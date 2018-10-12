O gece Merkür mü geri gitti Jüpiter mi fazla mesai yaptı bilinmez.
Ama salı gecesi farklı mekanlarda bulunan ünlü erkekler birbirine girdi işte. Önce Sermiyan Midyat’la Sinan Akçıl.
Sonra Arda Turan’la Berkay.
İki olaydaki kavga yahut dalaşma nedenleri apayrı.
Ama sonuç değişmiyor.
Her iki olayda da gerçek nedeni tam anlayamıyorsun.
Biri öyle söylüyor, diğeri böyle.
Kime inanmak istersen.
Dahası hep bir duygu sömürüsü ve abartı ön plana çıkıyor. Mesela Sermiyan Midyat, Sinan Akçıl’ın kendisine olan tutumunu 1999 yılı MGD Gecesi’nde Serdar Ortaç’ın yaptıklarına benzetiyor.
Kendini de bir bakıma Ahmet Kaya’nın yerine konumlandırmış oluyor! Peki gerçekten ne oluyor bu adamlara?
Birbirilerine kızabilir, öfkelenebilirler.
Ama şiddet ve küfürlü ağız dalaşı nedir? Niye doğru dürüst konuşamıyorlar?
Aslında onlar da toplumun aynası. Trafikte yan yana seyreden iki aracın şoförü iki dakika sonra sağa çeker ve durup dururken kavga etmeye başlar ya.
Kavganın nereden çıktığı, ne olduğu hiçbir zaman tam anlaşılmaz.
Tam da bunun gibi.
Çünkü tolerans ve saygı yok.
Anlamak ve birbirini dinlemek de.
Dahası kendine dönüp
bakmak da...
Arda’nın konuşması lazım
Arda Turan’la olayın ertesi günü telefonda konuştuğumda söyledim: “Karşı tarafın iddiasını reddediyorsan olanları tam olarak anlatman lazım.”
Çünkü Arda Turan şu an herkesin gözünde “hamile eşi evdeyken barlarda gezip evli kadınlara asılan ve şiddete başvuran biri.”
Akla gelen bu.
İmaj bu.
Bu yüzden Arda’nın üstü kapalı “Sebebini Berkay’a sorun” demesi artık yeterli değil. İnsanlar haliyle onun anlatacaklarını merak ediyor.
Bir de o geceye dair çıkan farklı iddiaların, dedikoduların doğru olup olmadığını...
Aslıhan Doğan’ın açıklaması kadınları ikiye bölecek
Aslıhan Turan eşinin yanında olduğunu ve olanlara inanmadığını gösteren bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra kadınların ikiye ayrılması muhtemel:
İlk grup şöyle diyecektir:
Aslıhan Doğan ne yaparsa yapsın eşimin yanındayım diyen ve kanının son damlasına kadar yuvasını koruyan kadınlardan. Bravo ona.
İkinci grup ise şunu:
Onun gibi kadınların
tutumları yüzünden bu erkekler istediklerini yapabileceklerini sanıyor, yazıklar olsun.
Ne oluyor bu adamlara
O gece Merkür mü geri gitti Jüpiter mi fazla mesai yaptı bilinmez.
Ama salı gecesi farklı mekanlarda bulunan ünlü erkekler birbirine girdi işte. Önce Sermiyan Midyat’la Sinan Akçıl.
Sonra Arda Turan’la Berkay.
İki olaydaki kavga yahut dalaşma nedenleri apayrı.
Ama sonuç değişmiyor.
Her iki olayda da gerçek nedeni tam anlayamıyorsun.
Biri öyle söylüyor, diğeri böyle.
Kime inanmak istersen.
Dahası hep bir duygu sömürüsü ve abartı ön plana çıkıyor. Mesela Sermiyan Midyat, Sinan Akçıl’ın kendisine olan tutumunu 1999 yılı MGD Gecesi’nde Serdar Ortaç’ın yaptıklarına benzetiyor.
Kendini de bir bakıma Ahmet Kaya’nın yerine konumlandırmış oluyor! Peki gerçekten ne oluyor bu adamlara?
Birbirilerine kızabilir, öfkelenebilirler.
Ama şiddet ve küfürlü ağız dalaşı nedir? Niye doğru dürüst konuşamıyorlar?
Aslında onlar da toplumun aynası. Trafikte yan yana seyreden iki aracın şoförü iki dakika sonra sağa çeker ve durup dururken kavga etmeye başlar ya.
Kavganın nereden çıktığı, ne olduğu hiçbir zaman tam anlaşılmaz.
Tam da bunun gibi.
Çünkü tolerans ve saygı yok.
Anlamak ve birbirini dinlemek de.
Dahası kendine dönüp
bakmak da...
Arda’nın konuşması lazım
Arda Turan’la olayın ertesi günü telefonda konuştuğumda söyledim: “Karşı tarafın iddiasını reddediyorsan olanları tam olarak anlatman lazım.”
Çünkü Arda Turan şu an herkesin gözünde “hamile eşi evdeyken barlarda gezip evli kadınlara asılan ve şiddete başvuran biri.”
Akla gelen bu.
İmaj bu.
Bu yüzden Arda’nın üstü kapalı “Sebebini Berkay’a sorun” demesi artık yeterli değil. İnsanlar haliyle onun anlatacaklarını merak ediyor.
Bir de o geceye dair çıkan farklı iddiaların, dedikoduların doğru olup olmadığını...
Aslıhan Doğan’ın açıklaması kadınları ikiye bölecek
Aslıhan Turan eşinin yanında olduğunu ve olanlara inanmadığını gösteren bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra kadınların ikiye ayrılması muhtemel:
İlk grup şöyle diyecektir:
Aslıhan Doğan ne yaparsa yapsın eşimin yanındayım diyen ve kanının son damlasına kadar yuvasını koruyan kadınlardan. Bravo ona.
İkinci grup ise şunu:
Onun gibi kadınların
tutumları yüzünden bu erkekler istediklerini yapabileceklerini sanıyor, yazıklar olsun.