Naavah’ın açılışından notlar

Diğer tüm davetliler gibi ilgi odağım Haliç üzerinden batmakta olan güneş.

Öyle nefis bir manzara ki, insan gözünü alamıyor.

Tüm davetliler yerine yerleştiğinde yemekler peş peşe gelmeye başlıyor.

Bu kez ilgi odağı yemekler:

Bademli, kerevizli, narlı karnabahar salatası, tahinli közlenmiş patlıcan, nohutlu labneli ahtapot...

Lübnan mutfağı ağırlıklı Naavah ilk kez Soho House West Hollywood’da açılmış.

Şimdi de İstanbul’da.

Naavah’ın açılışına gelen davetliler ise yelpazenin her renginden: Gurmesi, tasarımcısı, iş insanı, dergicisi, modacısı, yazarı çizeri...

Kulübün içinde ise ekstra bir yabancı yoğunluğu.

Hafta sonu yapılan “Sleepover” partisi için Fransa ve İngiltere’den gelenler dolayısıyla...

Naavah gecesinden geriye kalan ana damar ise şu:

Uzun süredir bu tarz davetlerde görmediğim kadar sakinlik ve neşe.

-Mış gibi yapmama ve bir umut ışığı saçma hali...

Burcu anın tadını çıkarabildi mi

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz’ın New York’taki evlilik kareleri nefisti.

Hayli Sex and the City.

Burcu merakları giderdi, bir hayli fotoğraf da yükledi Instagram’ına.

Bir yandan Burcu’nun işi bu anlıyorum, ama fotoğraf yüklemekten anın tadını çıkarabildi mi acaba diye merak etmiyor da değilim. Hepimiz böyleyiz çünkü.

Ve eğer karşımızdaki kişi Instagram’ını o kadar aktif kullanmıyorsa dışardan görünen manzara aynen bu fotoğraftaki gibi oluyor.

Biri bekliyor, diğeri fotoğraf yüklüyor.







Ergen

Serhat Akın hâlâ Hadise olayını kaşımaya devam ediyor.

Bu kez de Hadise’yle tanıştıkları gün çekilmiş eski bir fotoğrafı paylaşmış ve altına “Haksız mıyım?” yazmış. Gelen negatif yorumlar üzerine de fotoğrafı silmiş.

Çok ergen hareketler bunlar çok...



Karizma

Vedat Milor’un hafta sonu People hakkında yazdığı eleştiri yazısı güzeldi ama yazıyı okurken gözümün önüne sürekli oynadığı son reklam filminin kareleri geldi.

Yazıdaki karizmayla reklam filminin zoraki ‘tadı’ hiç uyuşmadığından...



Milletvekili karısı olmak nasıl bir şeydir

Safiye Soyman isteğini net bir şekilde dile getirmiş: Milletvekili karısı olmak istiyorum.

Olunca ne oluyor, onu bilemem.

Ama tüm kadınlar adına çok fena bir açıklama bu.

Okuyunca utandım.

Bir kadın kendini neden “birinin, bir gücün karısı” olarak tanımlamak ister?



Yazlık bir havadis

Misk ilk floral kafelerimizden biri.

Yani hem çiçekçi hem kafe.

Özellikle kahvaltısıyla epey popüler oldu.

Şimdi bu konsepti Alaçatı’ya taşıyorlarmış.

Yeni açılacak butik otel Gaia içinde haziran başında açılıyormuş yazlık Misk.