Mevzular arası trekking

“Aman Tanrım bu kadarı da fazla” dedirten bir geri dönüş haberi: Mahsun Kırmızıgül müziğe geri dönüyor, ama nasıl? Orhan Pamuk okuyanları ukala bulan müzisyenin kendi kendine kurduğu tuzak... Ve kafasına göre paylaşımlar yapan Aleyna’nın son hadisesi... Mevzular arasında dolanıp eğleniyoruz, buyurun.
ORHAN PAMUK OKUYANA SALLAMAK NEDEN
Herkes herkesi eleştirebilir. Bakınız Posta’dan Oya Çınar’a röportaj veren Kıraç da Orhan Pamuk’u eleştirmiş: “Yazdıkları zırva, Türkçe’yi yanlış kullanıyor.”
Buraya kadar tamam, hatta bize ne. Ama Orhan Pamuk okuyanlara sallamak neden?
Şöyle demiş, yeni albüm çıkardığı için konuşulma derdinde olduğu apaçık olan Kıraç:
“Bu tip isimlere kıymet verenler kendilerini bu ülkeye ait hissetmeyen, kendi ülkesine, insanına tepeden bakan, hiçbir şey bilmeyen, neo liberal, ukala, tuhaf bir kesim.”
İyi ama biri de kalkıp Kıraç dinleyenleri benzer şekilde aşağılasa, ezik bulsa, onlara çöp poşeti gibi davransa acaba hoş olur muydu? Olmazdı tabii.
O zaman ne diyoruz: Üreteni eleştir, ama onu takip edenlere bir zahmet karışma.
MALDİVLER KLİBİNİN DEVAMI GELİR Mİ ACABA?
Haftanın şok şok, “Aman Tanrım bu kadarı da bünyeye fazla” tadındaki “geri dönüş” mevzusu şu:
Mahsun Kırmızıgül
13 yıl aradan sonra müziğe geri dönüyormuş.
Haberi duyunca heyecanlandım ve tabii hemen Kırmızıgül’ün Maldivler tanıtım filmi niteliğindeki efsane videosu “Sarı Sarı”yı anımsadım.
Videoyu YouTube’da bulun izleyin lütfen, gününüz şenlensin!
Hele Mahsun’un deniz uçağından sarışın sevgilisinin de tekneden aynı anda denize atladığı bir sahne var ki, Türk klip tarihinin en garip senkronize detaylarından biri!
Kırmızıgül 13 yıl aradan sonra keşke yine “Sarı Sarı” gibi pop coş türkü yapsa ve tropik göz ağrısı Maldivler’e gidip bir devam klibi çekse.
Tadından yenmez aslında.
Günün trend trenine uyup rap esintili bir şey yapmasın da...
ALEYNA’NIN O PAYLAŞIMI
Aleyna Tilki deprem sonrası bir paylaşım yapmış ve tepki çekmiş.
Paylaştığı video lunaparkta ‘roller coaster’ üzerindeyken çektirdiği bir video.
Aleyna depremde aynen böyle heyecanlanıp korktum diyor yani.
Tamam aynı şey değil.
Birinde adrenalin var diğerinde ölüm korkusu.
Ama sırf bu yüzden Aleyna’nın üzerine çullanmak da manasız.
Dizi canavarlığına devam
Big Little Lies’ın ikinci sezonunu yeni bitirebildim.
Meryl Streep sinir bozucu kaynana rolünde bir harika!
Hele gelini rolündeki Nicole Kidman’la karşılıklı gergin sahneleri nefis.
Ama dizinin finali aynı şekilde doyurucu değil.
Chernobyl’i ise hâlâ izlemeyen varsa çok şey kaybediyor.
Bazı sahneleri nasıl da bu toprakların genel mantığı anlatamam.
Mesela biri çıkıp diyor ki, “Şurada bir teknik hata var, kanıtım da bu.”
Diğeri şöyle diyebiliyor: “Yanılıyorsun, öyle bir hata yok, gerçek değil o.”
Yakın geleceğin esas dizi olayı ise Mr. Robot tabii.
6 Ekim’de final sezonu geliyor.
Lakin ben en son sezonda ne olmuştu onu bile unuttum.
Hızlı bir özetle hatırlamak en iyisi...
Bu arada Netflix’in son dizisi The Politician’ın kara mizah yanı hoş, güzel başlıyor.
Gwyneth Paltrow’u uzun bir aradan sonra bir yapımda görmek de güzel.
En çok şaşırtan ise Jessica Lange.
Russell Crowe’un The Loudest Voice’daki değişimine nasıl şaşırıldıysa Lange’ın bu son haline de şaşırmak gayet mümkün...
Mevzular arası trekking
“Aman Tanrım bu kadarı da fazla” dedirten bir geri dönüş haberi: Mahsun Kırmızıgül müziğe geri dönüyor, ama nasıl? Orhan Pamuk okuyanları ukala bulan müzisyenin kendi kendine kurduğu tuzak... Ve kafasına göre paylaşımlar yapan Aleyna’nın son hadisesi... Mevzular arasında dolanıp eğleniyoruz, buyurun.
ORHAN PAMUK OKUYANA SALLAMAK NEDEN
Herkes herkesi eleştirebilir. Bakınız Posta’dan Oya Çınar’a röportaj veren Kıraç da Orhan Pamuk’u eleştirmiş: “Yazdıkları zırva, Türkçe’yi yanlış kullanıyor.”
Buraya kadar tamam, hatta bize ne. Ama Orhan Pamuk okuyanlara sallamak neden?
Şöyle demiş, yeni albüm çıkardığı için konuşulma derdinde olduğu apaçık olan Kıraç:
“Bu tip isimlere kıymet verenler kendilerini bu ülkeye ait hissetmeyen, kendi ülkesine, insanına tepeden bakan, hiçbir şey bilmeyen, neo liberal, ukala, tuhaf bir kesim.”
İyi ama biri de kalkıp Kıraç dinleyenleri benzer şekilde aşağılasa, ezik bulsa, onlara çöp poşeti gibi davransa acaba hoş olur muydu? Olmazdı tabii.
O zaman ne diyoruz: Üreteni eleştir, ama onu takip edenlere bir zahmet karışma.
MALDİVLER KLİBİNİN DEVAMI GELİR Mİ ACABA?
Haftanın şok şok, “Aman Tanrım bu kadarı da bünyeye fazla” tadındaki “geri dönüş” mevzusu şu:
Mahsun Kırmızıgül
13 yıl aradan sonra müziğe geri dönüyormuş.
Haberi duyunca heyecanlandım ve tabii hemen Kırmızıgül’ün Maldivler tanıtım filmi niteliğindeki efsane videosu “Sarı Sarı”yı anımsadım.
Videoyu YouTube’da bulun izleyin lütfen, gününüz şenlensin!
Hele Mahsun’un deniz uçağından sarışın sevgilisinin de tekneden aynı anda denize atladığı bir sahne var ki, Türk klip tarihinin en garip senkronize detaylarından biri!
Kırmızıgül 13 yıl aradan sonra keşke yine “Sarı Sarı” gibi pop coş türkü yapsa ve tropik göz ağrısı Maldivler’e gidip bir devam klibi çekse.
Tadından yenmez aslında.
Günün trend trenine uyup rap esintili bir şey yapmasın da...
ALEYNA’NIN O PAYLAŞIMI
Aleyna Tilki deprem sonrası bir paylaşım yapmış ve tepki çekmiş.
Paylaştığı video lunaparkta ‘roller coaster’ üzerindeyken çektirdiği bir video.
Aleyna depremde aynen böyle heyecanlanıp korktum diyor yani.
Tamam aynı şey değil.
Birinde adrenalin var diğerinde ölüm korkusu.
Ama sırf bu yüzden Aleyna’nın üzerine çullanmak da manasız.
Dizi canavarlığına devam
Big Little Lies’ın ikinci sezonunu yeni bitirebildim.
Meryl Streep sinir bozucu kaynana rolünde bir harika!
Hele gelini rolündeki Nicole Kidman’la karşılıklı gergin sahneleri nefis.
Ama dizinin finali aynı şekilde doyurucu değil.
Chernobyl’i ise hâlâ izlemeyen varsa çok şey kaybediyor.
Bazı sahneleri nasıl da bu toprakların genel mantığı anlatamam.
Mesela biri çıkıp diyor ki, “Şurada bir teknik hata var, kanıtım da bu.”
Diğeri şöyle diyebiliyor: “Yanılıyorsun, öyle bir hata yok, gerçek değil o.”
Yakın geleceğin esas dizi olayı ise Mr. Robot tabii.
6 Ekim’de final sezonu geliyor.
Lakin ben en son sezonda ne olmuştu onu bile unuttum.
Hızlı bir özetle hatırlamak en iyisi...
Bu arada Netflix’in son dizisi The Politician’ın kara mizah yanı hoş, güzel başlıyor.
Gwyneth Paltrow’u uzun bir aradan sonra bir yapımda görmek de güzel.
En çok şaşırtan ise Jessica Lange.
Russell Crowe’un The Loudest Voice’daki değişimine nasıl şaşırıldıysa Lange’ın bu son haline de şaşırmak gayet mümkün...