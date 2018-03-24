Mevzular arası trekking





BEN DÜŞERKEN YÜKSEKLERDEN UÇURUMLARA...



Çok sevilen, kimselere benzemeyen iki ünlü Türk arızası, Yıldız Tilbe ve Nejat İşler, aynı klipte buluşmuş. Kimin fikriyse bravo.

Şimdilik klibin çekim arkası görüntülerini gördük.

O kadarcık görüntüde bile aralarında çakan şimşekler, taşan barajlar pek şahaneydi.

Artık pek az bulunan bir şey ya, arıza kimseler.

Yeni nesil ünlü dünyasını şöyle bir tarayın belleğinizde.

Bir gram arızası olan yok. Hepsi birbirinin aynısı.

Hele oyuncuları ayırt etmek imkansız.

Sanki aynı fabrikadan çıkmışlar gibi.

O yüzden ünlü arızlarımızı sevelim derim.

Çünkü ne kadar arıza bir o kadar orijinallik.



MÜZİK DÜNYASINDA SEÇİM HEYECANI



Şimdi gündem MESAM değil, bir başka müzik meslek birliği olan MSG.

Çünkü haftaya cumartesi MSG’de seçim var.

Ve halihazırda yönetimde olan Garo Mafyan da yönetime adaylığını koyan Candan Erçetin de kampanyalarını tam gaz sürdürüyor. Candan Erçetin ve ekibi sosyal medyayı çok etkin kullanıyor.

Kampanya için ayrı sosyal medya hesapları bile açmışlar. Sürekli video yayınlıyorlar.

Garo Mafyan üyeleri telefonla arıyor, konuşmalarını video yapıp mail atıyor.

Kısacası kıyasıya bir mücadele var.

Dikkatimi çeken şey, Erçetin ve ekibine destek veren herkesin şu anki yönetime teşekkür edip olumsuz cümle kurmamaya özen göstermesi.

Bakalım MSG üyeleri haftaya ne karar verecek?



BAŞARININ ADI ARTIK BU MU?



Sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian’ın kötü bir kopyası olmayı başardı Taha Özer.

Zoraki bir imajla coşmalar, yabancı kadın modelleri

dans ederken çekip koymalar, çıplak bedeninin üstüne paraları saçıp poz vermeler, röportajlarında abartılı demeçler, Anadolu şehirlerindeki barlarda DJ’lik yapmalar...

Günümüzde başarı denen şey bu zaten.

Gençler bunu başarı sayıyor artık.

Neyse, dün çıkan haberlere bakılırsa sosyal medya hesaplarından cinsel ilişki videolarını yayınladığı iddiasıyla gözaltına alınıp sonra serbest bırakılmış Özer.

Bu olay da bana imajının bir parçası gibi geldi nedense.

Daha çok konuşulmak adına...



YENİ KİTABIM ÇIKIYOR AŞKIM...



Tam da Metin Hara’nın yeni kitabının çıkmasına çeyrek kala Adriana Lima İstanbul’a gelmiş.

Beşiktaş’taki Four Seasons Otel’den tekne turuna çıkmadan önce ünlü ikili ne hikmetse görüntülenmiş, şak şak fotoğrafları çekilmiş.

Elbette medya çağrılmış.

Ya da çekilen fotoğraflar servis edilmiş.

Kimse durup dururken otelin deniz kenarı tarafındaki bahçesine geçmeyeceğine göre...

Hayır “aşk” olsun tamam da, bu “göstere göstere” hallenmeler neden, onu anlamıyorum. Tuhaf geliyor.



ALEYNA ŞİMDİDEN BANA YAŞLI GELİYOR



Aleyna Tilki doğum gününü 31 Mart’ta hayranlarıyla Bostancı lunaparkında kutlayacakmış, aynı gece bir de gösteri merkezinde konser verecekmiş.

18 yaşı duyunca ilginç geldi.

Çünkü Aleyna sanki yıllardır hayatımızda gibi.

Ayrıca o kadar çok iri laflar etti ki, bana şimdiden yaşlanmış gibi geliyor.

30’larında filan gibi algılıyorum onu.

Neyse, lunaparkla

tekrar algılar altüst edilir elbet. İyi fikirmiş.

30. yılı şerefine yeniden ‘Arabesk’

Şener Şen, Müjde Ar ve Uğur Yücel’li “Arabesk” filmi Türk sinemasının kült işlerinden biridir.

İşte bu film 30. yılı şerefine bu yılki İstanbul Film Festivali’nde yeniden gösterilecekmiş.

Tarih 9 Nisan, yer Beyoğlu Sineması.

Keşke oyuncuları da bu özel gösterime katılsa diye düşünürken İKSV’cilerden sürpriz bir parti haberi geldi.

Aynı günün akşamı Cahide’de filmin 30. yılı şerefine bir parti düzenliyormuş İKSV yönetimi.

Gülden Karaböcek’ten Demet Evgar’a ünlü isimler partiye katılıp filmin şarkılarını söyleyecekmiş. Belki oradaki partiye filmin oyuncuları da gelir.