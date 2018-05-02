Kaynana yok işte bu kadar



Galiba ne kadar etkin olduklarına ya da sevildiklerine bağlı.

Misal: Seren Serengil ve nişanı.

Pembe dizi gibiydi, neredeyse her anına Instagram’dan şahit olundu.

Ama asıl dikkat

çekici olan Seren Serengil’in isteğiyle Yaşar İpek’in annesinin nişana gelmemiş olmasıydı.

“Geçerli nedenlerim vardı” demiş Seren.

Gelin istemiyor, kaynana katılmıyor, damat bu duruma “okey” diyor.

Seren’in nedenleri ne, bilmiyoruz.

Ama ne fark eder; Seren hassas bir dengeyi altüst etmiş işte.

Mevlit elbisesi

Son yıllarda ‘baby shower’ hayli moda olmuştu.

Yani doğuma çeyrek kala, anne adayına maddi manevi destek olmayı amaçlayan organizasyon.

Instagram’da geçit yapan ‘baby shower’ parti görüntülerine çoktandır alışmıştık.

Şimdi yeni bir durum daha ortaya çıktı.

Aslında bu ‘baby shower’ gibi ithal değil, bize ait.

Çocuk doğduktan bir süre sonra okutulan mevlit.

Şimdiki farkı, işin içine Instagram’ın dahil edilmesi.

Mevlit için giyinip

süslenip Instagram vitrininden bunun duyurulması.

Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin de bunu yapmış.

Ama takipçilerinin esas takıldığı mevlide neden ‘baby shower’ gibi hazırlanıldığı değil, Özlem Ada Şahin’in giydiği elbisenin boyu olmuş.

Kısacası takipçiler, popüler kültürün evrildiği yeri göremeyip detayda boğulmuş.

Avşar’ın ‘Selfi’si şuna yol açtı

Hülya Avşar’ın Selfi’si için...

Çok az izlendi diyorlar.

Kendini ve hayatını pek de anlatmamış diyorlar.

Bildik cümlelerini tekrarlayıp durmuş diyorlar.

Sadece bir iki tane farklı detay söylemiş diyorlar.

Demek ki Avşar’ın kendi gözünden hayatını aktardığı filmle ilgili beklenti fazla büyükmüş, çok ilginç.

Selfi bence şuna yol açtı:

Tamamen başka bir ekip tarafından çekilecek bir Avşar belgeseli.

Şahane olmaz mıydı? Dostu düşmanı hepsi belgeselde konuşsaydı mesela.

Keşke BluTV ve Puhu bu tarz belgesellere yoğunlaşsa.

Çünkü en yakın global rakipleri Netflix’te diziler kadar en çok izlenen şeyler artık popüler kültür belgeselleri...

NOT: Peki “Selfi”nin sosyal medya afişinde çıplak ve sanatsal takılıp sinemalar için olan afişinde daha edepli görünmek nasıl bir stratejidir? Akıllıca görünebilir.

Kitlelerin tavrına göre afiş tasarlamak yani. Ama adına Selfi denilen filmin afişi için böyle ince hesaplara gerek olmamalıydı.

Hadise’nin başına gelen

Ne zaman ki Bostancı konserinde RTÜK’e kafa tutup “Bir kadın olarak hiçbir zaman boyun eğmeyeceğim...” cümlelerini sarf etti.

İşte o günden sonra Hadise’yi yaralayıcı haberler peş peşe gelmeye başladı.

Şaşırdık mı? Hayır.