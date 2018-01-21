Justin cümle aleme ne demek istiyor



Bir kadın bir erkek. İki sarmaş dolaş, üç mıç mıç görüntü.

Üstüne biraz lüks otomobil, ayrıca uzaklara bakan bir çift efkârlı göz. Bitti gitti.

Arada bir çıkıyor Athena’nın, Mabel Matiz’in bazı klipleri gibi üzerine konuştuğumuz, “Ne demek istiyor?” dediğimiz, huylandığımız klipler.

Oysa elalemin şarkıcısı

öyle mi?

Habire klipleriyle mesaj yağdırıyor üzerimize.







“DÖVÜŞ KULÜBÜ” GİBİ AÇILIŞ



Bakınız Justin Timberlake’in üç gün önce patlayan bomba klibi “Supplies”.

Klipte yok yok. Her bir karesi ayrı mesaj sanki.

Klip zaten “Dövüş Kulübü”nün son sahnesindeki gökdelen katına benzer bir yerde oturan Justin’in, önünde sıralanmış onlarca TV ekranına bakmasıyla başlıyor.

Ekranlarda yazanlar önemli:

“Irkçılığın sonu” ve “Gelecek kadınların” cümleleri ilk göze çarpanlar.

Sonra oradan çıkıyor Justin. Baştan aşağı beyaz olan lüks bir caddeye geliyor.

Yerde beyaz timsahlar. Kadınların erkeklerin suratları beyaz. Kostümleri de...

Beyaz erkeklerden birinin boynundaki kolyemsi tasma ise silahlardan oluşuyor.

Bu arada havada asılı duran şemsiyeler de beyaz.

Rihanna’nın malum şarkısını hatırlatırcasına: Şemsiyemin altında durabilirsin...

PİRAMİDİN ETRAFINDAKİ AYİN

O sırada esas kadın ortaya çıkıyor. O baştan aşağı siyah, anarşist.

Kavga ediyor zaten beyaz adamlarla. Bundan sonrası ise mühim.

Kadınla Justin kendilerini bir ayinin ortasında buluyor.

Tepesinde bir göz bulunan piramidin etrafında yapılan dev bir ayin...





Malum, bu göz ve piramit aynı zamanda 1 doların arkasındaki meşhur sembol.

Çoğu komplo teorisyeni için ise hâlâ var olduğuna inanılan gizemli örgüt Illuminati’nin sembolü...

“Çünkü” deniliyor, piramidin en altındaki Roma rakamlarının toplamı 1776.

Yani Illuminati’nin ilk ortaya çıktığı tarih.

POPÜLER KÜLTÜR VE ILLUMINATI



Nitekim ne zaman bir klipte göz ve üçgen görülse “Bu da Illüminatici” denir ya.

Lady Gaga, Beyonce, Katy Perry klipleri gibi gibi...

Zaten popüler kültür ve Illuminati ilişkisine dair analizler hep sevilen konulardan olmuştur.

İnternet bu konuyla ilgili kaynar kazan, malum.

Ama bu konu öyle labirentli ki, bir girersek çıkamayız.

KADIN AKTİF ERKEK PASİF

Biz tekrar

dönelim klibe...

Esas kadın afili bir şekilde koşturup piramide molotof kokteyli atıyor.

Piramitten etrafa yanan paralar saçılıyor. Ve dikkat, kadın hep önde ve aktif, Justin ise hep pasif aktivist.

Kadın eylemci, Justin sadece onun destekçisi.

Peki ne demek istiyor Justin burada?





Ezelden beri amaçlanan dünya düzenini kadınlar mı yıkacak diyor?

Klibin sonraki kareleri bu tezi doğrular nitelikte:

Kadın sahnede/iktidarda, seyirci/vatandaş ona hayran. Justin ise arka planda.

Öyle ki kadın koca arabayı bile kaldırıyor.

Aşırı fiziksel güç de ona atfediliyor.

YENİDEN DOĞUŞ

Ve son sah-ne... Justin toprağından altından çıkarak bir bakıma yeniden doğuyor.

Belki de “Matrix” misali, dünyanın ‘sonuna’ yahut kıyamet sonrasına.

Yanında yine o kadın ve beş çocuk.

Bak bu beş çocuğun mesajı ne, bilmiyorum.

Justin, “Ayşe Kucuroğlu gibi beş çocuk sahibi olun” diyor da olabilir mi?

Neyse sulan-dırmayayım...

Çocuklardan birinin mesajı çok net, fazla klişe zaten, “Uyanın” diyor kerata, “Uyanın”.



AMAN DİYEYİM JUSTIN



Valla bilmiyorum, fazla anlam yüklemiş de olabilirim hani.

Ama var bu klipte bir subliminal haller.

Kafa patlatması zevkli oluyor.

Dediğim gibi, bizim kliplerin bitmek bilmeyen romantik hallenmelerinden sonra hele, ilaç gibi bu klipler.

Sen çok yaşa Justin...

“Çok yaşa” diyorum ama hayatının son dönemlerinde sisteme karşı laflar ettiği için Illuminati tarafından öldürüldüğüne (yine komplo teorisyenlerince) inanılan Michael Jackson gibi olmasın sonu?

Aman diyorum Justin, dikkat et.

Yerli popüler kültür gezegeninde son durum

Derin kuyularda dolaştık, bu kadar yeter.

Gelelim haftanın yerli ve daha hafif popüler kültür mevzularına...

LOS ANGELES’TA KLİP ÇEKMEK HABER Mİ

Gökhan Özen yeni şarkısı için Los Angeles ve Las Vegas arasındaki kurak çöllerde klip çekmiş. Ee? Özen daha önce de oralarda klip çekti.

Hatta “Değişir Dünya” klibinde dünyanın birkaç şehrinde birden görüntüleri vardı.

Yani artık bu yeni bir şey değil. Antarktika’ya gidip klip çeker, bak o zaman haber değeri var.

MURAT BOZ VE TARKAN FOTOĞRAFI

Hafta içinde Murat Boz ve Tarkan’ın yıllar önce beraber çalıştıkları dönemden bir fotoğraf çok konuşuldu.

Bu fotoğraf aslında daha önce dolaşıma çıkmıştı. Yeni değil.

Bir de herkes Murat’ın saçsız haline takılıp durdu.

Oysa benim asıl merak ettiğim fotoğraftaki gizli gerginlik.

İki ünlü de teknede. Hava günlük güneşlik. Tarkan denizden yeni çıkmış, belli.

Üzerine havluyu geçirmiş. Böyle bir ortamda lay lay lom olursun değil mi?

Ama yok, Tarkan’ın yüzünden ve el hareketinden anlaşılıyor, bir şeye sinir olmuş.

Murat Boz da gergin. Mutsuz bir ifade suratında.

En çok merak ettiğim şey şu:

Ortamda bu gerginlik varken kim, neden bu fotoğrafı çekmiş ki?