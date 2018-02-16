O genç kızın “Abasıyanık” kitabı



Bu acımasız spordan payını en son alan da genç bir Youtuber oldu.

Olay şu:

Genç kız TEOG’la birlikte istenen kitapları teker teker kanalı için çektiği videoda gösteriyor. Sait Faik Abasıyanık’ın bir kitabını anons ederken ise şöyle diyor:

“Seçme Hikayeler, Sait Faik’in Abasıyanık kitabı...”

Aslında video güncel değil, gelen yıla aitmiş.

Ama nasıl olduysa bir anda keşfedilmiş ve sonrası bol geyik ve yeni nesil üzerine pek zalim tespitler...

Genç Youtuber’ın hatasının bu kadar acımasızca eleştirilmesine kızan da oldu elbet.

“Abartmayın, o daha çocuk” diyenler, “Psikolojisi kötü etkilenebilir” yorumu yapanlar...

Twitter mahallesi ilginç yani: Hem dövüyor hem şefkat gösteriyor!

Eğer şefkat duygusu daha trend bir hal aldıysa hemen o tarz satırlar döşeniliyor.

Ama yok, baktın ki zalim satırların alıcısı var, oradan veriliyor tüm gaz.

Daha tuhaf olan ve artık kanıksanan bir şey daha var:

Birkaç saat sonra sözü edilen video unutuluyor.

Yerine başka bir şey geliyor.

Bu kez onun üzerine hararetli tweet’ler döşeniyor.

Aynı sahne tekrarlanıyor.

Hatta o genç Youtuber çok çabuk gündemden düştüğüne üzülmüş,

“Acaba bundan sonra

nasıl abuk bir şekilde gündem olurum” diye düşünmüş bile olabilir,

kim bilir...

Ama yapacak bir şey yok işte: O genç kızın videosu ağza alınan sakız gibiydi.

Azıcık çiğnendi, balonu patlatıldı, sonra da atıldı.

Sosyal medyanın hızı bir gün herkesi bitirir mi acaba?

En samimi sevgili pozu

Kırmızı bir kalp...

Bir buket çiçek...

Ya da bunların benzeri bir şey koymaktansa...

Berrak Tüzünataç Instagram story’sinde sevgilisi Birkan Sokullu’yla öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmış Sevgililer Günü’nde.

Görünce, “İşte bu” dedim, en anlamlı Sevgililer Günü pozu.

Öpüşüp koklaşma hallerimize kendiliğinden otosansür uyguluyoruz ya, o yüzden Berrak ve Birkan’ın bu samimi ve dürüst hali hoşuma gitti.

Ne demek bu şimdi?

Arda Turan, “Baba oluyormuşsunuz” diyen medyaya şöyle yanıt vermiş:

“Aslıhan artık kız arkadaşım değil o yüzden o haberlere dikkat edelim”.

Bu cümleyi hiç anlamadım doğrusu.

Şunu mu demek istiyor Turan:

Kız arkadaşıyken dikkatsiz

olunabilir ama müstakbel eşi olunca dikkatli olunmalı...

Aslında Arda belli ki, “Aslıhan’la hamile olduğu için evleniyor” iddiasına sinirlenmiş, ona tepki gösteriyor.

Ama yanlış kurduğu cümleyle daha da batırmış işi.