Meğer ne çok yalnız varmış!
13 Kasım’daki “Yalnızlık rekorunuz ne kadar” yazısından sonra aldığım/işittiğim mesajların hepsi aynı cümleyle başlıyordu:
“Tam beni anlatmışsın!”
O zaman biz yalnızların pek havalı bir kavramı var artık, hemen onu duyurayım:
Self-partnered.
Bir dönemin Harry Potter yıldızı Emma Watson sağ olsun, İngiliz Vogue’una verdiği röportajda kullanmış bu kavramı.
“Ben mutlu bir
bekarım” deyip bekar kelimesi yerine alternatif olarak bu kavramın kullanılmasını istemiş: Self-partnered.
Yani kendinle olma hali.
Tek başına yaptığın her şeyden zevk alıp mutlu olmak, tüm bunları paylaşacak bir partner aramamanın cool özeti.
En güzeli “Kendimin partneriyim” diyelim biz buna işte, düz hesap!
Bu arada Watson’ın bu kavramı ortaya atışından sonra psikologlar da hemen konuyla ilgili demeçler vermiş.
NBC News’e konuşan bir psikolog kendisiyle partner olanların bir noktadan sonra hayatlarına başka birini istemediğini, çünkü “solo mutluluğun” çok daha baskın hale geldiğini söylemiş.
Şöyle bir şey bu bence:
Her şeyi tek başına yapmaya öyle alışıyorsun ki, “Bir partnerle yapılacak her şey yorucu ve stresli olabilir” düşüncesi ağır basıyor.
Ne gerek var diyorsun yani, “Boş ver, böyle daha iyiyim.”
Bir şey daha
Emma Watson aynı röportajda kadınları yakından ilgilendiren şeyler de söylemiş. Watson özetle, “30’una gelmiş tüm kadınların evlenip çoluk çocuğa karışmadığı için strese girmesinin anlamsızlığından” bahsediyor.
Yaya öncelikli trafik hayal mi
Ortaköy’den Tarabya’ya dek uzanan sahil şeridinde en sevmediğim şey: Karşıdan karşıya geçmek.
Eğer yaya geçidi yoksa ve bir şekilde acelen varsa iki yönü de kollayıp karşıya geçmek zor, aynı zamanda tehlikeli bir iş.
Sahil şeridinde de araçlar daha çok hız yapıyor, o bir gerçek.
İşte son günlerde peş peşe yaşanan iki korkunç olay:
Yeniköy’de karşıdan karşıya geçmek isterken Yoga eğitmeni Zeynep Uras’a bir otomobil, Ortaköy’de ise iki turiste halk otobüsü çarpmış.
Otobüs de araç da çok hızlı geliyormuş, ki otobüsün görüntülerini izledim, o iki insanı nasıl göremedi insaf!
Güya 2019 “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmişti.
Görünen o ki sürücüler hâlâ o bilinçte değil.
Yazıklar olsun.
Momo İstanbul geliyor
Yaz sezonunun başarılı mekanlarından Çeşme Dalyan’daki Momo Beach aralık ortası İstanbul’da açılmaya hazırlanıyor.
Tabii ki restoran bar versiyonuyla.
Aslında bir yıldır açılmayı bekliyordu İstanbul’daki Momo.
Duyduğuma göre artık hazırlıklar tamamlanmış.
Unutmadan: Momo, Nef Bebeköy’ün içinde açılıyor.
Merak ediyorum
Deniz Seki’nin Biraz Sezen Biraz Ben adlı konser projesini...
İlk konser 4 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde olacakmış.
Sonraki ise Bursa’da Tayyare Kültür Merkezi’nde, 10 Aralık’ta. Deniz’e eminim Sezen Aksu şarkıları çok yakışacak.
Repertuvarına keşke Kurşuni Renkler’i de alsa...
Kendimin partneriyim
Meğer ne çok yalnız varmış!
13 Kasım’daki “Yalnızlık rekorunuz ne kadar” yazısından sonra aldığım/işittiğim mesajların hepsi aynı cümleyle başlıyordu:
“Tam beni anlatmışsın!”
O zaman biz yalnızların pek havalı bir kavramı var artık, hemen onu duyurayım:
Self-partnered.
Bir dönemin Harry Potter yıldızı Emma Watson sağ olsun, İngiliz Vogue’una verdiği röportajda kullanmış bu kavramı.
“Ben mutlu bir
bekarım” deyip bekar kelimesi yerine alternatif olarak bu kavramın kullanılmasını istemiş: Self-partnered.
Yani kendinle olma hali.
Tek başına yaptığın her şeyden zevk alıp mutlu olmak, tüm bunları paylaşacak bir partner aramamanın cool özeti.
En güzeli “Kendimin partneriyim” diyelim biz buna işte, düz hesap!
Bu arada Watson’ın bu kavramı ortaya atışından sonra psikologlar da hemen konuyla ilgili demeçler vermiş.
NBC News’e konuşan bir psikolog kendisiyle partner olanların bir noktadan sonra hayatlarına başka birini istemediğini, çünkü “solo mutluluğun” çok daha baskın hale geldiğini söylemiş.
Şöyle bir şey bu bence:
Her şeyi tek başına yapmaya öyle alışıyorsun ki, “Bir partnerle yapılacak her şey yorucu ve stresli olabilir” düşüncesi ağır basıyor.
Ne gerek var diyorsun yani, “Boş ver, böyle daha iyiyim.”
Bir şey daha
Emma Watson aynı röportajda kadınları yakından ilgilendiren şeyler de söylemiş. Watson özetle, “30’una gelmiş tüm kadınların evlenip çoluk çocuğa karışmadığı için strese girmesinin anlamsızlığından” bahsediyor.
Yaya öncelikli trafik hayal mi
Ortaköy’den Tarabya’ya dek uzanan sahil şeridinde en sevmediğim şey: Karşıdan karşıya geçmek.
Eğer yaya geçidi yoksa ve bir şekilde acelen varsa iki yönü de kollayıp karşıya geçmek zor, aynı zamanda tehlikeli bir iş.
Sahil şeridinde de araçlar daha çok hız yapıyor, o bir gerçek.
İşte son günlerde peş peşe yaşanan iki korkunç olay:
Yeniköy’de karşıdan karşıya geçmek isterken Yoga eğitmeni Zeynep Uras’a bir otomobil, Ortaköy’de ise iki turiste halk otobüsü çarpmış.
Otobüs de araç da çok hızlı geliyormuş, ki otobüsün görüntülerini izledim, o iki insanı nasıl göremedi insaf!
Güya 2019 “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmişti.
Görünen o ki sürücüler hâlâ o bilinçte değil.
Yazıklar olsun.
Momo İstanbul geliyor
Yaz sezonunun başarılı mekanlarından Çeşme Dalyan’daki Momo Beach aralık ortası İstanbul’da açılmaya hazırlanıyor.
Tabii ki restoran bar versiyonuyla.
Aslında bir yıldır açılmayı bekliyordu İstanbul’daki Momo.
Duyduğuma göre artık hazırlıklar tamamlanmış.
Unutmadan: Momo, Nef Bebeköy’ün içinde açılıyor.
Merak ediyorum
Deniz Seki’nin Biraz Sezen Biraz Ben adlı konser projesini...
İlk konser 4 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde olacakmış.
Sonraki ise Bursa’da Tayyare Kültür Merkezi’nde, 10 Aralık’ta. Deniz’e eminim Sezen Aksu şarkıları çok yakışacak.
Repertuvarına keşke Kurşuni Renkler’i de alsa...