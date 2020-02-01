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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Kafede yanınızdaki masaya bir Çinli gelip otursa...

1 Şubat 2020

Önceki gün bir kafede oturuyoruz. Corona virüsüyle ilgili gelişmeleri aramızda yüksek sesle konuşurken kafenin çalışanı araya girdi: “Dün buraya üç-dört  Çinli geldi. Birkaç müşteri onların geldiğini görünce kalkıp gitti. Diğer müşteriler de onlardan daha uzak masalara oturmayı tercih etti.”


Tabii anında müthiş bir tartışma başladı.
“Eyvah buradalarmış” deyip aşırı kaygılanan da oldu, konuyu gerilim filmi tadına taşıyıp eğlenen de...
Ama bence en tehlikeli düşünce şuydu:
“Zaten her şeyi yiyor bu Uzakdoğulular, bu yüzden hiç sevmiyorum onları.”
Kıyamet dedikleri, virüslerden daha çok
böyle düşüncelerle
başlıyor işte.
Bir kalemde ötekini silme, küçümseme ve anlamadığı, kendine ait hissetmediği her kültürün yok olmasını isteme hali...

Lucca’daki olayın New York’taki gibi bir sonucu olur mu?

Malum olaydan sonra sosyal hayatta en çok konuşulan şey bu:
Lucca bu taciz skandalından etkilenir mi?
Müdavimleri mekana gitmeyi bırakır mı?
Olayın ertesi günü Lucca’nın biraz daha sakin olduğunu gözlemledim ama kesin bir kanıya varmak için bu hafta sonuna bakmak gerekiyor.
Çünkü Lucca müdavimlerinin bu olaydan etkileneceğini düşünmüyorum.
Evet, çoğu yaşanan olaydan dolayı şaşkın, ama kafaları da karışık.
“Acaba tam olarak ne oldu?” diyene de rastladım, “Gerçekten olmuş mu? Ben pek inanmıyorum” diyene de...
Biz İstanbul’da bunları yaşarken New York’taki
ünlü bir mekan zincirleme cinsel taciz davaları yüzünden birkaç gün önce son yemeğini yaptı.
The Spotted Pig adlı ‘gastro pub’la ilgili olaylar aslında 2017 yılında
patlak verdi.
Mekanın sahibi Ken Friedman’ın kadın çalışanları sistematik olarak taciz ettiği iddiaları New York Times’da ilk kez o yıl yayınlanmıştı.
Mekanın üçüncü katının çalışanlar arasındaki ‘nickname’inin “tecavüz odası” olduğu da...
Mekanın Michelin yıldızlı şefi April Bloomfield tüm bu iddialara ilk başta kulak tıkasa da sonunda çalışanlarını koruyamadığını itiraf edip özür dilemek zorunda kaldı Twitter hesabından...
Sonuç? Açılan davalar sonrası çok yıpranan The Spotted Pig birkaç gün önce son yemek servisini yaptı ve resmi olarak kapandı.
Çalışanlarına yüklü bir para ödemek zorunda kalarak...

Çin’e giden YouTuber

Evet, YouTube dünyasında birbirine benzer çok ıvır zıvır içerik var.
Ya da kendini
çok önemseyen ve
saatler süren konuşmaların olduğu YouTuber videoları...
Ruhi Çenet’in kanalı ise en azından şu yanıyla diğerlerinden ayrılıyor:
Kendi tarzında muhabirlik yapmaya çalışıyor.
En son deprem sonrası Elazığ’a gitmişti Ruhi Çenet.
Şimdi de Çin’e gitti!
Virüsün gerçekten anlatıldığı gibi bir etkisi
olup olmadığını yerinde görmek için...
“Gitme Ruhi!” diyen takipçisi çoktu ama sanırım şu an kendisi çoktan Çin’e ulaştı.
Ne yalan söyleyeyim, başına gelecekleri merak ediyorum...

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