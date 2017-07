Mekan sahibinden şaşırtan açıklama

Mekanında yemek yedikten sonra zehirlendiğini iddia eden bir müşteri hakkında uzun bir açıklama yayınladı.

Normalde bu tür olaylar üzerine mekanlar bırakın açıklama yapmayı, olayın üstünü örtmek için ellerinden geleni yapar, hata kabul etmezler.

Ama Demirasal bunu tercih etmedi.

Bakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasının bir kısmında ne diyor:

“Geçtiğimiz akşam restoranımızda bir misafirimizin gıda zehirlenmesi yaşamış olduğunu sosyal bir mecra üzerinden öğrendim.

Derin bir şekilde üzgünüz ve olayın nereden kaynaklanmış olabileceğini detaylı bir şekilde araştırıyoruz.

Ve misafirimiz için böyle talihsiz bir olaya vesile olduğumuz için ayrıca özrü borç biliyoruz.

Şu an detaylı bir şekilde bu olaya sebebiyet veren olasılıkları araştırıyoruz.

Bu mesajı konuyu örtbas etmek yerine, bilen ve bilmeyenlerle paylaşmamın sebebi, bu işe gönül verdiğim ilk günden beri misafirlerimize her zaman nasıl daha iyi, daha güzel, daha temiz bir hizmet ve servis vermek için canla başla çalıştığımıza olan inancımdır...

Herhangi bir bahanesi olmamakla birlikte Fat Duck, Noma gibi bizlerden çok daha yüksek kontrol ve olanaklara sahip dünyanın en iyi restoranlarının bile geçmişte başına gelmiş ve bir masa değil tüm mekan misafirlerinin zehirlenmesine kadar gidebilen bu talihsiz olayın ne kendim ne de başka bir restoran veya şefinin başına ilk kez, bir daha veya gelecekte gelmemesini içtenlikle dilerim.”

İÇİ FERAHTI

Şef Demirasal’ın bu mesajı yayınlamasından bir gün sonra Yek’e uğradım.

Elbette bu konuyu konuştum ünlü şefle.

İçi ferahtı. Konuyla ilgili mutfakta her türlü araştırmayı yaptığını söyledi.

Olayın malzemelerden kaynaklandığını düşünmüyordu.

Zehirlenme kaynağının su olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

Ama her daim cam şişe kullandıklarını, bunun da zor bir ihtimal olduğunu ekledi.

Her şeye rağmen şeffaf bir şekilde açıklama yapması bana kalırsa Demirasal’ın en büyük artısı.

Dediğim gibi, hiçbir mekan sahibi yapmazdı onun yaptığını...

Mavi Yolculuk

Geçtiğimiz haftalardaki Datça yazımda yer alan Mavi Yolculuk satırlarından sonra şu noktaya dikkat çeken, sitem eden okurlar oldu:

“Bu yolculuğu başlatan ve kurumsallaştıran isimleri unutmuş, onlara yer vermemişsiniz.

Mavi Yolculuk’u Halikarnas Balıkçısı başlattı, Sabahattin Eyüboğlu adını koydu, Azra Erhat da yazdı, deyim yerindeyse kurumsallaştırdı.”

Bu haklı uyarıyı paylaştıktan sonra o kitabı da yeri gelmişken tavsiye etmiş olayım: Azra Erhat’ın Mavi Yolculuk’unu...

Aleyna Tilki’nin başarısı

Ülkenin en genç starı Aleyna Tilki pop dünyasındaki tüm dengeleri altüst etti.

Yerli popun “en çok ben tıklandım”, “en organik tıklanma benimki” diye sürekli birbirine giren abileri-ablaları bundan sonra herhalde susmayı tercih edecek.

Çünkü Aleyna’nın videosu YouTube’daki ilk 24 saatinde 5 milyon izlenmeye ulaştı.

Yetmedi, Youtube’un dünya genelinde en çok izlenen 10 videosu arasına girdi.

Bu yazı yazılırken de 15 milyona ulaşmıştı Aleyna’nın tık rakamı.

Aslında Aleyna’nın şarkısı öyle “vay be!” denilecek türden bir şarkı değil.

Ama hemen dile dolanıyor ve sempatik.

Bir önceki ‘kağıt kesiği’ pop arabeskinden sonra daha modern bir hit en azından.