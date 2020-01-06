Kafaları karıştıran ‘Mesih’e dair sayıklamalar

Netflix’in 1 Ocak’ta gösterime soktuğu Messiah (Mesih) dizisi hem komplo teorisyenlerinin kafasını karıştırdı hem de seyircinin. İşte diziyi izlerken sayıkladıklarım...
- Messiah’ın ilk bölümü Şam’da açılıyor. Sonra Kudüs’e uzanıyor. Oradan da Amerika’nın en muhafazakar yerine, Teksas’a! Diziyi izleyen YouTube dünyasının komplo teorisyenleri diyor ki: Bu dizi 2020’de ve ilerleyen yıllarda dünyanın başına gelecekleri önceden söylüyor.
- Evet, bu çok bilindik bir teori: Popüler kültür ürünlerinin yakın zamanda olacaklara dair insanlığın zihnini hazırladığı teorisi... Bir yandan da artık fazla klişe.
- Messiah’ın başrolündeki aktörün adı Mehdi Dehbi. Fas asıllı Belçikalı. Adının Mehdi olması da ilginç bir tesadüf. Çünkü İslam dünyasında da geçmişten bugüne hep çok tartışılan bir kurtarıcı, yani Mehdilik inancı vardır. Mehdi Dehbi’nin dizide rolü ise malum, Mesih.
- Dizi öyle acayip bir dengede ilerliyor ki, sürekli insanı şu ikilemde bırakıyor: Bu Mesih gerçekten doğru mu söylüyor yoksa şarlatan mı?
- Ama seyirci olarak söyleyeyim: O gıcık CIA ajanına inat Mesih’in gerçek olmasını arzu ediyorsun, doğruya doğru...
- Messiah’ta her bölge ve neredeyse her inanca temas ediliyor. Ortadoğu’nun kalbinden kalkıp Teksas’taki baptist kilisesindeki rahibe uzanan ve çok fazla yan karaktere sahip hikaye, bir bakıma bir dönemin fenomeni ‘Lost’un inanç dünyası versiyonu gibi.
- Bir kurtarıcı gelecekse o da sosyal medyanın gücüne muhtaç elbet! Dizide bunun pek güzel ayrıntıları var.
- CIA ajanlarının dünyaya baktığı pencere ne kadar da tekdüze ve yorucu. Messiah’ta bunu da görüyorsun.
- Esas gerçek: Azıcık bir cesaretle, hiçbir şeye aldırmadan en önden yürüyüp gideni tüm insanlık “Fareli köyün kavalcısı” misali takip etmeyi seviyor. Sorgusuz sualsiz.
- Ve insanlar hep bir mucize peşinde. En ufak bir mucize bile PR malzemesi oluyor, dilden dile anlatılıp sosyal medyada paylaşa paylaşa fenomen oluyor.
Taksicilerin trafik stresi
◊ Artık taksi şoförleri iki saniyeliğine dahi trafik tıkandı mı şu cümleyi kuruyor: Abi, çok trafik varmış burada.
◊ Trafik açılıp ilerlense bile şoför dert yanmaya devam ediyor: Abi başka yoldan mı gitseydik...
◊ Navigasyonun verdiği süre 40 dakika ise ve gidilen yere 38 dakikada varıldıysa her taksi şoförü aynı cümleyi kuruyor: Abi yine çok iyi geldik, bakma yani.
En son nerede
◊ DANS ETTİM...
Soho House’da. Yüzde 60’ı yabancı olan bir kitle, iyi bir müzik, beklenmedik bir dans ortamı. Bayağı iyiydi.
◊ VEGAN YEMEĞİ YEDİM...
Paris’ten dönerken Air France uçuşunda. Magazin müdürümüz Selim Akçin vejetaryen oluşuyla ilham verdi, ben de o yola “havada” girmeye karar verdim. Havalı oldu. Hayırlısı.
◊ SOSYALLEŞTİM...
Bebeköy’deki Momo’da. Şu sıra herkes oraya akıyor.
Dolayısıyla elini sallasan bir tanıdığa rastlıyorsun ve başlıyor yine “Canım nasılsın, görüşemiyoruz” şeklindeki oyun havaları...
Kafaları karıştıran ‘Mesih’e dair sayıklamalar
Netflix’in 1 Ocak’ta gösterime soktuğu Messiah (Mesih) dizisi hem komplo teorisyenlerinin kafasını karıştırdı hem de seyircinin. İşte diziyi izlerken sayıkladıklarım...
Taksicilerin trafik stresi
◊ Artık taksi şoförleri iki saniyeliğine dahi trafik tıkandı mı şu cümleyi kuruyor: Abi, çok trafik varmış burada.
◊ Trafik açılıp ilerlense bile şoför dert yanmaya devam ediyor: Abi başka yoldan mı gitseydik...
◊ Navigasyonun verdiği süre 40 dakika ise ve gidilen yere 38 dakikada varıldıysa her taksi şoförü aynı cümleyi kuruyor: Abi yine çok iyi geldik, bakma yani.
En son nerede
◊ DANS ETTİM...
Soho House’da. Yüzde 60’ı yabancı olan bir kitle, iyi bir müzik, beklenmedik bir dans ortamı. Bayağı iyiydi.
◊ VEGAN YEMEĞİ YEDİM...
Paris’ten dönerken Air France uçuşunda. Magazin müdürümüz Selim Akçin vejetaryen oluşuyla ilham verdi, ben de o yola “havada” girmeye karar verdim. Havalı oldu. Hayırlısı.
◊ SOSYALLEŞTİM...
Bebeköy’deki Momo’da. Şu sıra herkes oraya akıyor.
Dolayısıyla elini sallasan bir tanıdığa rastlıyorsun ve başlıyor yine “Canım nasılsın, görüşemiyoruz” şeklindeki oyun havaları...