Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Kendimin partneriyim
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Kendimin partneriyim

20 Kasım 2019

Meğer ne çok yalnız varmış!

13 Kasım’daki “Yalnızlık rekorunuz ne kadar” yazısından sonra aldığım/işittiğim mesajların hepsi aynı cümleyle başlıyordu:

“Tam beni anlatmışsın!”

O zaman biz yalnızların pek havalı bir kavramı var artık, hemen onu duyurayım:

Self-partnered.

Bir dönemin Harry Potter yıldızı Emma Watson sağ olsun, İngiliz Vogue’una verdiği röportajda kullanmış bu kavramı.

“Ben mutlu bir
bekarım” deyip bekar kelimesi yerine alternatif olarak bu kavramın kullanılmasını istemiş: Self-partnered.

Yani kendinle olma hali.

Tek başına yaptığın her şeyden zevk alıp mutlu olmak, tüm bunları paylaşacak bir partner aramamanın cool özeti. 

En güzeli “Kendimin partneriyim” diyelim biz buna işte, düz hesap!

Bu arada Watson’ın bu kavramı ortaya atışından sonra psikologlar da hemen konuyla ilgili demeçler vermiş.

NBC News’e konuşan bir psikolog kendisiyle partner olanların bir noktadan sonra hayatlarına başka birini istemediğini, çünkü “solo mutluluğun” çok daha baskın hale geldiğini söylemiş.

Şöyle bir şey bu bence:

Her şeyi tek başına yapmaya öyle alışıyorsun ki, “Bir partnerle yapılacak her şey yorucu ve stresli olabilir” düşüncesi ağır basıyor.

Ne gerek var diyorsun yani, “Boş ver, böyle daha iyiyim.”

Bir şey daha 

Emma Watson aynı röportajda kadınları yakından ilgilendiren şeyler de söylemiş. Watson özetle, “30’una gelmiş tüm kadınların evlenip çoluk çocuğa karışmadığı için strese girmesinin anlamsızlığından” bahsediyor.

Yaya öncelikli trafik hayal mi

Ortaköy’den Tarabya’ya dek uzanan sahil şeridinde en sevmediğim şey: Karşıdan karşıya geçmek.

Eğer yaya geçidi yoksa ve bir şekilde acelen varsa iki yönü de kollayıp karşıya geçmek zor, aynı zamanda tehlikeli bir iş.

Sahil şeridinde de araçlar daha çok hız yapıyor, o bir gerçek.

İşte son günlerde peş peşe yaşanan iki korkunç olay:

Yeniköy’de karşıdan karşıya geçmek isterken Yoga eğitmeni Zeynep Uras’a bir otomobil, Ortaköy’de ise iki turiste halk otobüsü çarpmış.

Otobüs de araç da çok hızlı geliyormuş, ki otobüsün görüntülerini izledim, o iki insanı nasıl göremedi insaf!

Güya 2019 “Yaya öncelikli trafik yılı” ilan edilmişti.

Görünen o ki sürücüler hâlâ o bilinçte değil.

Yazıklar olsun.

Momo İstanbul geliyor

Yaz sezonunun başarılı mekanlarından Çeşme Dalyan’daki Momo Beach aralık ortası İstanbul’da açılmaya hazırlanıyor.
Tabii ki restoran bar versiyonuyla.
Aslında bir yıldır açılmayı bekliyordu İstanbul’daki Momo.
Duyduğuma göre artık hazırlıklar tamamlanmış.
Unutmadan: Momo, Nef Bebeköy’ün içinde açılıyor.

Merak ediyorum

Deniz Seki’nin Biraz Sezen Biraz Ben adlı konser projesini...
İlk konser 4 Aralık’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde olacakmış.
Sonraki ise Bursa’da Tayyare Kültür Merkezi’nde, 10 Aralık’ta. Deniz’e eminim Sezen Aksu şarkıları çok yakışacak.
Repertuvarına keşke Kurşuni Renkler’i de alsa...

 

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Güngör Uras için toplandıkDeniz SİPAHİGüngör Uras için toplandık20.11.2019
Son 8 yılda dünyada en hızlı mutsuzlaşan ülke olduErtuğrul ÖZKÖKSon 8 yılda dünyada en hızlı mutsuzlaşan ülke oldu20.11.2019
Kansere bağlı ölümlerde birinci sırayı Akciğer Kanseri alıyorAyşegül DOMANİÇ YELÇEKansere bağlı ölümlerde birinci sırayı Akciğer Kanseri alıyor20.11.2019
Dünya ya olacak ya olacakFuat BOLDünya ya olacak ya olacak!20.11.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.