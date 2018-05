Nasıl bir yaz bizi bekliyor

◊ İKİ ARADA BİR DEREDE...

Sezon bayramla beraber açılacak, ama seçim dolayısıyla yine tam açılamamış olacak.

Esas sezon bereketi 24 Haziran sonrasına kalacak. İşletmeler yine ahlayıp vahlayacak.

Ama iki ay için çılgın yatırımlar yapılacak.



◊ BOL CANLI MÜZİKLİ...

İstanbul mekanlarının çoğu kışı nasıl canlı müzikle geçirdiyse Bodrum ve Alaçatı’nın gözde mekanları da canlı müziğe ağırlık verecek.



◊ ÇOK SPORTİF...

Spor dolu bir yaz olacak. Artık herkesin önem verdiği ilk şey fit görüntüsü. Özellikle yazın bu daha önemli. Çıktığı bazı tatillere spor eğitmenini de götüren sosyetikler var.

Durumun coşkunluğunu oradan anlayınız!

Hadi o cüzdansal bir vaziyet, ama tatilini sportif faaliyetlerle donatan da artık az buz değil. Yoga kampına gitmeler eskide kaldı, şimdi daha dinamik sportif aktivite peşinde herkes.



◊ MAGAZİN COŞMASI...

24 Haziran’a kadar seçimdi siyasetti konuşuyor olabiliriz, ama sonrasında magazin yaza yön verecek. Geçen yaz olduğu gibi.



◊ YUNAN ADASI...

Mykonos Scorpios’tan bildirmek, fotoğraf paylaşmak geçen yaz modaydı.

Onun yerine daha az popüler Yunan Adaları’na gitmek, sessiz sakin takılmak moda olacak.

Jabbar’ın albümü geliyor

Geçen yaz Deeperise ile kotardıkları “Raf” adlı şarkıyla tüm yaz Jabbar’ı dinlemiştik.

Yakın zamanda “Geçmiş Değişmez” adlı yeni bir single çıkardı ikili. Ama Jabbar’ın esas bombası yakında çıkaracağı ilk albümü.

Tam gaz hazırlıklarını sürdürüyor.

Geçen yaz olduğu gibi bu yaz da bolca Jabbar’ın sesini dinleyeceğiz yani.

İşte bu

Sertab Erener Radyo Boğaziçi müzik ödülleri töreninde Hadise’ye destek vermiş.

Kliplerin yasaklanmasına karşı çıkmış, sanatın özgür olması gerektiğine inandığını belirtmiş.

İşte budur.

Sanatçılar ancak birbirlerine destek olarak var olabilir.

Susarak, birbirlerini ezerek değil.

Sertab Erener’e bravo!

Şehir Atlası

◊ PİLATESTE YENİ AÇILIMLAR

Pilates tutkum malum. Bu alanda da tıpkı fitness gibi sürekli yeni egzersiz biçimleri, yeni pilates aletleri çıkıyor. Tabii ki Amerika kaynaklı.

Corealign ve Megaformer aletleriyle yapılan yeni pilates egzersizleri bir süredir bizde de var.

Şu ara ikisini de deniyorum. Corealign’ı Pilates İstanbul’da, Megaformer’ı Community Megaformer stüdyosunda.

Corealign pilatesin yeni sürümü gibi.

Her şey ayakta yapılıyor ve bedenin esnekliğini zorluyor; nefis bir şey!

Megaformer’da ise hareketler çok yavaş, uzun süreli yapılıyor ve reformer aletinde yapmanın mümkün olmadığı bazı karın egzersizleriyle daha ‘taş’ olmaya imkan tanıyor.



◊ SPOR FESTİVALİ HALİÇ’TE

Pilates dedim, o zaman sporla devam edeyim...

Bu hafta sonu Haliç’te ilk kez yapılacak bir spor festivali var: Sweatfest.

Festivalin programı yoğun. Tabatası, zumbası, yogası, crossfit ve boksuyla hayli dolu ve sportif bir içerik hazırlanmış.

Ben en çok Haliç’teki Tersane’de nasıl spor festivali olacak, onu meraktayım.

Bu arada Sweatfest’e gidiş geliş kolay olsun diye servisler de koymuşlar.

Onu da festivalin sitesinden öğrenebilirsiniz, benden bu kadar.

(sweatfest.com.tr)



◊ FIVE O’CLOCK YENİ YERİNDE

Yıllardır pastacılık alanında iyi isim yapmış markalardan biri olan Five O’Clock Kavacık’ta yeni bir yer açtı.

Bu kez yemek servisi de veriyorlar.

Dün açılışı yapılan mekan bu hafta sonunun en çok konuşulan yerlerinden biri olmaya aday.