Nişantaşı’nda neler oluyor

Nişantaşı’ndaki Beymen Brasserie’nin sokağa bakan meşhur köşesi Şişli Belediyesi dozerleri tarafından yıkılıp daraltılınca herkes şaşırdı, “Neler oluyor?” diye.Bir kesim, “Sen de mi Brütüs?” diyerek belediyeye veryansın etti.
Beymen Brasserie’nin olduğu köşenin bir klasik olduğunu söyleyerek...
Bir başka kesim ise, “Yıllardır yapılması gerekeni nihayet yaptılar” diye belediyenin haklı olduğunun altını çizdi.
Konuyla ilgili birçok mekan sahibiyle görüştükten sonra ortaya karışık fikirlerim şunlar:
◊ Beymen Brasserie’nin olduğu köşeyi o kadar kanıksamışım ki, oranın aslında kaldırım olduğunu önemli bir kısmı yıkılınca anladım. Doğruya doğru!
◊ Madem kanun mekanlara kaldırım işgalini yüzde 50 olarak veriyor. Neden önceki yönetimler Beymen Brasserie’ye bu hakkı fazla fazla verdi? Kafa karıştıran, düşündüren esas detay bu.
◊ Belediyenin dozerle gelmesi hiç şık değildi ama sonradan öğrendim ki, aslında Beymen Brasserie’ye 3 Ocak’a kadar dışarıdaki alanı daraltmak için süre verilmiş.
Süre aşılınca da dozerler gelmiş.
◊ Bu arada olay sadece Beymen Brasserie ile sınırlı değilmiş.
Nişantaşı’ndaki tüm mekanlar için bu uygulama yapılıyormuş.
Hatta çoğu mekan kaldırımdaki alanını daraltmış bile.
◊ Bu kaldırım olayından geçmişte yaşanan Asmalımescit masa olayı gibi bir uzun polemik çıkar mı? Çıkmaz.
Çünkü deniliyor ki, aslında Nişantaşı’nda oturanların şikayetleri üstüne belediye böyle bir şey yaptı.
Bu şarkı iyi geldi: Yetinmeyi Bilir misin?
Uzun süredir konser vermiyor. Ortalarda da pek görünmüyor. Sadece YouTube üzerinden yayınladığı (sonradan dijital platformlara da aktarılan) Demo projesine devam ediyor.
Sezen Aksu’dan bahsediyorum. Demo projesinin ikincisini yayınlamaya başladı Sezen. Önceki gün de ilk şarkı çıktı: Yetinmeyi Bilir misin?
Doğrusu, yıllar önce Işın Karaca’nın söylediği bu şarkıyı unutmuşum. Ya da unutmayı yeğlemişim: Çünkü bazen dayak atarmış gibi söylüyor Karaca. Bu şarkıyı söylerken de az biraz öyleydi...
Bu nedenle Yetinmeyi Bilir misin’in demo versiyonu iyi geldi: Fazlasıyla kendi halinde, savruk, şarkının içerdiği hesaplaşma atmosferine uygun olarak küçük adımlı...
Yansın İstanbul ve TikTok
14 yaşında kızı olan bir arkadaşımdan ilginç bir bilgi daha: Sezen Aksu’nun ilk Demo albümünde “Yansın İstanbul” diye bir şarkı vardı.
Meğer bu şarkının remiksi hiç beklenmedik bir mecrada, yeni neslin favorisi TikTok’ta o kadar çok kullanılıyormuş ki, arkadaşım kızının ağzından bu şarkıyı duyunca şaşırmış. “Nereden biliyorsun?” diye sorunca kızı Tik Tok’ta bu şarkıyla çekilen videoları göstermiş.
Son söz: Yansın İstanbul güzel şarkı tamam da, ben hâlâ TikTok kafasını anlamıyorum.
Ve galiba anlamayı da reddediyor bünyem.
Yanımda barınmanın tek yolu bu
Sezen Aksu kendi YouTube kanalına şarkıyla ilgili uzun bir yazı da yazmış.
Yazıyı okurken eski konserlerinden birindeymişim gibi hissettim.
Çünkü yazı tam da Sezen tarzı esprilerle dolu.
Bir kuplesi şöyle:
“Aslında bu şarkıyı koyup koymama konusunda tereddütte kaldım.
Bizim stüdyo ahalisi pek bir tezahürat yaptı, ‘Yok sanki odamızın içinde’, ‘Kulağımızın dibinde’ gibi gibi... Hemencecik ikna oldum. Neden?
Çünkü ben, beni methedenleri ve duymak istediğim şeyleri söyleyenleri severim. Yanımda barınmanın tek yolu bu. Beğenmezseniz valla sizden de soğurum.
Ona göre yorumlarınızı ayarlı yapın.”
Nişantaşı’nda neler oluyor
Nişantaşı’ndaki Beymen Brasserie’nin sokağa bakan meşhur köşesi Şişli Belediyesi dozerleri tarafından yıkılıp daraltılınca herkes şaşırdı, “Neler oluyor?” diye.Bir kesim, “Sen de mi Brütüs?” diyerek belediyeye veryansın etti.
Beymen Brasserie’nin olduğu köşenin bir klasik olduğunu söyleyerek...
Bir başka kesim ise, “Yıllardır yapılması gerekeni nihayet yaptılar” diye belediyenin haklı olduğunun altını çizdi.
Konuyla ilgili birçok mekan sahibiyle görüştükten sonra ortaya karışık fikirlerim şunlar:
◊ Beymen Brasserie’nin olduğu köşeyi o kadar kanıksamışım ki, oranın aslında kaldırım olduğunu önemli bir kısmı yıkılınca anladım. Doğruya doğru!
◊ Madem kanun mekanlara kaldırım işgalini yüzde 50 olarak veriyor. Neden önceki yönetimler Beymen Brasserie’ye bu hakkı fazla fazla verdi? Kafa karıştıran, düşündüren esas detay bu.
◊ Belediyenin dozerle gelmesi hiç şık değildi ama sonradan öğrendim ki, aslında Beymen Brasserie’ye 3 Ocak’a kadar dışarıdaki alanı daraltmak için süre verilmiş.
Süre aşılınca da dozerler gelmiş.
◊ Bu arada olay sadece Beymen Brasserie ile sınırlı değilmiş.
Nişantaşı’ndaki tüm mekanlar için bu uygulama yapılıyormuş.
Hatta çoğu mekan kaldırımdaki alanını daraltmış bile.
◊ Bu kaldırım olayından geçmişte yaşanan Asmalımescit masa olayı gibi bir uzun polemik çıkar mı? Çıkmaz.
Çünkü deniliyor ki, aslında Nişantaşı’nda oturanların şikayetleri üstüne belediye böyle bir şey yaptı.
Bu şarkı iyi geldi: Yetinmeyi Bilir misin?
Uzun süredir konser vermiyor. Ortalarda da pek görünmüyor. Sadece YouTube üzerinden yayınladığı (sonradan dijital platformlara da aktarılan) Demo projesine devam ediyor.
Sezen Aksu’dan bahsediyorum. Demo projesinin ikincisini yayınlamaya başladı Sezen. Önceki gün de ilk şarkı çıktı: Yetinmeyi Bilir misin?
Doğrusu, yıllar önce Işın Karaca’nın söylediği bu şarkıyı unutmuşum. Ya da unutmayı yeğlemişim: Çünkü bazen dayak atarmış gibi söylüyor Karaca. Bu şarkıyı söylerken de az biraz öyleydi...
Bu nedenle Yetinmeyi Bilir misin’in demo versiyonu iyi geldi: Fazlasıyla kendi halinde, savruk, şarkının içerdiği hesaplaşma atmosferine uygun olarak küçük adımlı...
Yansın İstanbul ve TikTok
14 yaşında kızı olan bir arkadaşımdan ilginç bir bilgi daha: Sezen Aksu’nun ilk Demo albümünde “Yansın İstanbul” diye bir şarkı vardı.
Meğer bu şarkının remiksi hiç beklenmedik bir mecrada, yeni neslin favorisi TikTok’ta o kadar çok kullanılıyormuş ki, arkadaşım kızının ağzından bu şarkıyı duyunca şaşırmış. “Nereden biliyorsun?” diye sorunca kızı Tik Tok’ta bu şarkıyla çekilen videoları göstermiş.
Son söz: Yansın İstanbul güzel şarkı tamam da, ben hâlâ TikTok kafasını anlamıyorum.
Ve galiba anlamayı da reddediyor bünyem.
Yanımda barınmanın tek yolu bu
Sezen Aksu kendi YouTube kanalına şarkıyla ilgili uzun bir yazı da yazmış.
Yazıyı okurken eski konserlerinden birindeymişim gibi hissettim.
Çünkü yazı tam da Sezen tarzı esprilerle dolu.
Bir kuplesi şöyle:
“Aslında bu şarkıyı koyup koymama konusunda tereddütte kaldım.
Bizim stüdyo ahalisi pek bir tezahürat yaptı, ‘Yok sanki odamızın içinde’, ‘Kulağımızın dibinde’ gibi gibi... Hemencecik ikna oldum. Neden?
Çünkü ben, beni methedenleri ve duymak istediğim şeyleri söyleyenleri severim. Yanımda barınmanın tek yolu bu. Beğenmezseniz valla sizden de soğurum.
Ona göre yorumlarınızı ayarlı yapın.”