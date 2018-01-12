O piti piti karamela sepeti diyarındaydım





Çünkü fuar içinde gezinip duran tüm erkeklerin ya şapkası vardı ya da üzerinde renkli bir şeyleri!

Bir de hepsi dersine öyle çalışıp gelmişti ki, hani ‘giyim kombini’ diye bir ders olsa yıldızlı pekiyi ile geçerlerdi, o derece...



SAKAL HÂLÂ KRAL



Dikkatimi çeken bir şey daha: Uzun ya da orta uzunluktaki sakal hâlâ moda! Gördüğüm hemen hemen tüm erkeklerde giyimi tamamlayan aksesuvarlardan biriydi sakal. Bir ‘lumberseksüel’ erkek işareti olan sakal, anlaşılan o ki bir süre daha hükümdarlığını devam ettirecek.



KENDİ DİLLERİNDE



Fuarda sadece bu göz alıcı, karamela sepeti kıvamındaki tarz coşması yoktu tabii.

Dünyanın dört bir tarafından fuara katılan markaların yeni koleksiyonlarına da göz atıyorsun. Ama fuar alanı o kadar büyük ki, resmen başın dönüyor.

Çünkü müthiş şeyler gördüğün kadar müthiş sıradan şeylere de rastlıyorsun.

Bu arada fuarın girişinde sadece Türk, Rus ve Çin alıcılar için kendi dillerinde bir giriş yazısı var. O da dikkat çekici.

Ama asıl dikkat çekici olan Pitti Uomo kapsamında düzenlenen şovlar.

Les Benjamins şovu da onlardan biriydi.

Tarihi tiyatroda gizemli şov

Les Benjamins’i bilen biliyor.

Uzun süredir yükselişte olan İstanbul merkezli sokak giyimi markamız.

Markanın yaratıcısı Bünyamin Aydın’ın İstanbul’da yaptığı koleksiyon şovlarını izlemiştim. Ama ilk kez yurtdışında yapacağı bir şovu, onun davetlisi olarak izleme şansı buldum.

Şov Floransa’nın merkezinde, Teatro Niccolini’deydi.

Tüm davetlilerin tarihi localardan izlediği şov için salonun ortası tamamen boşaltılmıştı.

Nedeni bir süre sonra anlaşıldı.

20’si kadın, 40’ı erkek olmak üzere toplam 60 model peş peşe ortaya çıktı ve neredeyse tüm alanı doldurdular.

Modellerin ışıklarla oluşturulan iki üçgen içinde dizilmeleri dikkat çekiciydi.

Bu üçgenler Bünyamin’in yeni sezon koleksiyonunda ilham aldığı piramitleri anlatıyor aslında.

Çünkü hem Aztek tapınakları hem de Mısır piramitlerinin gizemi Bünyamin’i çok etkilemiş ve koleksiyondaki detayları böyle oluşturmuş. Ve ortaya bugünün şehir kaosuyla antik dünyanın büyüleyici halini anlatan kıyafetler çıkmış.



ESAS BÜYÜK SÜRPRİZ



Şovdan birkaç saat önce öğredim. Puma’yla global bir anlaşma imzalamış Bünyamin.

Şubat 2019’da tüm dünyada Puma&Les Benjamins koleksiyonu çıkıyormuş. Tanıtımı da New York’ta yapılacakmış.

Bir yandan Bünyamin’in Amerika’da açmayı planladığı dört tane mağaza projesi varmış. Ama onlar henüz hazırlık aşamasındaymış. Bu yıl için esas ağırlığı Çin pazarına vermiş. Orada peş peşe mağazalar açıyormuş.



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Unutmadan: Les Benjamins şovunun ayrıntıları, Bünyamin Aydın’la yaptığım mini röportaj ve üçgenlerle ilgili ona takılmadan edemediğim ‘illuminati’ esprisi video olarak hurriyet.com.tr sayfasında olacak, göz atmayı ihmal etmeyin derim...

Uzak Doğu hip hop’ını ondan öğrendim

Bünyamin Aydın Japon ve Endonezya çıkışlı hip hop gruplarının hastası.

Sürekli onları dinliyor.

Suudi eşi Lamia da öyle.

Hatta verdiği partilerde DJ setinin başına geçip bu şarkıları çalıyormuş...

Floransa’daki şov sonrası verilen ‘after’ partide DJ Doğuş Çabakçor’la birlikte o şarkıları çalmayı ihmal etmedi yine.

Bünyamin’den öğrendiğim iki Uzak Doğulu hip hop starı var:

Biri Japon yıldız Kohh.

Paris şarkısına bir bakın derim.

Diğeri de Endonezyalı Brian Imanuel, namıdiğer Rich Chigga.

Özellikle Rich Chigga çoook acayip bir vaka!