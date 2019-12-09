Türkçe rap ve hip hop dünyası coşmaya devam ediyor.
Misal: Ezhel’in Volkswagen Arena’da verdiği son konserin görüntüleri elden ele dolaşıyor.
YouTube’dan açıp açıp izliyorum, gerçekten nefis bir ortam varmış.
Kaçırdığıma yanarım...
Birkaç gündür ise Rozz Kalliope ve Ece Seçkin düeti var rap dünyası gündeminde:
Benjamins 3 şarkısıyla.
Düne kadar Rozz Kalliope, gerçek adıyla Gülşah İpek, kendi müziğini dijital platformlarda yayınlayan mütevazı bir müzisyendi.
Ece Seçkin’le olan işbirliği daha yakından tanınmasına yol açtı; çok da iyi oldu. Benjamins 3 düetinin sözleri de eğlenceli. Özellikle şarkının girişinde erkeklere gönderme yapılan “bro” atışması.
Bu arada Benjamins malum, 100 doların üstündeki Benjamin Franklin.
“Önce akıl lazım sonra Benjamins” derken iki kadın şarkıcı, paradan bahsediyor yani...
Söylemeden olmaz-1: Ece Seçkin bence bir süre bu yolda devam etmeli. Çok yakışmış bu tarz sesine, tarzına...
Söylemeden olmaz-2: Videoda yer alan Danla Biliç’i birçok insan gibi ben de çoğu sahnede Ece Seçkin sandım.
Birbirine ikiz gibi benzedikleri için...
Garip sosyal
hayat diyalogları
◊ DİYALOG 1
Pink Mama adlı gece kulübündeyiz. Uzun süredir görmediğim bir tanıdık geliyor. “Naber nasılsın” faslını geçtikten sonra
diyor ki...
TANIDIK: Sende bir şey var. Yüzün başka parlıyor...
BEN: Bir şey yok valla...
TANIDIK: Var var, aşık mısın yoksa?
BEN: Yoo...
TANIDIK: Yok, kesin aşıksın... Var bir şeyyy!
BEN: (Artık sıkıldığım için) Evet evet, kendime aşığım!
◊ DİYALOG 2
Taksideyim. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçeceğim. Anadolu Yakası’ndaki bir AVM’ye. Şoföre AVM’nin adını söylüyorum, navigasyona giriyor. Beş dakika sonra bana diyor ki...
ŞOFÖR: Abi, yanlış anlamazsan bir şey sorucam?
BEN: Buyurun...
ŞOFÖR: Bu yakada onca AVM varken neden karşıdaki AVM’ye geçiyorsun? Biriyle mi buluşacaksın?
BEN: (Valla az kalsın “Annemle buluşacaktım şoför bey” diyecektim ki, kendime geldim) Size ne? Niye ilgilendiriyor ki...
Merhaba trafik borcu
Hani bir ara Uber’in XL araçlarına biniyor, şehrin dar sokaklarında o koca araçlarla oradan oraya savruluyorduk.
Gün geldi, o araçlar durdurulup ceza kesilmeye başlandı.
İçinde seyahat eden biz müşterilere de...
Uber dedi ki, “Merak etmeyin biz ödüyoruz.”
Meğer ödenmemiş.
O cezalardan biri -aradan bir yıl geçtikten sonra- geçen hafta karşıma çıktı.
“Trafik cezası” borcu ve bol faiz yemiş olarak...
Bir tatlı yaya olarak hangi ceza beni bulmuş olabilir derken hatırladım, o ceza Uber cezasıydı.
Eğer size de geçmişte ceza kesildiyse takip edin, Uber’e durumu iletin.
Benden söylemesi...
Deli gönül hafta sonu nerelerde sosyalleşti
◊ Nişantaşı Topağacı’nda, plak çalmasıyla meşhur Retro Society’de...
Gerçekten çok iyi kalabalığı vardı,
kesin bilgi.
◊ Klein’ın yerine gelen pembesi bol mekanda, yani Harbiye’deki Pink Mama adlı gece kulübünde...
◊ Levent’teki Chicki Boom’un üst katında, bin yıllık pop klasiği “La Isla Bonita” eşliğinde...
Önce akıl lazım sonra Benjamins
Türkçe rap ve hip hop dünyası coşmaya devam ediyor.
Misal: Ezhel’in Volkswagen Arena’da verdiği son konserin görüntüleri elden ele dolaşıyor.
YouTube’dan açıp açıp izliyorum, gerçekten nefis bir ortam varmış.
Kaçırdığıma yanarım...
Birkaç gündür ise Rozz Kalliope ve Ece Seçkin düeti var rap dünyası gündeminde:
Benjamins 3 şarkısıyla.
Düne kadar Rozz Kalliope, gerçek adıyla Gülşah İpek, kendi müziğini dijital platformlarda yayınlayan mütevazı bir müzisyendi.
Ece Seçkin’le olan işbirliği daha yakından tanınmasına yol açtı; çok da iyi oldu. Benjamins 3 düetinin sözleri de eğlenceli. Özellikle şarkının girişinde erkeklere gönderme yapılan “bro” atışması.
Bu arada Benjamins malum, 100 doların üstündeki Benjamin Franklin.
“Önce akıl lazım sonra Benjamins” derken iki kadın şarkıcı, paradan bahsediyor yani...
Söylemeden olmaz-1: Ece Seçkin bence bir süre bu yolda devam etmeli. Çok yakışmış bu tarz sesine, tarzına...
Söylemeden olmaz-2: Videoda yer alan Danla Biliç’i birçok insan gibi ben de çoğu sahnede Ece Seçkin sandım.
Birbirine ikiz gibi benzedikleri için...
Garip sosyal
hayat diyalogları
◊ DİYALOG 1
Pink Mama adlı gece kulübündeyiz. Uzun süredir görmediğim bir tanıdık geliyor. “Naber nasılsın” faslını geçtikten sonra
diyor ki...
TANIDIK: Sende bir şey var. Yüzün başka parlıyor...
BEN: Bir şey yok valla...
TANIDIK: Var var, aşık mısın yoksa?
BEN: Yoo...
TANIDIK: Yok, kesin aşıksın... Var bir şeyyy!
BEN: (Artık sıkıldığım için) Evet evet, kendime aşığım!
◊ DİYALOG 2
Taksideyim. Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçeceğim. Anadolu Yakası’ndaki bir AVM’ye. Şoföre AVM’nin adını söylüyorum, navigasyona giriyor. Beş dakika sonra bana diyor ki...
ŞOFÖR: Abi, yanlış anlamazsan bir şey sorucam?
BEN: Buyurun...
ŞOFÖR: Bu yakada onca AVM varken neden karşıdaki AVM’ye geçiyorsun? Biriyle mi buluşacaksın?
BEN: (Valla az kalsın “Annemle buluşacaktım şoför bey” diyecektim ki, kendime geldim) Size ne? Niye ilgilendiriyor ki...
Merhaba trafik borcu
Hani bir ara Uber’in XL araçlarına biniyor, şehrin dar sokaklarında o koca araçlarla oradan oraya savruluyorduk.
Gün geldi, o araçlar durdurulup ceza kesilmeye başlandı.
İçinde seyahat eden biz müşterilere de...
Uber dedi ki, “Merak etmeyin biz ödüyoruz.”
Meğer ödenmemiş.
O cezalardan biri -aradan bir yıl geçtikten sonra- geçen hafta karşıma çıktı.
“Trafik cezası” borcu ve bol faiz yemiş olarak...
Bir tatlı yaya olarak hangi ceza beni bulmuş olabilir derken hatırladım, o ceza Uber cezasıydı.
Eğer size de geçmişte ceza kesildiyse takip edin, Uber’e durumu iletin.
Benden söylemesi...
Deli gönül hafta sonu nerelerde sosyalleşti
◊ Nişantaşı Topağacı’nda, plak çalmasıyla meşhur Retro Society’de...
Gerçekten çok iyi kalabalığı vardı,
kesin bilgi.
◊ Klein’ın yerine gelen pembesi bol mekanda, yani Harbiye’deki Pink Mama adlı gece kulübünde...
◊ Levent’teki Chicki Boom’un üst katında, bin yıllık pop klasiği “La Isla Bonita” eşliğinde...