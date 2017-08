Kapalı kapılar ardındaki mekan

Dışarıdan içerisi hiçbir şekilde görünmüyor.

Burası sezon başından beri merakla beklenen The Stay.

Hem 24 odalı bir otel hem de konser ve parti alanı.

Muzaffer Yıldırım ve Haldun Demirhisar’ın ortak projesi olan The Stay’in aslında yaz başında açılması öngörülüyordu, ama yetişmedi.

Bayramla beraber kapılarını açacak olan yüksek duvarlar arkasındaki The Stay’i gittim gördüm, gezdim. İlk izlenimim şudur:

◊ Berlin mekanlarını andırıyor.

◊ Uzaktan bakınca şık, dev bir depo.

◊ Konser alanı nefis.

◊ Odalardan çıkıp direkt konser alanına geçiliyor, yani kalacak olanlar için ilginç bir deneyim!

◊ Etrafı tamamen kapalı olduğu için Under The Dome dizisindeki insanlar gibi hissediyorsun kendini.

Yani bir kubbenin içine kapatılmış, dış dünyayla bağlantın tamamen kesilmiş gibi...

◊ Unutmadan: The Stay resmi açılışını 1 Eylül’de Fazıl Say konseriyle yapıyor.

O remiks albümündeki favoriler

Sezen Aksu’nun Biraz Pop Biraz Sezen albümünün remiks versiyonu yayınlandı.

Yeni bir albüm gibi hazırlanan remikslerden favorilerim ve “Keşke olmasaymış” dediklerim şöyle:

◊ Favorim açık ara Ozan Bayraşa’nın yaptığı İsyancı. Zevkle dinleniyor. Yormuyor.

◊ İkinci favori Volga Tamöz remiksi Canımsın Sen.

◊ Son favori Hakkımda Konuşmuşsun’a yeni bir ruh katan Ali Tolga Demirtaş.

◊ İhanetten Geri Kalan’a ise üç farklı versiyon yapılmış. Ama hepsi biraz zorlama. Şarkının orijinali hâlâ hepsinden daha iyi.

Barış Arduç’un o filmi

Barış Arduç’un oynayacağı romantik komedi filmiyle ilgili sürekli bir iddia atılıyordu ortaya:

◊ Filmdeki partneri Fahriye Evcen mi yoksa Elçin Sangu mu olacak?

◊ Barış Arduç partnerinin kim olacağına kendisi mi karar veriyor?

Gibi gibi...

O zaman sektör kulislerinden duyduğum son taze bilgileri söyleyeyim.

Öncelikle filmin adı Gitme Sen!

Ama vizyona girmeden evvel her an bu isim değişebilirmiş.

Film vizyona 10 Kasım’da giriyor, bu hafta sonu ise çekimleri başlıyormuş.

Arduç’un partneri ise Elçin Sangu.

Ve başından beri ikilinin projesiymiş aslında film.

Yani kimse kimseyi seçmemiş.,

O açıklamanın alt metni

Murat Başoğlu, “Hayatımı mahvettiler, ben artık yokum” demiş. Tipik bir “kendini kurban yerine koyma” açıklaması, mağdur edebiyatı.

Oysa her şeyi mahveden bizzat kendisi değil mi?

Neden suçu başkalarının üstüne atıyor, sorumluluğu üstlenmiyor ki?