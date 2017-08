Neden birbirlerine ‘dur’ demediler

İçinde -maşallah yavrum- her şey var:

İlişkiyi hep sezen ama büyük olasılık ele güne karşı rezillik çıkmasın diye her şeyi örtbas etmek zorunda kalıp içine ata ata şişen bir aile...

Olayı sevgiyle kucaklamak zorunda kalmış Osho kıvamında bir eş... İlişki yaşadığı yeğeninin kocasıyla spor salonu da işleten ve “O kız Rus Olga’ydı yahu!” diye diye dünya çapındaki tüm Olga’ları zan altında bırakan şöhretli insan... Ve tabii türlü pozisyonlara maruz kalmış Bodrum denizlerindeki o lüks tekne...

Gerçekten yok yok ve durum hayli acıklı, trajik...

Ama yine de merak ediyorum:

Sonuçta 50 yaşındaki şöhretli amca ve 35 yaşındaki yeğeni bile isteye bu ilişkiyi yaşamaya başlamış ve kimse kimseyi zorlamamış görünüyor.

Üstelik uzun süreden beri bu ilişki devam ediyormuş. Bir “teknelik” değilmiş.

İddia fırtınaları o yönde esiyor. Peki bunca zaman neden birbirlerine “bi dur” diyemediler?

Her iki tarafın da bu ilişkide sorumluluğu var.

Artık bu cümleyi kimse kuramayacak

Bundan iki ay önce Murat Başoğlu ve yeğeni Akmerkez çıkışı ellerinde poşetlerle muhabirler tarafından böyle pozlanmış. Başoğlu fotoğrafların çekilmesi üzerine, “Yanlış bir şey yazmayın, yeğenim” demiş. Ünlüler biriyle fotoğraflandıkları vakit bu cümleyi genelde çok sık kurar.

Kuzenim derler, halamın oğlu ya da babamın uzaktan akrabası filan...

Murat Başoğlu olayından sonra böyle “akrabalık bağı” cümlesi kuran pek olmayacak bence!

Sıfır türbülans

Dün ekonomi haberlerinde vardı.

Koç Grubu Falcon modeli uçakların en uzun menzillisini satın almış.

Doğrusu buraya kadar hiç ilgimi çekmeyen sıradan bir lüks haberiydi.

Ta ki haberdeki şu türbülans detayını okuyuncaya kadar: Havacılık uzmanı Uğur Cebeci’nin verdiği bilgiye göre bu uçak 51 bin feet’e kadar çıkabiliyormuş ve bu yükseklik türbülansların neredeyse sıfıra indiği, hava trafiğinin de olmadığı en sakin zirveymiş...

Trend tahmincisi Li Edelkoort’un şu söylediklerini bir ara yazmıştım:

“Şu an dünya üzerindeki en kritik mesele küresel ısınma ve bunun bizim seyahatlerimize olan etkisi. Artık havada daha fazla rüzgar var ve bu bizim uçuşlarımızı zorlaştırıyor.”

Yani şu an gerçek lüks aslında türbülansı en az olan uçuş.

Kısacası çok sık uçan herkesin hayali olan bir seçim yapılmış.

O zaman bize şunu demek düşüyor; hayaller türbülanssız jet gerçekler tarifeli yolcu uçağı...

Sıfır Tolerans

Evet, kafam böyle çalışıyor valla.

Sıfır türbülans dedikten sonra aklıma Sıfır Tolerans şarkısı geldi.

Epeydir dilime düşüp yapışan bu güzel şarkı Hadise’ye ait.

Son albümü Şampiyon’da yer alıyor.

Ünlü DJ Mahmut Orhan Alaçatı’daki Madeo’da birkaç kere çalınca dikkatimi çekti şarkı ve o günden beri dilimde.

Meğer Sıfır Tolerans’a Mahmut Orhan nefis bir versiyon yapmış, o yüzden çalıyormuş. Hakkını verelim, şarkıyı diriltmiş adeta.

Umarım Hadise “şampiyona şeker” hatasından sonra bu şarkıya bir klip çeker şeker.