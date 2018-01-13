Kızlar savaşındaki esas mesele



Öteki karşılık veriyor, “Yargı tanımayan lümpenler!”

Bir başkası, “Ölümümü seyrettiler, şiddet uyguladılar” isyanında.

En duygusalı, “Benim yüreğim humuslu toprak” dramasında.

Büyük bir vıdı vıdı yani...

Ama bitmiyor, bu kez birbirlerini takipten filan çıkarıyorlar. Bu bile konu oluyor.

Biz elimizde çekirdek çitleyerek “N’olmuş canım?” diyerek gülüp eğleniyoruz ama iş zıvanadan çıktı galiba.

Habire birbirleri hakkında uzaklaştırma kararı almaları, 6284 sayılı kanuna sığınıp sığınıp koruma kararı aldırtmaları da cabası.

Mahkemeler bile östrojeni yüksek bu kavgadan nasibini alıyor.

Gereksiz yere meşgul ediliyorlar.

Aslında bu ünlü popüler kadın figürleri şunu gayet iyi biliyor: “Hepimiz birbirimize muhtacız!”

Nedeni de basit: Reyting getiren kavga için sıkı bir karşı taraf lazım.

Televizyon başındaki de sosyal medya takipçisi de kavga sevdiğine göre birbirlerine aşırı muhtaçlar...

Haliyle tüm o mahkeme kararları, tüm o dramatik konuşmalar, küsmeler ağlamalar zırlamalar şovun bir parçası...

Hafta içi mekan dünyasında

BUNLAR KONUŞULDU

◊ Gizli Kalsın’da sürpriz bir şekilde sahneye çıkan şu üçlünün düeti: Yalın, Yılmaz Morgül ve Ferman Akgül.

◊ Salı günü People’da sahne alan Deniz Seki’nin performansı...

◊ Okşan ya da tabeladaki adıyla Oxhan adlı mekanın açılışına 8.15 vapurunda giydiği kostümle katılan Yonca Evcimik’in 90’larda donup kalmış mumya hali...

◊ DJ Mahmut Orhan’ın çarşamba gecesi Hypnos’da kutladığı doğum günü partisi...

Şu sıra

◊ En çok Ricky Martin ve Jwan Yosef’in yapacağı düğünü merak ediyorum. Bu düğüne Şeyma Subaşı ile birlikte sızıp iki damada birden altın takmak istiyorum.

◊ İstanbul’da beklenen kar yağışını Ronald D. Gerste’nin “Hava Nasıl Tarih Yazar” kitabı eşliğinde bekliyorum. Kitap, geçmiş dönemlerdeki aşırı kuraklıkların yahut fırtınaların tarihi olayları ve şehirlerin gelişimini nasıl etkilediğini anlatıyor.

Hayatımızı en çok etkileyen şeylerden biri artık hava değişimleri olduğuna göre mutlaka bir göz atın derim.

◊ James Franco’nun kariyerindeki en önemli proje olarak gösterilen “The Disaster Artist”i sabırsızlıkla bekliyorum. Film ilk kez şubatta yapılacak !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında gösterilecek.