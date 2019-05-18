O cesaret bir tek kadın oyuncularda mı var?

Sonra Songül Öden...
Şimdi de Bergüzar Korel...
Bu popüler isimler son zamanlarda tiyatroda izlediğimiz dizi oyuncuları.
Başka dizi oyuncularını da geçen sezonlarda sahnede görmüştük. Ama bu sezon başka bir şey oldu.
İşinin, popülerliğinin zirvesinde olan bu isimler rahatlıkla bir dizide oynama imkanına sahipken tiyatroyu tercih etti.
Çünkü tiyatro demek prestij demek...
Başka bir gözle değerlendiriliyor olmanın ilk adımı demek...
Dahası, kendini zorlamak, çok sıkı bir disiplinin içine girmek demek (ki Serenay Sarıkaya sahne performansının diziden bambaşka olduğunu söylemişti bir röportajında)...
Serenay hariç hem Bergüzar Korel’in hem de Songül Öden’in tek kişilik oyunlar tercih etmesi de anlamlı.
Tamamen kendi performanslarına odaklı oyunlar seçiyorlar.
Hem riskli hem de starlıklarını parlatmaya daha müsait...
Bir yandan da neden hep kadın oyuncular tiyatro sahnesine yatay geçiş yapıyor?
Kıvanç Tatlıtuğ’u, Kenan İmirzalıoğlu’nu, Çağatay Ulusoy’u ya da diğerlerini neden göremiyoruz sahnede?
Tiyatroyu riskli buldukları için istemiyorlar mı yoksa kendilerine göre bir proje mi yok?
Ya da setlerde bunca zaman içinde oluşturdukları konfor alanlarını bozmak işlerine gelmiyor mu?
O videoyu gördükten sonra dedim ki...
Mick Jagger...
75 yaşında...
Geçen ay kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olmuş...
Ve önceki gün bir dans videosu paylaşıyor.
Deliler gibi dans provası yaptığı çok çok enerjik bir video.
İzleyince
diyorsun ki:
◊ Bu enerji 20’liklerde bile yok.
◊ 75 yaşı gözünde büyütenler bu videoyu izleyip ders almalı.
◊ Ertuğrul Özkök bu videoyu en çok seven kişi olacak.
◊ Bu video çekildikten iki dakika sonra Jagger aslında yorgunluktan bitap düşmüş olabilir mi?
◊ Bu adam 75’inde böyleyse 85’inde kim bilir nasıl olur?
◊ Ajda ve Mick Jagger ortak bir dans videosu mu çekse?
Taksi süresi kısalmış
Yeni havalimanına
dair ortak şikayetlerden biriydi taksi süresi.
Bizzat deneyimledim:
Bir keresinde kalkış pistine ulaşmamız 40 dakikaya yakın sürdü.
Önceki gün uçtuğumda ise durum farklıydı:
Kalkış pistine 10 dakikada ulaştık.
Tam zamanında uçak kalkmış oldu.
Şikayetler yerini buluyor demek ki...
Esas onlar geliyor
“Game of Thrones”un koyu hayranları beşinci bölümde olanlar yüzünden HBO’yu topa tutmuş.
Olan biteni beğenmeyip daha iyi bir final sezonunu hak ettiklerini söylemişler.
Bu da efsane dizilerin kaderi galiba.
Onca sezon süren “Lost”un finali de tam olarak tatmin etmemişti kimseyi.
Galiba bu biraz da sevgilinden ayrılmayı istememe durumu.
O kadar seviyorsun ki bu zoraki final sezonları da içine sinmiyor...
Neyse, benim merakla beklediğim iki dizi var aslında.
“Black Mirror”la “The Handmaid’s Tale”ın yeni sezonları.
Her ikisi de haziranda başlıyor.
“Black Mirror” bu kez üç hikaye anlatıyor.
Hatta bir tanesi, şu an başımızı kaldırmadan bakıp durduğumuz sosyal medyanın geleceği üzerine.
Merakla beklemedeyim...
O cesaret bir tek kadın oyuncularda mı var?
Önce Serenay Sarıkaya...
Sonra Songül Öden...
Şimdi de Bergüzar Korel...
Bu popüler isimler son zamanlarda tiyatroda izlediğimiz dizi oyuncuları.
Başka dizi oyuncularını da geçen sezonlarda sahnede görmüştük. Ama bu sezon başka bir şey oldu.
İşinin, popülerliğinin zirvesinde olan bu isimler rahatlıkla bir dizide oynama imkanına sahipken tiyatroyu tercih etti.
Çünkü tiyatro demek prestij demek...
Başka bir gözle değerlendiriliyor olmanın ilk adımı demek...
Dahası, kendini zorlamak, çok sıkı bir disiplinin içine girmek demek (ki Serenay Sarıkaya sahne performansının diziden bambaşka olduğunu söylemişti bir röportajında)...
Serenay hariç hem Bergüzar Korel’in hem de Songül Öden’in tek kişilik oyunlar tercih etmesi de anlamlı.
Tamamen kendi performanslarına odaklı oyunlar seçiyorlar.
Hem riskli hem de starlıklarını parlatmaya daha müsait...
Bir yandan da neden hep kadın oyuncular tiyatro sahnesine yatay geçiş yapıyor?
Kıvanç Tatlıtuğ’u, Kenan İmirzalıoğlu’nu, Çağatay Ulusoy’u ya da diğerlerini neden göremiyoruz sahnede?
Tiyatroyu riskli buldukları için istemiyorlar mı yoksa kendilerine göre bir proje mi yok?
Ya da setlerde bunca zaman içinde oluşturdukları konfor alanlarını bozmak işlerine gelmiyor mu?
O videoyu gördükten sonra dedim ki...
Mick Jagger...
75 yaşında...
Geçen ay kalp kapakçığındaki sorun nedeniyle ameliyat olmuş...
Ve önceki gün bir dans videosu paylaşıyor.
Deliler gibi dans provası yaptığı çok çok enerjik bir video.
İzleyince
diyorsun ki:
◊ Bu enerji 20’liklerde bile yok.
◊ 75 yaşı gözünde büyütenler bu videoyu izleyip ders almalı.
◊ Ertuğrul Özkök bu videoyu en çok seven kişi olacak.
◊ Bu video çekildikten iki dakika sonra Jagger aslında yorgunluktan bitap düşmüş olabilir mi?
◊ Bu adam 75’inde böyleyse 85’inde kim bilir nasıl olur?
◊ Ajda ve Mick Jagger ortak bir dans videosu mu çekse?
Taksi süresi kısalmış
Yeni havalimanına
dair ortak şikayetlerden biriydi taksi süresi.
Bizzat deneyimledim:
Bir keresinde kalkış pistine ulaşmamız 40 dakikaya yakın sürdü.
Önceki gün uçtuğumda ise durum farklıydı:
Kalkış pistine 10 dakikada ulaştık.
Tam zamanında uçak kalkmış oldu.
Şikayetler yerini buluyor demek ki...
Esas onlar geliyor
“Game of Thrones”un koyu hayranları beşinci bölümde olanlar yüzünden HBO’yu topa tutmuş.
Olan biteni beğenmeyip daha iyi bir final sezonunu hak ettiklerini söylemişler.
Bu da efsane dizilerin kaderi galiba.
Onca sezon süren “Lost”un finali de tam olarak tatmin etmemişti kimseyi.
Galiba bu biraz da sevgilinden ayrılmayı istememe durumu.
O kadar seviyorsun ki bu zoraki final sezonları da içine sinmiyor...
Neyse, benim merakla beklediğim iki dizi var aslında.
“Black Mirror”la “The Handmaid’s Tale”ın yeni sezonları.
Her ikisi de haziranda başlıyor.
“Black Mirror” bu kez üç hikaye anlatıyor.
Hatta bir tanesi, şu an başımızı kaldırmadan bakıp durduğumuz sosyal medyanın geleceği üzerine.
Merakla beklemedeyim...