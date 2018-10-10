‘Olasılık’ konuşmaları iyi mi geliyor kötü mü

Hayatımın şu döneminde keşke o kararı almasaydım, keşke başka bir şey yapsaydım dediğiniz oldu mu?
Tamam tamam, “keşke” demek çok gıcık, ama illa olmuştur.
Önceki gün kalabalık bir arkadaş grubu oturup bu konuyu konuştuk.
Aslında ilhamımız Gwyneth Paltrow’un oynadığı o tatlı film, yani “Sliding Doors” oldu.
Filmin hikayesi malum:
Kahramanımız beklediği metroyu bir saniyeyle kaçırırsa ne olur?
Kaçırmayıp o metroya binerse ne olur?
Film diyor ki: Bambaşka iki hayat olasılığı ortaya çıkabilir, yabana atmayın.
İşte biz de masada bunu konuştuk.
“Öyle değil de böyle olsaydı nasıl bir hayatım olurdu?” meselesini yani...
Bakmayın, bir yandan hem zevkli (çünkü hayal kurmuş oluyorsun) hem de insan “Şu anki hayatım iyi mi yoksa kötü mü” dipsiz kuyusuna da düşebiliyor.
Mesela içimizden biri, “Ben evlenmesem inanın başka bir hayatım olurdu” diye itiraf etti.
Bir başkası, “Aslında yanlış işi yapıyorum, keşke zamanında başka iş seçseydim, şimdi hayatım farklı olurdu.”
Daha da ilginç olanı söyleyeyim. İçimizden biri şunu söyledi:
“Ama şu anki işimi değil de başka bir işi seçmiş olsaydım, bu masadaki kimseyle arkadaş olamayacaktım. Çünkü hepinizi işim sayesinde tanıdım.”
Anladık ki bunun, yani olasılıkları hayal etmenin ucu bucağı yok.
Yani, “Şimdiki aklımla o yaşımda şu kararı alırdım” demenin.
Bir yandan “şimdiki aklım” dediğimiz şeye geçmişte verilen o kararlarla gelinmiyor mu zaten?
Şimdi de Karadeniz moda
Geçtiğimiz kış ve bahar aylarında trenle Kars’a gitmek modaydı.
Ya da Van’a.
Bir süredir de Karadeniz yaylaları moda.
Son iki haftadır kiminle konuşsam, “Karadeniz’e gidiyorum” diyor.
Cemiyet insanları, instagram fenomenleri ve ünlüler (misal: En son Barış Arduç da gitti) topluca Karadeniz yaylalarına çıkarma yapıyor.
Oradan fotoğraflar paylaşıyor.
Eksik kalmayayım dedim, yarın Karadeniz
yaylalarına ışınlanıyorum.
Bakalım neler olacak. Ayrıntılarıyla yazarım artık.
Sigara meselesi
Normalde mekanlarda sigara içilmesi yasak.
Ama belli bir saatten sonra çoğu mekanda sigara içilmeye başlanıyor. Epeydir bu böyle. Bu duruma artık alışıldı.
Hani o ilk sigara yasağı çıktığı dönemlerdeki gibi mekanın önünde, sokakta sigara içme olayları filan geride kaldı.
Ama son birkaç haftadır denetimler sıklaşınca mekanlar tekrar sigara yasağını uygular oldu.
İşletmeciler sigara içmeye kalkan müşterilerini uyarıyor, “Lütfen içmeyin” diyerek.
Bazı mekanlar da ödenecek cezaya razı oluyor ve müşterilerini kendi haline bırakıyor. Sigara yasağında son durumumuz bu.
‘Olasılık’ konuşmaları iyi mi geliyor kötü mü
Hayatımın şu döneminde keşke o kararı almasaydım, keşke başka bir şey yapsaydım dediğiniz oldu mu?
Tamam tamam, “keşke” demek çok gıcık, ama illa olmuştur.
Önceki gün kalabalık bir arkadaş grubu oturup bu konuyu konuştuk.
Aslında ilhamımız Gwyneth Paltrow’un oynadığı o tatlı film, yani “Sliding Doors” oldu.
Filmin hikayesi malum:
Kahramanımız beklediği metroyu bir saniyeyle kaçırırsa ne olur?
Kaçırmayıp o metroya binerse ne olur?
Film diyor ki: Bambaşka iki hayat olasılığı ortaya çıkabilir, yabana atmayın.
İşte biz de masada bunu konuştuk.
“Öyle değil de böyle olsaydı nasıl bir hayatım olurdu?” meselesini yani...
Bakmayın, bir yandan hem zevkli (çünkü hayal kurmuş oluyorsun) hem de insan “Şu anki hayatım iyi mi yoksa kötü mü” dipsiz kuyusuna da düşebiliyor.
Mesela içimizden biri, “Ben evlenmesem inanın başka bir hayatım olurdu” diye itiraf etti.
Bir başkası, “Aslında yanlış işi yapıyorum, keşke zamanında başka iş seçseydim, şimdi hayatım farklı olurdu.”
Daha da ilginç olanı söyleyeyim. İçimizden biri şunu söyledi:
“Ama şu anki işimi değil de başka bir işi seçmiş olsaydım, bu masadaki kimseyle arkadaş olamayacaktım. Çünkü hepinizi işim sayesinde tanıdım.”
Anladık ki bunun, yani olasılıkları hayal etmenin ucu bucağı yok.
Yani, “Şimdiki aklımla o yaşımda şu kararı alırdım” demenin.
Bir yandan “şimdiki aklım” dediğimiz şeye geçmişte verilen o kararlarla gelinmiyor mu zaten?
Şimdi de Karadeniz moda
Geçtiğimiz kış ve bahar aylarında trenle Kars’a gitmek modaydı.
Ya da Van’a.
Bir süredir de Karadeniz yaylaları moda.
Son iki haftadır kiminle konuşsam, “Karadeniz’e gidiyorum” diyor.
Cemiyet insanları, instagram fenomenleri ve ünlüler (misal: En son Barış Arduç da gitti) topluca Karadeniz yaylalarına çıkarma yapıyor.
Oradan fotoğraflar paylaşıyor.
Eksik kalmayayım dedim, yarın Karadeniz
yaylalarına ışınlanıyorum.
Bakalım neler olacak. Ayrıntılarıyla yazarım artık.
Sigara meselesi
Normalde mekanlarda sigara içilmesi yasak.
Ama belli bir saatten sonra çoğu mekanda sigara içilmeye başlanıyor. Epeydir bu böyle. Bu duruma artık alışıldı.
Hani o ilk sigara yasağı çıktığı dönemlerdeki gibi mekanın önünde, sokakta sigara içme olayları filan geride kaldı.
Ama son birkaç haftadır denetimler sıklaşınca mekanlar tekrar sigara yasağını uygular oldu.
İşletmeciler sigara içmeye kalkan müşterilerini uyarıyor, “Lütfen içmeyin” diyerek.
Bazı mekanlar da ödenecek cezaya razı oluyor ve müşterilerini kendi haline bırakıyor. Sigara yasağında son durumumuz bu.