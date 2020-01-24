Meryem Uzerli adına o kadar çok sevindim ki...

Dominik’teki Cana Dorada Film Festivali’nde ödül almış Meryem Uzerli.
Çok sevindim gerçekten onun adına.
En az 70 yıllık Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı almış kadar.
Hatta Altın Ayı alsa bu kadar sevinmem bakın.
Cana Dorado’nun 56 yıllık bir Altın Portakal kadar bile geçmişi yok ama olsun.
Henüz ilki yapılan, kimselerin duymadığı bebek bir festival...
Üstelik sadece film festivali değil, müziği de içine katmış ortaya karışık bir festival.
Öyle anons ediyorlar zaten.
Yine de Meryem Uzerli adına sevindim tabii.
Çünkü festival destekçilerinden Avi Lerner; “Cehennem Melekleri”, “Rambo” başta olmak üzere o eski aksiyon filmlerinin yıllanmış prodüktörü.
Ayrıca “Rocky”nin karşısına fi tarihinde Rus boksör olarak çıkmış İsveçli Dolph Lundgren de (nedense?) oradaymış.
Bunlar güzel temaslar, lobi imkanları Meryem Uzerli için...
Ayrıca Uzerli güzel de giyinmiş.
Festival için pek anlamlı da konuşmuş:
“Bu festival Latin Amerika ve Hollywood arasında bir köprü” filan...
Yani Meryem
Uzerli adına o kadar sevindim ki, çığlık attım ve sevinçten düşüp bayıldım.
O derece...
Biri yerden kalkmama yardım eder mi?
Pop klasiği olmaya aday ama...
Zeynep Bastık hep cover şarkılarla mı hatırlanacak diyordum.
Kendi kendime hayıflanıyordum.
Önce “Uslanmıyor Bu” şarkısını çıkardı Zeynep ama esas vuruşunu sona saklamış: “Çukur”.
Şahane bir balad olan Çukur, hem dile düşmeye hem de bir pop klasiği olmaya aday.
Şarkının sözlerini Zeynep Bastık kendisi yazmış.
Müziğini de Çağrı Telkıvıran ile beraber yapmışlar.
Demek ki bundan sonrasında kendi üretimi olan şarkılarla boy gösterecek Zeynep.
Bu arada şarkının “Çukur” dizisiyle bir ilgisi yok.
Ben de şarkıyı “Galiba dizinin şarkısı” diyerek önyargıyla dinlemeye başladım, yanıldığımı sonradan anladım.
Şarkının klibi de başarılı.
Modern dans cuk oturmuş. Ama keşke şarkının içindeki depresif hali daha sert, bedenleri sakınmadan yansıtsalardı koreografide...
Pink’in yıllar önceki kült videosu Try’da olduğu gibi mesela.
Umarım o seviyelere de geleceğiz bir gün. Dualarım duyulsun.
Yine de:
Bu bile güzel. Bu bile şık. Doğru yolda Zeynep Bastık.
Sallanmalık bir hadise
Hadise cümle alemle güzel kafa buluyor sosyal medyasında.
En son poposunu sallayarak arkasını dönüp gittiği video da
öyle mesela.
İşini biliyor, zeki, kafasına göre takılıyor.
Eee daha ne olsun?
Meryem Uzerli adına o kadar çok sevindim ki...
Dominik’teki Cana Dorada Film Festivali’nde ödül almış Meryem Uzerli.
Çok sevindim gerçekten onun adına.
En az 70 yıllık Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı almış kadar.
Hatta Altın Ayı alsa bu kadar sevinmem bakın.
Cana Dorado’nun 56 yıllık bir Altın Portakal kadar bile geçmişi yok ama olsun.
Henüz ilki yapılan, kimselerin duymadığı bebek bir festival...
Üstelik sadece film festivali değil, müziği de içine katmış ortaya karışık bir festival.
Öyle anons ediyorlar zaten.
Yine de Meryem Uzerli adına sevindim tabii.
Çünkü festival destekçilerinden Avi Lerner; “Cehennem Melekleri”, “Rambo” başta olmak üzere o eski aksiyon filmlerinin yıllanmış prodüktörü.
Ayrıca “Rocky”nin karşısına fi tarihinde Rus boksör olarak çıkmış İsveçli Dolph Lundgren de (nedense?) oradaymış.
Bunlar güzel temaslar, lobi imkanları Meryem Uzerli için...
Ayrıca Uzerli güzel de giyinmiş.
Festival için pek anlamlı da konuşmuş:
“Bu festival Latin Amerika ve Hollywood arasında bir köprü” filan...
Yani Meryem
Uzerli adına o kadar sevindim ki, çığlık attım ve sevinçten düşüp bayıldım.
O derece...
Biri yerden kalkmama yardım eder mi?
Pop klasiği olmaya aday ama...
Zeynep Bastık hep cover şarkılarla mı hatırlanacak diyordum.
Kendi kendime hayıflanıyordum.
Önce “Uslanmıyor Bu” şarkısını çıkardı Zeynep ama esas vuruşunu sona saklamış: “Çukur”.
Şahane bir balad olan Çukur, hem dile düşmeye hem de bir pop klasiği olmaya aday.
Şarkının sözlerini Zeynep Bastık kendisi yazmış.
Müziğini de Çağrı Telkıvıran ile beraber yapmışlar.
Demek ki bundan sonrasında kendi üretimi olan şarkılarla boy gösterecek Zeynep.
Bu arada şarkının “Çukur” dizisiyle bir ilgisi yok.
Ben de şarkıyı “Galiba dizinin şarkısı” diyerek önyargıyla dinlemeye başladım, yanıldığımı sonradan anladım.
Şarkının klibi de başarılı.
Modern dans cuk oturmuş. Ama keşke şarkının içindeki depresif hali daha sert, bedenleri sakınmadan yansıtsalardı koreografide...
Pink’in yıllar önceki kült videosu Try’da olduğu gibi mesela.
Umarım o seviyelere de geleceğiz bir gün. Dualarım duyulsun.
Yine de:
Bu bile güzel. Bu bile şık. Doğru yolda Zeynep Bastık.
Sallanmalık bir hadise
Hadise cümle alemle güzel kafa buluyor sosyal medyasında.
En son poposunu sallayarak arkasını dönüp gittiği video da
öyle mesela.
İşini biliyor, zeki, kafasına göre takılıyor.
Eee daha ne olsun?