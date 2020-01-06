Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Onur BAŞTÜRK>Kafaları karıştıran ‘Mesih’e dair sayıklamalar
"Onur Baştürk" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Onur Baştürk" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

Kafaları karıştıran ‘Mesih’e dair sayıklamalar

6 Ocak 2020

Netflix’in 1 Ocak’ta gösterime soktuğu Messiah (Mesih) dizisi hem komplo teorisyenlerinin kafasını karıştırdı hem de seyircinin. İşte diziyi izlerken sayıkladıklarım...

  1. Messiah’ın ilk bölümü Şam’da açılıyor. Sonra Kudüs’e uzanıyor. Oradan da Amerika’nın en muhafazakar yerine, Teksas’a! Diziyi izleyen YouTube dünyasının komplo teorisyenleri diyor ki: Bu dizi 2020’de ve ilerleyen yıllarda dünyanın başına gelecekleri önceden söylüyor.
  2. Evet, bu çok bilindik bir teori: Popüler kültür ürünlerinin yakın zamanda olacaklara dair insanlığın zihnini hazırladığı teorisi... Bir yandan da artık fazla klişe.
  3. Messiah’ın başrolündeki aktörün adı Mehdi Dehbi. Fas asıllı Belçikalı. Adının Mehdi olması da ilginç bir tesadüf. Çünkü İslam dünyasında da geçmişten bugüne hep çok tartışılan bir kurtarıcı, yani Mehdilik inancı vardır. Mehdi Dehbi’nin dizide rolü ise malum, Mesih.
  4. Dizi öyle acayip bir dengede ilerliyor ki, sürekli insanı şu ikilemde bırakıyor: Bu Mesih gerçekten doğru mu söylüyor yoksa şarlatan mı?
  5. Ama seyirci olarak söyleyeyim: O gıcık CIA ajanına inat Mesih’in gerçek olmasını arzu ediyorsun, doğruya doğru...
  6. Messiah’ta her bölge ve neredeyse her inanca temas ediliyor. Ortadoğu’nun kalbinden kalkıp Teksas’taki baptist kilisesindeki rahibe uzanan ve çok fazla yan karaktere sahip hikaye, bir bakıma bir dönemin fenomeni ‘Lost’un inanç dünyası versiyonu gibi.
  7. Bir kurtarıcı gelecekse o da sosyal medyanın gücüne muhtaç elbet! Dizide bunun pek güzel ayrıntıları var.
  8. CIA ajanlarının dünyaya baktığı pencere ne kadar da tekdüze ve yorucu. Messiah’ta bunu da görüyorsun.
  9. Esas gerçek: Azıcık bir cesaretle, hiçbir şeye aldırmadan en önden yürüyüp gideni tüm insanlık “Fareli köyün kavalcısı” misali takip etmeyi seviyor. Sorgusuz sualsiz.
  10. Ve insanlar hep bir mucize peşinde. En ufak bir mucize bile PR malzemesi oluyor, dilden dile anlatılıp sosyal medyada paylaşa paylaşa fenomen oluyor.

Kafaları karıştıran ‘Mesih’e dair sayıklamalar

Taksicilerin trafik stresi

◊ Artık taksi şoförleri iki saniyeliğine dahi trafik tıkandı mı şu cümleyi kuruyor: Abi, çok trafik varmış burada.
◊ Trafik açılıp ilerlense bile şoför dert yanmaya devam ediyor: Abi başka yoldan mı gitseydik...
◊ Navigasyonun verdiği süre 40 dakika ise ve gidilen yere 38 dakikada varıldıysa her taksi şoförü aynı cümleyi kuruyor: Abi yine çok iyi geldik, bakma yani.

En son nerede

DANS ETTİM...

Soho House’da. Yüzde 60’ı yabancı olan bir kitle, iyi bir müzik, beklenmedik bir dans ortamı. Bayağı iyiydi.

VEGAN YEMEĞİ YEDİM...

Paris’ten dönerken Air France uçuşunda. Magazin müdürümüz Selim Akçin vejetaryen oluşuyla ilham verdi, ben de o yola “havada” girmeye karar verdim. Havalı oldu. Hayırlısı.

SOSYALLEŞTİM...

Bebeköy’deki Momo’da. Şu sıra herkes oraya akıyor.

Dolayısıyla elini sallasan bir tanıdığa rastlıyorsun ve başlıyor yine “Canım nasılsın, görüşemiyoruz” şeklindeki oyun havaları...

 

X
Onur BAŞTÜRK Onur BAŞTÜRKTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ortadoğu barut fıçısıFuat BOLOrtadoğu barut fıçısı!06.01.2020
Yeni milyonerler vergi ödeyecek miAhmet KARABIYIKYeni milyonerler vergi ödeyecek mi?06.01.2020
Bir kaşık suRauf TAMERBir kaşık su06.01.2020
SSK, Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 6.50Noyan DoğanSSK, Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 6.5006.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.