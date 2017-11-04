O kadın kimdi kaptan bey?

Bir nesil pazar akşamlarını Dallas başında yahut akşamüstü okul dönüşlerini Yalan Rüzgarı’nın ilişkilerini annesinin kısırı eşliğinde izleyip heba ederek (yahut taçlandırarak) geçirdi.

2017’de pembe diziye gerek yok.

Çünkü olaylar pembe diziden daha alengirli ve tuhaf!

Bakınız Murat Başoğlu’nun flaş flaş son açıklamasına:

“Teknede birliktelik yaşadığım kişi yeğenim Burcu değil. O gün o da teknedeydi. Ama fotoğrafların çekildiği koya gitmeden önce Burcu’yu bıraktık”.

Başoğlu’nun açıklaması geçen günlerde bir gündüz kuşağı programına bağlanıp şunları fantezileyen kadınınkine benziyor:

“Bilmeden eşimin ikiziyle beraber oldum. Şimdi üç aylık hamileyim!”

Başoğlu’nun söyledikleri de o hesap.

Dolayısıyla “olabilecekler konusunda” atış serbest:

* Teknedeki olası diğer kadın Burcu sanıldığına göre aslında iki kadın ikiz olabilir mi? Yoksa o kadın Burcu’nun dublörü mü? Dublör daha seksi bir fikir gibi duruyor…

* Peki Burcu Hanım bırakıldı sanılırken aslında diğer olası kadın koya bırakılmış olabilir mi? Her şey kaptanın hatası yani, bak sen. Olur mu olur!

* Hakikaten teknenin kaptanı ne düşünüyor bu hususta?

* İşin içinden çıkamadığım için ben Hanedan dizisinin yeni jenerasyon bölümlerine dönüyorum arkadaşlar. Bu tekne beni aşar…

ŞEHİR ATLASI

* BELKİ KARAKÖY’E BİR BERLİN HAVASI GELİR

Karaköy’ün hareketlenmesinde başrolü olan mekanlardan biriydi Colonie.

Ama aylardır kapıları kapalı, durumu belirsizdi.

Nihayet Colonie’den iyi haber geldi. Önümüzdeki hafta ünlü mekan Neu x Colonie adıyla, tamamen konsept değiştirerek yeniden açılıyor.

Konsept ne mi? Yeni nesil gastro pub.

Mekan sahipleri yeni felsefelerini şöyle özetliyor:

İlham, Berlin kültürü. Ortam, sosyalleme kültürünün ilk örneklerinden olan pub geleneğinin genç bir dille yeniden yorumlanmış hali.

Amaç, mutfaktan çıkan her tabağın paylaşım kültürünü yansıtması ve sosyalleşmenin doğal, kendiliğinden olması.

Bu yüzden içeri girerken “Rezervasyonunuz var mı?” sorusu yok, herkes uygun olduğu sürece istediği masaya/köşeye geçebilecekmiş…

* BİR GÜZEL KUTLAMA OLUR NEOLOKAL’DE…

Neolokal’in üçüncü yılını kutlamak için kasım ve aralık ayı boyunca yapacağı etkinlikler dizisi harika!

Şöyle ki: Türkiye’nin ünlü şefleri her salı akşamı mekanın şefi Maksut Aşkar’a eşlik edecek ve o akşamın konuklarına özel bir menü hazırlayacak.

Şefler arasında Mehmet Gürs, Kemal Demirasal, Yoldaş Sönmez, Aylin Yazıcıoğlu, Cihan Kıpçak, Civan Er gibi isimler var.

Etkinlikle ilgili bir “ilk” daha:

O gecenin biletleri internet üzerinden (Mobilet’te) satışa sunulacak.

POPÜLER MEKAN TOP 10

1. Mürver

NEDEN? Yaz ortası açılan mekan yemekleri sayesinde gün geçtikçe daha çok ilgi odağı oldu, şimdi de bu popülerliği sürdürüyor.

2- Lucca

NEDEN? Ünlülerin akın ettiği Cadılar Bayramı partisiyle dillerdeydi…

3- People

NEDEN? Mehmet Erdem’li pazartesi geceleri klasikleşti. Mekanın yeni canlı müzik sürprizleri de yolda.

4- Must

NEDEN? Cadılar Bayramı partisinde Lucca’yla yarıştı, kostümlü/makyajlı gençlik Fransız sj Christophe’la coştu.

5- Klein

NEDEN? Cadılar’ın ‘after’ı için oraya koşuldu, vampiler misali gün ağarmaya yakın eve kaçıldı.

6- La Boucherie

NEDEN? Bir başka canlı müzik diyarı. İster tribününde otur ister içerde kalabalığa karış…

7- Misk

NEDEN? Kahvaltısı, cool duruşu ve ikili delilik hali (hem kafe hem çiçekçi)

8- Efendi

NEDEN? Nişantaşı’nın mahalle/kokteyl barı. Pazartesi gecesi bşle kalabalığı sokağa taşıyordu.

9- Kafi

NEDEN? Yükselişteki Akaretler’in bir tık sosyetik modern ocakbaşısı.

10- Kase

NEDEN? Nişantaşı’nın orijinal mekanı. Bir kaseye bir dünya yemeği sığdıran mekan.