Murat Boz haklı durum çok trajik



Murat Boz’un Twitter’da yazdığı mesaj çok ama çok doğru:

“Durup dururken sokak ortasında genç bir kıza yumruk atanı da zorla hapis yatırın.

Hayvanlara işkence eden sadistleri de zorla hapis yatırın.

Kadınları taciz eden sapıkları da zorla hapis yatırın.

Geçmiş olsun Seren.”

Gerçekten tüm bunların hiçbiri olmayıp da Seren Serengil magazin programında söyledikleri yüzünden zorla hapis yatacaksa bu işte bir tuhaflık, bir eşitsiz durum var demektir.

Elbette Serengil programda hakarete varan bir şey söylediyse bunun bir bedeli olsun.

Ama zorlama hapis bedeline kimseyi inandıramazsınız.

Ayrıca Gülben Ergen’in avukatı, “Bu suçun tespitini Gülben Ergen değil, Türk adaleti yapmıştır” diye açıklama yapsa da insanların kafasındaki algı değişmiyor.

Herkesin kafasında “Gülben, Seren’i hapse attırdı” imajı var.

Kısacası genel resme baktığınızda cidden trajik bir durum var ortada.

Sokakların psikolojisi bozuk

Kadıköy’de yolda yürürken bir adamdan yumruk yiyen 17 yaşındaki genç kızın görüntülerini izlediniz mi?

Bu olay öyle görüntülere bakıp bakıp “Çok kötü” diyerek geçiştirilecek bir şey değil.

Sokakların ve bazı erkeklerin psikolojisinin fena halde bozuk olduğunu gösteren bir olay.

Üzerinde uzun uzun konuşulması gereken bir olay...

Nedensiz öfkenin/şiddetin bir virüs gibi yayıldığını gösteren bir olay...

Grammy bahane komplo teorileri şahane

Ne Rihanna’nın dansı Ne Lady Gaga’nın performansı ne de Elton John’la Miley

Cyrus’ın düeti...

Grammy’nin kendisinden daha eğlenceli bir şey varsa o da Grammy töreninde Illuminati vurguları olduğunu dile getiren internetteki sonsuz komplo teorileri...

Gerçi bu analizler her tören için yapılıyor ama Grammy’de performans bol olduğundan analizler de coştukça coşuyor.

Mesela o teorilere göre cinsel ayrımcılığı ve taciz olaylarını protesto için takılan beyaz güller bile birer Illuminati simgesi.

Keza Lady Gaga’nın siyah bir daire içinde seslendirdiği ve düşmüş bir beyaz meleği sembolize eden kıyafeti/koreografisinin de Lucifer’i işaret ettiği söyleniyor.

Lucifer, Hıristiyan inanışına göre ‘şeytanın oğlu’.

Eski Romalılar için ise ‘ışık getiren’ anlamında, sabah yıldızına yani Venüs’e verilen isim. O çağda aydınlığı, ışığı temsil ediyor.

Dahası var...

Elton John’un ceketinin arkasında üçgen şeklinde yazılmış ‘Elton’ yazısı da bir simge komploculara göre.

Dediğim gibi; Grammy bahane komplo teorilerini okuyup “Acaba mı?” diyerek vakit geçirmek şahane.

Ünlü mekanda herkes neden pijamalıydı

Pazartesi gecesi Fenix’te pijamalarını giyip gelmiş yaklaşık 60 kişi geç saatlere kadar şahane bir şekilde eğlendi.

İyi de neden pijamalıydılar?

Çünkü Fenix’in işletmecisi/koordinatörü Elvan Karakimseli’nin doğum günü partisiydi.

17 yıldır eğlence sektöründe olan ve hep geceleri uykusuz bir şekilde çalışan Elvan, partinin konseptini o yıllara ithafen “Uykusuz Her Gece” olarak belirlemişti.

O yüzden davetlilerden de pijamalarıyla mekana gelmelerini istiyordu.

“Herkes pijamasıyla gelir mi acaba?” derken içeriye girince bir baktım, gerçekten de tüm kadınlar ve erkekler pijamalıydı!

Üstelik gayet şık robdöşambır ve saten pijamalarla...