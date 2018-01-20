Neden Tulum Şeyma?

Ama bu sezon Türklerin oraya daha çok akın etmesi ve haliyle daha çok Instagram karesi derken Tulum iki adım ötedeymiş hissi veren bir yere dönüştü.

Bunda en büyük etken Şeyma Subaşı’nın bir süredir oradan yaptığı paylaşımları tabii.

Tulum’dan yeni dönen Şeyma’ya sordum, “Neden orası?” diye.

Tavsiyelerini de sıralamasını istedim.

Buyurun Şeyma’nın ağzından Tulum deneyimine:

“Tulum’da her yıl 20 Aralık ile 15 Ocak arasında çok özel ve keyifli partiler gerçekleşiyor.

Ben geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu tarihlerde gitmeyi tercih ettim.

Partilerin yanı sıra dinlendirici bir tatil için de Tulum muhteşem bir alternatif...

Tavsiyelerime gelince...

Öğlenleri takılmak için en iyi oteller Nomade ve Be Tulum.

Bunlar zaten kardeş oteller. Ama 1 yıl önceden rezervasyon yapsanız bile bazen yer bulamıyorsunuz. Çünkü sadece kendi tanıdıklarını ya da birbirini tanıyan insanları alıyorlar.

Casa Malca Otel, Pablo Escobar’ın eski tamamlanmamış evi.

Burası da çok cool, sabahları ‘chill’ geceleri ise partilerin verildiği yer.

Akşamları yemek için Casa Banana, Casa Jaguar, Posada Margarita ve Gitano en iyi restoranlardan...

Papa Playa ise iki gün boyunca süren partilerin yapıldığı yer.

Ahau Otel yine favori yerlerimden. Plaj partilerinin en tatlısı burada oluyor.”

Eskisinden daha iyi olmuş

Zeynep Sağdaş bir dönem YouTube bağlarında hayli fenomen olmuş şarkısı “Yarım Kalanlara Rağmen”in yeni bir versiyonuyla çıktı karşımıza.

Sağdaş bu kez yanına destek kuvvet olarak Rüzgar Erkoçlar’ı almış.

Rüzgar şarkının rap bölümünün sözlerini yazmış ve seslendirmiş.

Zeynep Sağdaş’ın gürül gürül sesine zaten diyecek bir şey yok.

Şarkının yeni ve modern hali de gayet nefis olmuş.

Sanki yeni bir şarkı dinlermiş gibi oldum.

Takipten çıkarma işinin suyu çıktı

Hani 6 ay, 1 yıl, hadi bilemedin 2-3 yıl sevgili olanların birbirlerini Instagram’dan silmesi, takipten çıkarması yahut bloklaması artık normal geliyor da 25 yıl beraber olan bir çift aynı şeyi yapınca bayağı tuhaf duruyor!

Tugay Kerimoğlu-Etkin Ünal çiftinden bahsediyorum.

Tugay Bey boşandıktan hemen sonra Instagram’da eski eşini takip etmeyi bırakmış.

25 yılı beraber geçirdikten sonra bu hareket biraz çocuksu değil mi?

Üstelik arada çocuklar var, illa ki görüşülecek.

Takipten çıkarınca ne oluyor ki?

Yoksa amaç şu mu:

Instagram aynı zamanda bir flört alanına dönüştü ya.

Flört ‘like’ı yapmak isteyen rahat like’lasın, kimse kimsenin like’ını takip etmesin diye düşünülüyor da olabilir.

Flört like’ı ne mi? Basitçe şu:

Eğer bir kişi geçmişten başlayıp günümüze kadar tüm fotoğraflarınızı peş peşe like’lamaya başladıysa şunu demek istiyordur:

“Seninle ilgileniyorum, bana pas verir misin?”

Sonrası artık size kalmış.

Olay orada da kalabilir. Başlamadan bitebilir yani.

Ya da bir anda direkt mesajlar bölümü üzerinden koyu sohbete dönüşebilir.

Popüler Mekan Top 10

1. PEOPLE

Salı gecesi Deniz Seki performansıyla yıktı geçti.

2. ANGIE BEBEK

Bebek’in birkaç haftalık bu yeni mekanı son günlerde çok popülerdi. Burada da bol bol canlı müzik var.

3. FİRUZE

Yeni bir modern meyhane daha! İKSV Binası’nın tepesine konmuş bir tatlı huzur gibi Firuze. Erken gidip günbatımını da yakalayın derim.

4. ANY

Pazar günleri Bengü Beker’le beraber Any kabına sığamıyor, kaldırıma taşıyor.

5. LA BOUCHERIE

Canlı müzik ataklarında Ayta Sözeri sürprizinden sonra bu pazar da Coşkun Sabah sürprizi var.

6. HYPNOS HALL

Mahmut Orhan’ın doğum günü partisinin süksesi devam ediyor.

7. AGENCY

Ersay Üner’li performans gecesiyle haftanın bir diğer popüler mekanı.

8. LİMON

Nişantaşı’nın en yenisi. Samimi ortamda Türkçe popla coşmaca...

9. HUDSON

Hafta içi yeni bir sergi açılışı yaptılar, bohem ve şık bir kitleyle ‘art art’ bir hareket yakaladılar.

10. ZULA

Atıştırmalıkların ‘gurme’ ellerden (Cihan Kıpçak ve Üryan Doğmuş) çıktığı bir mini restoran.