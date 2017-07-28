Nasıl delirdiğini görememek

Harun Kolçak’ın cenazesinde gördük.

Tabutu arkasına almak suretiyle sanki turistik bir manzaranın önündeymiş gibi gururlu bir edayla poz vermeye doyamayanları...

Selfie çektirenleri...

“Bir de şu açıdan çekeyim, burada olduğum iyice belli olsun” diye kendini yırtanları...

Peşinden Göksel’in lise yıllığı fotoğrafı geldi.

“Aha! Şimdiki Göksel’le alakası yok, ne kadar kiloluymuş” yorumlarına, “Bayağı çirkinmiş” çığlıkları eklendi.

Herkes lisedeki tıfıl versiyonunu unutup Göksel’in ergenlik fotoğrafının üzerinde tepinerek kendince eğlenmeye başladı.

Göksel de sonunda dayanamadı, bir açıklama yaptı:

“Beni üzen şey, birbirimizi fiziksel görünümümüz üzerinden yargılamamız ve kız çocuklarının üzerindeki yüceltilmiş güzellik baskısı.”

Meşhur Black Mirror dizisine kıyısından köşesinden bulaşmış olanlar eminim ürpererek izliyordur olan biteni.

“Her şey dizide anlatılanlar gibi” diyerek...

Bana sorarsanız o dizide öngörülen şeyleri kat be kat aşacak gibiyiz.

Korkarım o vahşi potansiyel var.

Serin ve yeni şeyler

Hava sıcak/nemli, hava ağır/sıkıntıda sokaklar.

(İsteyen buradan Aşkın Nur Yengi şarkısı Ayrılmam’a bağlayabilir olayı.)

O zaman size biraz serin haberler vereyim.

Sonbaharda karşımıza çıkacak sosyal hayatın yeni şeylerine buyurun...

YENİ KULÜP

◊ Nişantaşı’nın popüler mekanı Must’ın sonbaharda, yine aynı semtte bir de kulüp açacağı konuşuluyor. Mekan için arayış başlamış. Must’ın kesin olan diğer mekanı ise Michelle. O da Vadi İstanbul’da eylül sonu açılıyormuş.

YENİ CANLI MÜZİK MEKANI

◊ Hazine ve Grey’i yaratan Jüpiter grubu Taksim’de, bir dönem Aliye Turagay’ın işlettiği Flamingo’yu almış, baştan aşağı yenileyerek ekim başında açıyormuş.

Yeni mekanın adı People olacakmış. People’da haftanın yedi gecesi canlı müzik yapılacakmış.

YENİ KOKTELY BAR

◊ Karaköy Mitte, Nişantaşı’ndaki Den’in yerinde bir kokteyl bar açmaya hazırlanıyormuş. Ekimde açılacak mekanın adı henüz belli değilmiş.

YENİ SEZON FISILTISI

◊ Dijital dünyanın çok konuşulan dizisi Fi’nin yeni sezonunda Serenay Sarıkaya’yı sadece dört bölüm görebilecekmişiz. Çünkü senaryo gereği olaylar farklı gelişiyormuş.

YENİ İZMİR SAHNESİ

◊ İlk sezonunda tiyatro dünyasını hayli hareketlendiren, Şebnem Bozoklu’nun oynadığı Kaplan Sarılması oyunuyla dikkat çeken TOY İstanbul, sonbaharda İzmir’in yeni AVM’si Ege Perla’da da açılıyormuş.

Terlik reklamı

Alişan’ı yanlış anlamışız, o aslında “terlik” mevzusuyla ilgili espri yapmış.

Müstakbel eşi öyle diyor.

İnsanların tüm bunları ciddiye almasına da hayret etmiş. Hem ne varmış ki, evde birçok yardımcı olmasına rağmen terlik de götürürmüş Alişan’a...

Haklı aslında, bu yeni Türkiye çifti neden bu kadar ciddiye alınıyor ki?

Yakında bir terlik reklamında göz göze diz dize oynamaları dileğiyle.

Yakışır.

Yarın

◊ Mikonos’un bitişi yakındır.

◊ Türkler Mikonos’ta neden doğum günü kutluyor, düğün yapıyor?

◊ Ve Mikonos’taki bir Türk düğününün anatomisi...

◊ Ekstra: Popüler Mekan Top 5 (İstanbul, Alaçatı, Bodrum)