğim kadarıyla yeni restoran keşfetmeyi de seviyor. Güzel anlaşırdık. Ama gel gör ki en büyük kanka olma kuralını o söz konusu olduğunda uygulayabilir miydim emin değilim. Ya tüm sırlarını bana anlatırsa ve ben yazmak istersem?

· ÇAĞATAY ULUSOY: Onunla gece hayatı kankası olabilirdim. Çünkü gece hayatını seviyor ve genelde aynı yerlere takılıyoruz. Ama şu konuda anlaşamazdık: Gece dışarı çıkarken ısrarla taktığı şapkası konusunda! “Çağatay” derim, “Çıkar artık

şu şapkanı!”

Arnavutköy’de sanatın izinde

Şu sıra İstanbul ateş topu gibi.

Bir etkinlik bitiyor, diğeri başlıyor.

Mayıs ortasına kadar böyle.

Mesela Mamut Art sonrası önümüzdeki hafta başlayacak bir sanat etkinliği daha var: Red Bull Art Around.

Ben bilmiyordum, meğer üçüncü kez düzenleniyormuş bu etkinlik.

Her seferinde şehrin başka bir semtinde.

Sonuncusu Moda’da yapılmış, bu kez seçilen semt ise Arnavutköy.

14 farklı sanatçının eserleri Arnavutköy’ün çeşitli yerlerinde sergilenecekmiş.

Tüm eserleri görmek isteyenler bir harita yardımıyla keşfe çıkacakmış.

Eğlenceli ve sanatsal.

Bu da aklınızda olsun...

90’lardan günümüze acaba ne değişti

Rıfat N. Bali’nin “Tarz-ı Hayat’tan Life Style”a diye şahane bir inceleme kitabı vardır.

O kitapta toplumun 1980 sonrası geçirdiği değişim tüm detaylarıyla anlatılır.

Geçenlerde kitabı tekrar elime alınca oradaki mini bir araştırma dikkatimi çekti.

Tam da “zonta”, “maganda” tartışmalarının alıp yürüdüğü 1990’ın sonlarında Benetton firması çağdaş kadın ve erkeğin özellikleri nelerdir diye sormuş.

Katılımcıların verdiği yanıtlar tam da o dönemi yansıtıyor. Çok eğlenceli.

Mesela çağdaş kadın tipinde aranan özellikler şunlarmış:

· Tüm takılarını aynı anda kullanmayan.

· Konkeni bir yaşam biçimi yapmayan.

· Televizyonu kapanış anonsuna kadar açık tutmayan.

· Telefon konuşmalarını dakikalara sığdırabilen.

· Klasik hayaller kurmadan da erkeklerle arkadaşlık edebilen.

· Moda yöntemlerle zayıflamaya çalışacağına doğru gıda alıp spor yapabilen.

Peki bu araştırmayı 2018’e uyarlasak nasıl yanıtlar gelirdi sizce?

Mesela şöyle cümleler olabilir miydi:

· Karşısındakiyle sohbet ederken WhatsApp yazışması yapmayan.

· Televizyondaki yerli dizilerin hepsinden haberdar olmayan, arada dijitalde yayınlanan dizileri de takip eden.

· Gündüz davetlerinin hepsinde boy göstermek uğruna her gün kuaförlerde kendini paralamayan.

· Instagram’ı bir yaşam biçimi haline getirmeyen.

· Moda yöntemlerle zayıflamaya çalışacağına (mesela mide küçültme ameliyatı) kendini pilatese, yogaya, dövüş sporlarına yahut vegan tipi beslenmeye veren...

Barselona tavsiyeleri

Henüz çok taze altını üstüne getirmiş biri olarak Barselona’ya yolu düşeceklere tavsiyeler vermezsem olmaz. Buyurun:

· Uzun öğle yemeği ve nefis paella için Pez Vela’ya...

· Tapas için Bar Canete’ye, Paco Meralgo’ya...

· Sağlıklı yemek için Flax and Kale ile Greenspot’a (özellikle ilki favorim)...

· Estimar adlı pek az masalı balıkçıya...

· Uzun sohbetler ve sosyalleşmek için Soho House’un nefis manzaralı terasına...

· Doğal malzemelerden yapılan dekorasyon ürünleri için Natura Casa’ya...

· Kahve molası için Federal’e...

Kesin gidilmeli derim.

2018’in çağdaş erkek kriteri ne olabilir

Rıfat N. Bali’nin kitabındaki araştırmanın bir de “çağdaş erkek” tarafı var tabii. 1990’da çağdaş erkek kriteri şuymuş arkadaşlar:

· Evde çubuklu pijamayla dolaşmayan.

· Bıyıksız da erkek olunabileceğine inanan.

· Kebapla viski içmeyen.

· Gömleğini göbeğine kadar açıp kıllarının arasından altın kolyesini göstermeyen.

· Tuvaletlerin pisliği konuşulurken İstanbul’u nasıl fethettiğimizi anlatmaya başlamayan.

· Teknolojiyi satın alırken batılı olup kullanırken doğulu olmayan.

· 2018’e. Şimdiki “çağdaş erkek” kriterleri şunlar olabilir mi acaba?

· Sabahtan akşama kadar PlayStation oynayıp dünyadan kopmayan.

· Kirli sakalsız da erkek olunabileceğine inanan.

· Omuz ve göğüs kaslarını göstermek için en dar beyaz gömleği giyip düğmelerini göbeğine kadar açmayan.

· İstanbul trafiğinin çilesi konuşulurken yeni biten rezidans projesindeki dairelerden bahsetmeyen.