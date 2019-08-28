Öpüşme fotoğrafına alerjisi olanlar

Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak’la öpüştüğü bir fotoğrafı instagram profilinden yayınlamış.
Yoruma kapalı fotoğraf başka yerlerde yayınlanınca ise yorumlar coşmuş.
“Bu ne kardeşim vıcık vıcık, bize ne senin aşkından”
diyen de olmuş,
“Allah ıslah etsin” diyen de...
Ceyda ve Bülent çifti bu yorumlara hiç aldırmasın.
Paylaştıkları fotoğraf gayet sempatik gayet estetikti.
Hatta bu tür fotoğraflara daha çok ihtiyacımız var.
Etrafımızı saran şiddet dolu görüntülerden hepimiz yorulmadık mı?
Birbirine sevgisini gösteren bir çiftin fotoğrafını görmek çok daha gönül ferahlatıcı.
İnşaat manzaralı masa lütfen
Bu fotoğrafı geçen hafta Nişantaşı Atiye Sokak’ta çektim. Bir mekan tam da sokaktaki inşaatın yanı başına masa sandalye koymuş.
Demek ciddi ciddi oturan oluyor ki, mekan oraya masa kondurmayı uygun görmüş.
İyi de kim, neden bir inşaatın dibinde yiyip içmeyi sever?
Anlayan beri gelsin...
Ivana Sert ve “Kum Gibi”
Elbette “Kum Gibi” şarkısını çok seviyordur, kafasına göre söyleyebilir de...
Ama o Jennifer Lopezvari kostüm içinde Kum Gibi’yi söylemek hiç olmamış hiç.
Yaz bitmeden gel
Hep böyledir, kimse “Kış bitiyor, kahretsin” demez.
Herkes ağız birliği etmişçesine “Yaz bitiyor, kahretsin” der.
Peki yaz bitmeden neler mutlaka yapılmalı?
Benim listem basitçe şöyle:
◊ Mutlaka yeni bir yer keşfedilmeli...
◊ Kış boyu anlatacağın bir yaz hikayen olmalı... İster aşk hikayesi ister arkadaşlarla eğlenceli bir macera.
◊ Hiçbir şey yapmadan öylece durmalı...
İster bütün gün ister daha da çok.
◊ Bir akşamüstü sakin sakin günbatımı izlemeli...
◊ Bir festivale katılıp kalabalıklara karışmalı...
◊ Bir ağaç gölgesinde, ister on dakika ister bir saat, öylece uyunmalı...
◊ Günlerce yiyip içtikten sonra sıkı bir detoksa girmeli...
Değişen tek şey
Eskiden de yerli klip sektöründe yabancı klip ya da moda çekimlerinden sahneler aynen alınıp kopyalanılırdı.
Şimdi de aynı şey yapılıyor.
Değişen tek bir şey oldu.
Artık yapılan kopyalama inkar edilmiyor!
Açıkça, “Evet çok güzel bir çekim gördük, aynen aldık kopyaladık” deniliyor.
Eh, bu da bir ilerleme...
Öpüşme fotoğrafına alerjisi olanlar
Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak’la öpüştüğü bir fotoğrafı instagram profilinden yayınlamış.
Yoruma kapalı fotoğraf başka yerlerde yayınlanınca ise yorumlar coşmuş.
“Bu ne kardeşim vıcık vıcık, bize ne senin aşkından”
diyen de olmuş,
“Allah ıslah etsin” diyen de...
Ceyda ve Bülent çifti bu yorumlara hiç aldırmasın.
Paylaştıkları fotoğraf gayet sempatik gayet estetikti.
Hatta bu tür fotoğraflara daha çok ihtiyacımız var.
Etrafımızı saran şiddet dolu görüntülerden hepimiz yorulmadık mı?
Birbirine sevgisini gösteren bir çiftin fotoğrafını görmek çok daha gönül ferahlatıcı.
İnşaat manzaralı masa lütfen
Bu fotoğrafı geçen hafta Nişantaşı Atiye Sokak’ta çektim. Bir mekan tam da sokaktaki inşaatın yanı başına masa sandalye koymuş.
Demek ciddi ciddi oturan oluyor ki, mekan oraya masa kondurmayı uygun görmüş.
İyi de kim, neden bir inşaatın dibinde yiyip içmeyi sever?
Anlayan beri gelsin...
Ivana Sert ve “Kum Gibi”
Elbette “Kum Gibi” şarkısını çok seviyordur, kafasına göre söyleyebilir de...
Ama o Jennifer Lopezvari kostüm içinde Kum Gibi’yi söylemek hiç olmamış hiç.
Yaz bitmeden gel
Hep böyledir, kimse “Kış bitiyor, kahretsin” demez.
Herkes ağız birliği etmişçesine “Yaz bitiyor, kahretsin” der.
Peki yaz bitmeden neler mutlaka yapılmalı?
Benim listem basitçe şöyle:
◊ Mutlaka yeni bir yer keşfedilmeli...
◊ Kış boyu anlatacağın bir yaz hikayen olmalı... İster aşk hikayesi ister arkadaşlarla eğlenceli bir macera.
◊ Hiçbir şey yapmadan öylece durmalı...
İster bütün gün ister daha da çok.
◊ Bir akşamüstü sakin sakin günbatımı izlemeli...
◊ Bir festivale katılıp kalabalıklara karışmalı...
◊ Bir ağaç gölgesinde, ister on dakika ister bir saat, öylece uyunmalı...
◊ Günlerce yiyip içtikten sonra sıkı bir detoksa girmeli...
Değişen tek şey
Eskiden de yerli klip sektöründe yabancı klip ya da moda çekimlerinden sahneler aynen alınıp kopyalanılırdı.
Şimdi de aynı şey yapılıyor.
Değişen tek bir şey oldu.
Artık yapılan kopyalama inkar edilmiyor!
Açıkça, “Evet çok güzel bir çekim gördük, aynen aldık kopyaladık” deniliyor.
Eh, bu da bir ilerleme...