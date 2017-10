Pazar gecesi orada ne yaptılar

Az ileride Özcan Deniz ve sevgilisi Feyza Aktan...

Barda tek başına oturan ve ışıl ışıl parlayan bir İpek Bilgin...

Say say bitmiyor:

Fırat Tanış, Oktay Kaynarca, Özge Borak, Ayça Bingöl, Defne Samyeli...

Ve loş bir köşede Tuba Büyüküstün’le mekanın sahibi olan sevgilisi Umut Evirgen.

Çoğunluğu dizi sektöründen olan bu kadar insanı pazar akşamı ortalıkta in cin top oynarken Levent’teki ünlü kabare La Boucherie’de buluşturan şey bir doğum günüydü.

Halen “İstanbullu Gelin” dizisini yöneten, sektörün yakından bildiği bir isim, yönetmen Zeynep Günay Tan’ın doğum günü...

İçeride bu kadar ünlü olunca sahneye çıkıp şarkı söyleyen de hayli fazlaydı.

Murat Boz “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı söyledi mesela.

Fırat Tanış bir Yıldız Tilbe şarkısını.

Sahnelere iyice ısınan Defne Samyeli ise Ajda’dan bir şarkı.



SÜHAN TOSTU!

Bu arada gecenin sonunda midesi kazınanlar mekanın yeni menüsünden Sühan tostu sipariş etti.

Hayli popüler olan tostun isminin Sühan olmasının nedenini herkes kısa sürede çaktı tabii: Tuba Büyüküstün’ün “Cesur ve Güzel” dizisinde canlandırdığı karakterin ismiydi Sühan.

Hatta söylenene göre tostun isim annesi bizzat Tuba Büyüküstün’müş.

Eline ne geçti

Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmamakla Meltem Cumbul’un eline ne geçti?

◊ Yaptığı şey en çıplak haliyle kaba bulundu.

◊ “Kendinden olmayanları ötekileştirenlerle el sıkışmam” açıklamasını yaparak kendisi bizzat karşı tarafı ötekileştirdi.

◊ “Sırf olay çıkarmak, şov yapmak için bunu yaptı” diye düşünenlerin ekmeğine yağ sürmüş oldu.

Yani eline hiçbir şey geçmemiş oldu.

Her iki taraf da anlamadı Meltem’i.

El sıkmaması muhaliflik olarak da algılanmadı.

Çünkü ödül töreninin sunucusuydu, Kaplanoğlu’ndan nefret ediyorsa dahi böyle yapma hakkı yoktu.

Şimdi herkes siyasi görüş ayrılığının da ötesinde, ikili arasında daha derin bir husumet olabileceğini konuşuyor.

Yani bu el sıkmama olayı sadece vıdı vıdı konuşmalara neden oldu, o kadar.

Yenge bi dur

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic’in şarkıcı eşi Jelena Karleusa peş peşe verdiği röportajlarındaki iddialı açıklamaları sayesinde -zart diye- hayatımıza girdi.

Bir yerde, “Çıplak ve topuklu ayakkabıyla yemek yapıyorum” diyorsa Jelena Yenge bir başka yerde “Basit bir yenge değilim süper yengeyim” şeklinde ifade ediyordu süper seksi egosunu.

“Jelena Yenge bi dur” diyesim geliyor.

Bu coş coş iddialar, demeçler çok 90’lar.

Eski Şamdan’lar, Gala’lar döneminden...

Daha çok video

Ajda Pekkan instagram hesabına günlük hayatını yansıtan video koyduğu zaman bayılıyorum.

Bir keresinde kuliste makyaj yaparken çekilmiş bir videosunu koymuştu mesela.

Son olarak da arabada giderken kendi kendine söylenen halini paylaşmış.

“O gün konser, ertesi gün şu var; var var var” dediği videosunda “En çok albüm yaparken zaman kaybediyorum” diye de eklemiş Ajda.

Onu bunu bilmem de, daha çok video koy Ajda!

Daha çok görelim bu doğal hallerini...