Merhaba sanat, biz geldik!

Sosyalleşme hevesi mi ortamdan bunalan bünyelerin acil sanat ihtiyacı mı yoksa “Orada olmalıyım, görünmeliyim” hissiyatının dayanılmaz baskısı mı? Belki de hepsi birden! Nedeni ne olursa olsun sonuç pek çılgındı: Contemporary İstanbul’un çarşamba günkü açılış kalabalığında yok yoktu. İşte o günden çok özel, coş detay, bol fiyatlı notlar...

SENCE HANGİSİNİ ALAYIM?



Alt kattaki galeriler arasında gezinirken Maça Kızı’nın patronu, aynı zamanda sıkı bir koleksiyoner olan Sahir Erozan aniden beni durdurup fikrimi sordu: “Sence hangisini almalıyım?”

Sahir Bey’in bahsettiği eserler, İsviçreli bir galeride sergilenen, yine aynı ülke sanatçılarından Marck’ın video işleriydi.

Marck’ın üç video işi arasından naçizane favorimi söyledim: Üzerinden süt akan kadın!

Erozan kararsızdı. İlerleyen dakikalarda yine karşılaştık, bu kez başka eserlerle aşk yaşıyordu.

Bu arada Erozan’ın yükseldiği Marck’ın video işinin fiyatını galeri sahibine sordum, 42 bin euro idi.







GEÇEN YIL ESERİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ



Geçen yılki fuarda zor anlar yaşamıştı Ali Elmacı.

Yaptığı kadın heykelinin göbeğinde Abdülhamit resmi vardı ve bir grup tekbir getirerek fuarı basmış ve heykelin kaldırılmasını talep etmişti!

Olayların daha fazla büyümemesi adına Elmacı eserini geri çekmişti ama yaşananlar herkesi ürkütmüş ve kızdırmıştı.

Bu yılki fuarda yeni işleri var Elmacı’nın.

Son heykeli geçen yıl yaşanan bu trajik olayın eğlenceli bir eleştirisi. Anlayana tabii.

Uzun uzun bakmak ve görebilmek gerekiyor.



SANA DA MI SÖYLEMEDİLER?



Dolapdere’deki sergi mekanını nihayet açan Pilevneli Galeri’nin fuardaki alanında en çok konuşulan iş Ahmet Güneştekin’in 450 bin dolar fiyat biçilen eseri.

Savaş alanlarından toplanıldığı söylenen eşyalardan kotarılma dev boyutlardaki iş, fikir ve mesaj olarak bana yeni gelmedi. Pilevneli’deki asıl ilgi çekici iş, Erdoğan Zümrütoğlu’nun adı da hayli esprili tablosuydu: Sana da mı söylemediler?





VE NURGÜL VE ŞEYMA VE DİĞERLERİ...



Contemporary açılışında normalde en fazla şu ünlülere rastlanırdı:

Cem Yılmaz, Kenan Doğulu ve Hande Ataizi...

Bu kez bu isimlerden farklı olarak Nurgül Yeşilçay, Şeyma Subaşı, Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Edis ve Aslışah Alkoçlar’ı gördü gözler.

Nurgül her zamanki gibi matraktı. Yakında oynayacağı İran filminden bahsetti. Filmin yönetmenini sordum, “Bayram mıydı adı, neydi?” dedi gülerek.

Şeyma’yla sanat filan değil, gayet hafta sonu yapılacak düğününü konuştuk.

“Şeyma event’ine dönüştürdüm olayı. Çok sürpriz şeyler olacak, bir şarkıcı çıkacak, story’imi takip edin” diyordu Subaşı heyecanla.



UYUYAN PRENS: TANER CEYLAN



Alp İşmen’in Taner Ceylan’ı uyurken resmettiği tablosu fuarın en çok konuşulan işlerinden biriydi. Taner Ceylan’a mesaj atıp tablodaki “kendisini” sordum. “Ben Alp’e göre sürekli hayal dünyasındayım, o yüzden birkaç kere beni uyurken resmetti” diye yanıt verdi.







OLMAZSA OLMAZ



Her Contemporary’nin olmazsa olmazlarından biridir Salustiano eserleri.

Bu fuarda da vardı. Ve 62 bin euro’luk siyah üzerine kurulu son tablosu anında satıldı.



BU HERKÜL BİRAZ JEFF KOONS



Herkül serisinden yürüyen başarılı isim Emre Yusufi bu kez Jeff Koons’un heykellerini anımsatan bir Herkül çalışmış. Boks eldivenli Herkül de ilgi gören işlerdendi.







KİM BU TAKIM ELBİSELİLER?



Katıldığı bir yarışma sonrası Louis Vuitton’un dikkatini çeken ve eserleri ilk kez Paris’te sergilendiğinde herkesin “Kim bu?” dediği İhsan Oturmak, artık o sorunun sorulduğu günleri geride bıraktı.

Fuarda sergilenen “Kıyam” adlı tablosu ise her türlü okumaya, tartışmaya açık. Kalabalık bir takım elbiseliler grubu namazdaki “kıyam” halinde, yani ayakta dururken resmedilmiş. İnsan haliyle, “Peki ama kim bunlar? diyor.



SÜRPRİZ İKİ MEKAN



Contemporary’nin üst katında bu yıl bir yenilik de var.

Frieze’de gördüğümüze benzer, ünlü restoranların fuara özel, geçici olarak açtığı havalı şubeler. Popüler mekan Fenix ve onun kadar popüler olamamış boynu bükük kardeşi Capricorn bu kategoriden yan yana konuşlanmışlar fuar içine.

Açılış günü her ikisi de tıklım tıklımdı, ama sadece soğuklardan oluşan menüleri biraz pahalıydı.





HALI SAHA MAÇI MI YAPACAĞIZ?



Kimisi “Golf mü oynayacağız?” diye dalgasını geçti kimisi de “Halı saha maçına hazır mıyız?” diye. Evet, fuar alanına yapılan, çimen görünümlü o yeşil halıyı beğenen kimseye pek rastlamadım. Halının kimi yerlerde katlanmasından dolayı ayağı takılan da çoktu.



TAVİLOĞLU’NUN KÜRSÜ KONUŞMASI



Mustafa Taviloğlu, yaratıcısı olduğu Live Design Live Awards yarışmasının detaylarını da ilk kez Contemporary açılışında açıkladı. Yarışma detaylarını özellikler tasarıma meraklı gençler için daha sonraki günlerde anlatacağım. Ondan önce bir hoş ayrıntı: Taviloğlu’nun bir platformun üzerine çıkıp yaptığı duygusal sanat konuşmasını dinleyenler, ayaklarını bastıkları çimen görünümlü halıdan da feyz alarak, “Hyde Park’ta gibiyiz” esprisini yapmaktan kendini alamadı.