Norm Ender’in ‘bebeler’ ve Pozitif’le polemiği

Bir dönemin meşhur Hande Yener-Demet Akalın atışmasına hiç benzemiyor.
Çok ama çok daha sert olanı.
Laf sokmanın daniskası, Everest’i.
Rap dünyasında bunun adına “diss atmak” deniliyor.
Ve bu yaz Türkçe pop bir mola alıp yerini rap sularına bıraktığına göre yeni magazinimiz de elbette bu: Rap’çi polemikleri!
Hafta sonunun olay polemiği ise Ezhel’den, Ben Fero’dan çok önce piyasalara girmiş/tanınmış, hayranlarının deyimiyle “sürekli bir görünüp bir kaybolmuş” Norm Ender’den geldi.
“Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” diye sayıkladığı son şarkısı “Mekanın Sahibi”nde laf sokmadığı rap’çi kalmamış Norm Ender’in.
Ben Fero’ya şöyle diyor mesela:
“Keltoş babana koş, trap böyle yapana hoş
La bebe koş la bebe coş, siz Windows ben Macintosh”
Ezhel’in “Süpermarketten çalsak bi’ şey, sosis ve salam” dizelerine de Adana usulü yanıt veriyor Norm Ender: Popüler bir sokak yemeği olan şırdanla!
Şarkıda en çok merak ettiğim ise şu dizeler oldu:
“Ama beni Hitler gibi kariyerimle tehdit eder Pozitif’ten Elif Cemal.”
Burada da hayli ağır bir gönderme söz konusu.
Şimdi müzik dünyası bu sözlerle ilgili Pozitif bir açıklama yapacak mı diye bekliyor.
Sözün özü: Demet Akalın-Hande Yener atışması ne kadar da pamuk şeker bir atışmaymış, onu anlıyoruz günün sonunda.
1993 Türkiye’sinden bir cesur Mohikan
Gökhan Özoğuz 1993 yılındaki bar konserinde çekilmiş, punk saçlı halini sürekli paylaşanlara kızıp şöyle yazdı:
“Sıkıntı nedir anlayamadım? Sene 1993, şu an sene 2019...
Hâlâ her şeyimizle aynıyız, değişen bir şey yok.”
Bir de şunu ekledi:
“O dönemler sokaklarda çok sert karşılanıyordu bu tavırlar.
Bir küpe takmak, saç uzatmak bile olaydı!”
Hakikaten Gökhan’ın 1993 tarihli bu fotoğrafına bakınca “Çok cesurmuş!” dememiz gerekiyor.
Şu an bırakın sokağı, bar konserinde bile bu cesareti gösterebilecek biri yok.
O zaman Gökhan’la uğraşmayı bırakın derim...
Hale Soygazi’ye özür borçlular
Bir gündüz kuşağı programında kalkıp biri size “O benim annem” diyor.
Hem de haftalarca, bıkıp usanmadan.
Her gün buna şahit olmak, gündeme bu tuhaf iddiayla gelmek zorunda kalıyorsunuz.
Ne hissederdiniz?
Doğrusu Hale Soygazi yine iyi dayandı, sabretti.
Söz konusu programa dava açtı filan ama yine de yayınlar durmadı.
Sonunda DNA testi yapıldı ve sonuç: Adamın annesi Hale Soygazi değilmiş.
E şimdi programı yapanlar, mesela Seda Sayan, Hale Soygazi’ye bir özür borçlu değil mi?
Norm Ender’in ‘bebeler’ ve Pozitif’le polemiği
Bir dönemin meşhur Hande Yener-Demet Akalın atışmasına hiç benzemiyor.
Çok ama çok daha sert olanı.
Laf sokmanın daniskası, Everest’i.
Rap dünyasında bunun adına “diss atmak” deniliyor.
Ve bu yaz Türkçe pop bir mola alıp yerini rap sularına bıraktığına göre yeni magazinimiz de elbette bu: Rap’çi polemikleri!
Hafta sonunun olay polemiği ise Ezhel’den, Ben Fero’dan çok önce piyasalara girmiş/tanınmış, hayranlarının deyimiyle “sürekli bir görünüp bir kaybolmuş” Norm Ender’den geldi.
“Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” diye sayıkladığı son şarkısı “Mekanın Sahibi”nde laf sokmadığı rap’çi kalmamış Norm Ender’in.
Ben Fero’ya şöyle diyor mesela:
“Keltoş babana koş, trap böyle yapana hoş
La bebe koş la bebe coş, siz Windows ben Macintosh”
Ezhel’in “Süpermarketten çalsak bi’ şey, sosis ve salam” dizelerine de Adana usulü yanıt veriyor Norm Ender: Popüler bir sokak yemeği olan şırdanla!
Şarkıda en çok merak ettiğim ise şu dizeler oldu:
“Ama beni Hitler gibi kariyerimle tehdit eder Pozitif’ten Elif Cemal.”
Burada da hayli ağır bir gönderme söz konusu.
Şimdi müzik dünyası bu sözlerle ilgili Pozitif bir açıklama yapacak mı diye bekliyor.
Sözün özü: Demet Akalın-Hande Yener atışması ne kadar da pamuk şeker bir atışmaymış, onu anlıyoruz günün sonunda.
1993 Türkiye’sinden bir cesur Mohikan
Gökhan Özoğuz 1993 yılındaki bar konserinde çekilmiş, punk saçlı halini sürekli paylaşanlara kızıp şöyle yazdı:
“Sıkıntı nedir anlayamadım? Sene 1993, şu an sene 2019...
Hâlâ her şeyimizle aynıyız, değişen bir şey yok.”
Bir de şunu ekledi:
“O dönemler sokaklarda çok sert karşılanıyordu bu tavırlar.
Bir küpe takmak, saç uzatmak bile olaydı!”
Hakikaten Gökhan’ın 1993 tarihli bu fotoğrafına bakınca “Çok cesurmuş!” dememiz gerekiyor.
Şu an bırakın sokağı, bar konserinde bile bu cesareti gösterebilecek biri yok.
O zaman Gökhan’la uğraşmayı bırakın derim...
Hale Soygazi’ye özür borçlular
Bir gündüz kuşağı programında kalkıp biri size “O benim annem” diyor.
Hem de haftalarca, bıkıp usanmadan.
Her gün buna şahit olmak, gündeme bu tuhaf iddiayla gelmek zorunda kalıyorsunuz.
Ne hissederdiniz?
Doğrusu Hale Soygazi yine iyi dayandı, sabretti.
Söz konusu programa dava açtı filan ama yine de yayınlar durmadı.
Sonunda DNA testi yapıldı ve sonuç: Adamın annesi Hale Soygazi değilmiş.
E şimdi programı yapanlar, mesela Seda Sayan, Hale Soygazi’ye bir özür borçlu değil mi?