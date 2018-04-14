Nusret mayısta Kapalıçarşı’da

Nusret Gökçe’nin hem kendisi hem de restoranları uzun bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi.



Çünkü Nusret’in son hamlesi Kapalıçarşı.

Sandal Bedesten’in içinde 9 Mayıs’ta kapılarını açacak yeni Nusret iki katlı olacakmış.

En önemli özelliği ise şuymuş: Gelen müşteriler tarihi eserler üzerinde oturup etini yiyecekmiş.

Çünkü mekanın “tarihi eser” dekorasyonu için uzun süredir uğraşılıyormuş.

Kapalıçarşı hareketlenecek orası kesin.

Ama ben en çok dilden düşmeyen o eserleri merak ettim.

Açılınca göreceğiz.

Tam da...

Tam da Uber aracının içinde tıngır mıngır ilerlerken haber Twitter’a düştü: “Uber’e binenler vatan hainidir.”

Zaytung haberi değil, basbayağı ciddi. Bunu diyen kim?

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı.

Anlaşıldı, son bir umut “vatan haini” dalına tutunulmuş, belli.

Ama gerekçe çok zayıf. Deniliyor ki: “Uber San Francisco’da doğmuş, bugün benim askerime silah sıkanların ürediği yerdir.”

O zaman taksiciler başkanının hemen elindeki akıllı telefonu da bir kenara bırakması gerekiyor.

O meret de oralarda doğup büyüyor, her sene güncellemesi o civardan çıkıyor çünkü...

Nelerle uğraşıyoruz, hepimize pek yazık.

Şehirde en son ne oldu

Herkes kendi gettosunda yaşar yarim adlı müstesna eserin sağlamasını yaptığı şahane yerlerden biri olup çıktı Bomontiada.

Önceki gece oradaydım.

Bomontiada’nın meydanından tüm mekanlarına şöyle bir baktım.

Hepsi dolu hepsi dışarıya taşmış.

Monochrome’u, The Popülist’i, Babylon’u, Kiva’sı, Kilimanjaro’su...

Mekanlar yetmemiş olacak, açık alandaki şezlong tipi sandalyelere kurulup sohbet eden gençler de mevcuttu kalabalık içinde.

Kısacası Bomontiada artık kendi içinde bir cumhuriyet.

Gözlerden uzak, gönüllere yakın...

Benim o gece orada olmam nedenim Les Benjamins markasının yaratıcısı Bünyamin Aydın ve Moet Hennessy Türkiye Müdürü Ogün Saka’nın ortak davetiydi.

Önce bir yemek sonra partiye geçildi.

Bünyamin yeni “Be Very Special” kapsül koleksiyonunu tanıttı.

Yerli yabancı magazinimizi de yapalım, tam olsun.

O gece rastladığım isimler şunlardı: Bella Hadid’in arkadaşı olarak da bilinen ünlü blogger Mr. Moudz, Meryem Uzerli’nin eski sevgilisi Alp Özcan ve Ayşe Boyner.

Survivor gerçeği

Meşhur bir dijital platform var, Charity Buzz.

Amacı basit: Ulaşılmaz sanılan hayalleri sıkı bir ücret karşılığında gerçekleştiriyor, elde edilen gelirin önemli bir kısmını da sivil toplum kuruluşlarına bağışlıyor.

Hayalin misali bol: Hayranı olduğun oyuncuyla mı tanışmak istiyorsun?

Ya da dizi setine gidip on dakikalığına bile olsa bir rolde görünmek mi istiyorsun?

İdolün olan bir iş insanıyla öğle yemeğinde buluşup proje konuşmak da hayalin olabilir.

İşte buna benzer hayalleri gerçekleştiren bir platform.

Şimdi bunun yerlisi yapılmış: SensinO.

Proje ortaklarından Metin Şen geçtiğimiz günlerde Serafina’da bir yemekle bu oluşumu tanıttı.

Şimdiye kadar yapılan etkinlikler arasında katılımcılar şunların tadına bakmış:

O Ses Türkiye’de şarkı söylemek...

Hüsnü Özyeğin’le locada Beşiktaş maçı izlemek...

Kıvanç Tatlıtuğ’la tanışmak... Gibi.

Peki en çok hangi etkinlik daha çok ilgi görmüş?

Tabii ki “Bir arkadaşınla Survivor’a git” etkinliği!

Survivor nasıl gerçeğimiz/vazgeçilmezimiz olmuşsa artık burada bile en çok istenen hayal olmuş.