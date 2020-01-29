Lucca’daki olaydan çıkarılacak ders

Lucca’ya sık giden müdavimler bilirler. İçerisinin kalabalık olduğu gecelerde mekanın iki tuvaletinin de önünde kuyruk olur.
Eğer personelden birini tanıyorsanız, “Mutfak tarafındaki personel tuvaletini kullanabilir miyim?” diye bazen rica edersiniz.
İşte birkaç gündür o tuvalette yaşanan bir olay konuşuluyor.
Olay, mekanın gece müdürüyle altı ay önce işe başlamış bir kadın çalışan arasında gelişiyor.
Tam olarak ne olduğu hâlâ belirsiz aslında.
Tecavüz girişimi olarak yansıdı ama taciz olduğu da konuşuluyor.
Olay çirkin ve mahkemelik.
Kesin hüküm vermek için yargı kararını beklemek lazım.
15 yıldır mekanda çalışan gece müdürü, yaşananlarla ilgili herhangi bir savunma yapmadığı için işine son verildi.
Mekana gittiğimde benim de sık sık gördüğüm, “merhaba” dediğim birinin adının böyle bir olaya karışması haliyle insanı şaşırtıyor, üzüyor, kafasını karıştırıyor...
Birçok Lucca müdavimi şaşkınlık yaşamıştır eminim.
Lucca’nın olayla ilgili anında açıklama yapması, kabuğuna çekilmemesi de iyi oldu.
Çünkü birçok yerde mekanın adı geçmiyor, üstü kapalı “Bebek’teki ünlü sosyetik mekan” deniliyordu.
Bu olaydan tüm mekanların çıkaracağı bir ders var aslında.
En başta da personeldeki erkek egemen atmosferi hafifletmek/azaltmak, eşitlemeye çalışmak...
Sosyal medya üzerinden duyarlılık testi
Acı bir olay yaşanıyor, ama herkes birbirini “Neden acı olayla ilgili tweet atmadın? Şu olayda atmıştın!” diye suçluyor.
Acı bir olay yaşanıyor, ama herkes birbirinin üzerinde “Bu kadar mı yardımın?” diye tepiniyor.
Acı bir olay yaşanıyor, ama herkes “Keşke önlem alınsaydı” diye azıcık serzenişte bulunanı dahi linç ediyor.
Acı bir olay yaşanıyor, ama herkes bir diğerinin duyarlılığını, vicdanını ölçmeye kalkıyor.
Kısacası sosyal medya böyle zamanlarda deliriyor.
Uzak durmak lazım.
Takılıp kaldıklarım
◊ YENİ... Ceylan Ertem’in son albümünde Gökhan Türkmen’le beraber seslendirdiği Fikret Kızılok bestesi “Gönül”... Öyle bir söylemişler ki, ayaküstü tedavi gibi!
Gökhan sakin ve tok, Ceylan ise yaralı bir huzurla seslendirmiş Gönül’ü...
◊ TREND... Billie Eilish’in Grammy ödül törenindeki upuzun koyu yeşil tırnakları... Eilish’in saç stili gibi o tırnaklar da moda olmaz değil mi?
◊ ALGI... Peş peşe yaşanan üzücü olaylar sonrası 2020 yılına yüklenen “küçük kıyamet” tabiri...
Düne kadar 2019’a yükleniliyordu, şimdi 2020’ye. Hayır, rakamların suçu ne ki?
◊ DİZİ... Nicole Kidman’ın başrolde olduğu altı bölümlük mini dizi “The Undoing...”
Henüz tanıtımı yapılıyor, gösterimi mayısta. Dizinin konusu Jean Hanff Korelitz’in çok satan “Bilmeliydin” kitabından uyarlama. Dolayısıyla merak çıtam daha da yükseldi...
Lucca’daki olaydan çıkarılacak ders
Lucca’ya sık giden müdavimler bilirler. İçerisinin kalabalık olduğu gecelerde mekanın iki tuvaletinin de önünde kuyruk olur.
Eğer personelden birini tanıyorsanız, “Mutfak tarafındaki personel tuvaletini kullanabilir miyim?” diye bazen rica edersiniz.
İşte birkaç gündür o tuvalette yaşanan bir olay konuşuluyor.
Olay, mekanın gece müdürüyle altı ay önce işe başlamış bir kadın çalışan arasında gelişiyor.
Tam olarak ne olduğu hâlâ belirsiz aslında.
Tecavüz girişimi olarak yansıdı ama taciz olduğu da konuşuluyor.
Olay çirkin ve mahkemelik.
Kesin hüküm vermek için yargı kararını beklemek lazım.
15 yıldır mekanda çalışan gece müdürü, yaşananlarla ilgili herhangi bir savunma yapmadığı için işine son verildi.
Mekana gittiğimde benim de sık sık gördüğüm, “merhaba” dediğim birinin adının böyle bir olaya karışması haliyle insanı şaşırtıyor, üzüyor, kafasını karıştırıyor...
Birçok Lucca müdavimi şaşkınlık yaşamıştır eminim.
Lucca’nın olayla ilgili anında açıklama yapması, kabuğuna çekilmemesi de iyi oldu.
Çünkü birçok yerde mekanın adı geçmiyor, üstü kapalı “Bebek’teki ünlü sosyetik mekan” deniliyordu.
Bu olaydan tüm mekanların çıkaracağı bir ders var aslında.
En başta da personeldeki erkek egemen atmosferi hafifletmek/azaltmak, eşitlemeye çalışmak...
Sosyal medya üzerinden duyarlılık testi
Acı bir olay yaşanıyor, ama herkes birbirini “Neden acı olayla ilgili tweet atmadın? Şu olayda atmıştın!” diye suçluyor.
Acı bir olay yaşanıyor, ama herkes birbirinin üzerinde “Bu kadar mı yardımın?” diye tepiniyor.
Acı bir olay yaşanıyor, ama herkes “Keşke önlem alınsaydı” diye azıcık serzenişte bulunanı dahi linç ediyor.
Acı bir olay yaşanıyor, ama herkes bir diğerinin duyarlılığını, vicdanını ölçmeye kalkıyor.
Kısacası sosyal medya böyle zamanlarda deliriyor.
Uzak durmak lazım.
Takılıp kaldıklarım
◊ YENİ... Ceylan Ertem’in son albümünde Gökhan Türkmen’le beraber seslendirdiği Fikret Kızılok bestesi “Gönül”... Öyle bir söylemişler ki, ayaküstü tedavi gibi!
Gökhan sakin ve tok, Ceylan ise yaralı bir huzurla seslendirmiş Gönül’ü...
◊ TREND... Billie Eilish’in Grammy ödül törenindeki upuzun koyu yeşil tırnakları... Eilish’in saç stili gibi o tırnaklar da moda olmaz değil mi?
◊ ALGI... Peş peşe yaşanan üzücü olaylar sonrası 2020 yılına yüklenen “küçük kıyamet” tabiri...
Düne kadar 2019’a yükleniliyordu, şimdi 2020’ye. Hayır, rakamların suçu ne ki?
◊ DİZİ... Nicole Kidman’ın başrolde olduğu altı bölümlük mini dizi “The Undoing...”
Henüz tanıtımı yapılıyor, gösterimi mayısta. Dizinin konusu Jean Hanff Korelitz’in çok satan “Bilmeliydin” kitabından uyarlama. Dolayısıyla merak çıtam daha da yükseldi...