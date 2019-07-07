İyi ama spor kariyeriniz ne alemde?

Akşam saat sekiz civarı. Caddebostan’daki yoga stüdyosunun önü tıklım tıklım.
Herkes ayakkabılarını dışarıdaki raflara bırakıyor.
Bir mabede girermiş gibi.
Ben de ayakkabımı çıkarıp rafa koyuyorum.
İçeride çıplak ayak dolanırken bir saat önceki yoga dersine katılanlar aniden salondan çıkıyor. En az 25 kişi.
Hepsinin yüzünde bir huzur ve bir sırıtma hali.
Yeni gelenler olarak sıramızı bekliyoruz.
Herkesin elinde salonun üyesi olduğunu gösteren kartlar.
Makineye okutup içeri geçiliyor.
Çok geçmeden salona alınıyoruz.
Öyle kalabalık ki, yoga matımı serecek yeri zar zor buluyorum.
Önümdeki öğrencinin ayak numarasını tahmin etmeme saniyeler var.
O denli yakınım ona.
BİR DE YETMEZ BEŞ TANE
Derken yoga hocamız karizmatik, tok sesiyle derse başlıyor.
Gevşemekten bahsediyor, dilimizin köklerini dahi gevşetmekten...
Bu sözler, yapılan yoga pozları filan bana yabancı değil.
Çünkü daha önce Kundalini ve 40 derece sıcaklıkta yapılan Bikram yogayı denemişliğim var.
Ama epeydir yogaya ara vermiştim, şimdi spor kariyerime yogayı tekrar eklemeye karar verdim.
Lakin yoganın İstanbul’da alıp başını yürüdüğünü, salonların artık inanılmaz profesyonel yönetildiğini kaçırmışım.
Peki “spor kariyeri” ne mi?
Artık böyle oldu:
Bir masaya oturduğunuzda herkesin iki lafından biri hangi egzersiz ya da sporu yaptığın...
Ve bu iş artık “iyi görünme” hevesinden filan çıktı.
O yüzden diyorum ya, kariyer diye...
Her şehirli için en az para kazandığı iş kadar, bir kariyere/başarılı olma haline dönüştü yaptığı spor.
Üstelik artık her şey aynı anda yapılıyor. Tek bir egzersize yoğunlaşan yok.
Crossfit mi yapıyorsun? Üstüne pilatesi, yogayı da ekle.
Spinning’siz egzersiz kariyeri olmaz ama boksu hiç denedin mi? Acayip bir şey...
Fitness tamam da, arada bir HIIT yap, yani 30 dakikayı geçmeyen ama vücuda aşırı yüklenen egzersiz biçimini...
Bitmiyor ki! Daha bunun megaformer’ı, yerçekimine meydan okuyup hareketleri havada yaptığın anti-gravity yogası var...
Mesela ben tam 11 yıldır pilates yapıyorum. Resmen bu konuda kariyer yaptım.
Ben başladığımda üç ya da bilemedin beş salon filan vardı etrafta (“Buralar dutluktu” klişesi.)
Bir ara abarttım, dibine kadar öğreneyim diye kurslarına dahi katıldım pilatesin.
Bir dönem geldi pilatesten sıkıldım, kick boks yapayım dedim, neyim eksik.
Derken -adını çoktan unuttuğum- peş peşe yeni egzersizleri de...
ASIL TETİKLEYEN ŞEY YALNIZLIK MI?
Spor kariyeri şunu da beraberinde getiriyor tabii.
Ortak noktaları sadece yaptığı egzersiz olan, birbirini o ana kadar hiç tanımayan yeni toplulukları.
Kimisi dost oluyor, kimisi salonda flört ede ede sonunda sevgili ya da evli barklı!
O gün yoga salonunda, onlarca insanın sıkış tepiş salona sığmaya çalıştığını görünce aklıma geldi:
“Spor kariyerlerimizi tetikleyen esas şey acaba yalnızlık mı? Spor yaparken aynı zamanda birini mi bulmaya çalışıyoruz?”
Nitekim o gün yoga hocamız dersin başında şu soruyu sordu:
“Kimler sevgi ve şefkat eksikliği hissediyor?”
Sadece iki kişi cesaret edip elini kaldırabildi.
Zaten bunun üzerine yoga hocası gülümseyip aslında hepimizin yüzünde o eksikliğin hissedildiğini söyledi.
Herkes gülerek doğruladı vaziyeti. Tek sorun bu galiba: Kimsenin bunu itiraf edememesi...
Spor kariyeri yaparken başına neler gelebilir
◊ Her egzersizi bir arada yapacağım derken salonlar arasında gidip gelmeye başlarsın ve daha stresli bir şehir egzersizi yapmış olursun.
◊ Salonda tanımadığın erkekler ya da kadınlarla farkında olmadan bir “kas yarışı”na girebilirsin. “Onun yaptığı hareketi ben de yaparım” demeye başlarsın.
Spor kariyerindeki hırs adamı yer bitirir!
◊ Ah o karın kası ah! Hangi egzersiz biçimi daha hızlı karın kası yapıyorsa onu deneyip durursun. Ama sonunda anlarsın ki, aslında her şey beslenme ve beden tipiyle alakalı, istediğin kadar çırpın dur.
◊ Spor kariyerini motive eden en önemli şey Instagram. Birinin Insta’sında afili bir hareket mi gördün?
Eyvahlar olsun! Aynısını yapman ve senin de paylaşman lazım. İşte spor kariyerini mahveden şey bu. O hareketi yapacağım derken pat diye sakatlanabilirsin...
İyi ama spor kariyeriniz ne alemde?
Fitness’tan çık, yogaya gir. Ertesi gün boks yap, sonraki sabah pilates... Spor kariyerini neden böyle tutkuyla yapıyoruz, ardında başka bir şey mi var? Kendi deneyimlerimden yola çıkarak olan biteni yazdım, buyurunuz.
Akşam saat sekiz civarı. Caddebostan’daki yoga stüdyosunun önü tıklım tıklım.
Herkes ayakkabılarını dışarıdaki raflara bırakıyor.
Bir mabede girermiş gibi.
Ben de ayakkabımı çıkarıp rafa koyuyorum.
İçeride çıplak ayak dolanırken bir saat önceki yoga dersine katılanlar aniden salondan çıkıyor. En az 25 kişi.
Hepsinin yüzünde bir huzur ve bir sırıtma hali.
Yeni gelenler olarak sıramızı bekliyoruz.
Herkesin elinde salonun üyesi olduğunu gösteren kartlar.
Makineye okutup içeri geçiliyor.
Çok geçmeden salona alınıyoruz.
Öyle kalabalık ki, yoga matımı serecek yeri zar zor buluyorum.
Önümdeki öğrencinin ayak numarasını tahmin etmeme saniyeler var.
O denli yakınım ona.
BİR DE YETMEZ BEŞ TANE
Derken yoga hocamız karizmatik, tok sesiyle derse başlıyor.
Gevşemekten bahsediyor, dilimizin köklerini dahi gevşetmekten...
Bu sözler, yapılan yoga pozları filan bana yabancı değil.
Çünkü daha önce Kundalini ve 40 derece sıcaklıkta yapılan Bikram yogayı denemişliğim var.
Ama epeydir yogaya ara vermiştim, şimdi spor kariyerime yogayı tekrar eklemeye karar verdim.
Lakin yoganın İstanbul’da alıp başını yürüdüğünü, salonların artık inanılmaz profesyonel yönetildiğini kaçırmışım.
Peki “spor kariyeri” ne mi?
Artık böyle oldu:
Bir masaya oturduğunuzda herkesin iki lafından biri hangi egzersiz ya da sporu yaptığın...
Ve bu iş artık “iyi görünme” hevesinden filan çıktı.
O yüzden diyorum ya, kariyer diye...
Her şehirli için en az para kazandığı iş kadar, bir kariyere/başarılı olma haline dönüştü yaptığı spor.
Üstelik artık her şey aynı anda yapılıyor. Tek bir egzersize yoğunlaşan yok.
Crossfit mi yapıyorsun? Üstüne pilatesi, yogayı da ekle.
Spinning’siz egzersiz kariyeri olmaz ama boksu hiç denedin mi? Acayip bir şey...
Fitness tamam da, arada bir HIIT yap, yani 30 dakikayı geçmeyen ama vücuda aşırı yüklenen egzersiz biçimini...
Bitmiyor ki! Daha bunun megaformer’ı, yerçekimine meydan okuyup hareketleri havada yaptığın anti-gravity yogası var...
Mesela ben tam 11 yıldır pilates yapıyorum. Resmen bu konuda kariyer yaptım.
Ben başladığımda üç ya da bilemedin beş salon filan vardı etrafta (“Buralar dutluktu” klişesi.)
Bir ara abarttım, dibine kadar öğreneyim diye kurslarına dahi katıldım pilatesin.
Bir dönem geldi pilatesten sıkıldım, kick boks yapayım dedim, neyim eksik.
Derken -adını çoktan unuttuğum- peş peşe yeni egzersizleri de...
ASIL TETİKLEYEN ŞEY YALNIZLIK MI?
Spor kariyeri şunu da beraberinde getiriyor tabii.
Ortak noktaları sadece yaptığı egzersiz olan, birbirini o ana kadar hiç tanımayan yeni toplulukları.
Kimisi dost oluyor, kimisi salonda flört ede ede sonunda sevgili ya da evli barklı!
O gün yoga salonunda, onlarca insanın sıkış tepiş salona sığmaya çalıştığını görünce aklıma geldi:
“Spor kariyerlerimizi tetikleyen esas şey acaba yalnızlık mı? Spor yaparken aynı zamanda birini mi bulmaya çalışıyoruz?”
Nitekim o gün yoga hocamız dersin başında şu soruyu sordu:
“Kimler sevgi ve şefkat eksikliği hissediyor?”
Sadece iki kişi cesaret edip elini kaldırabildi.
Zaten bunun üzerine yoga hocası gülümseyip aslında hepimizin yüzünde o eksikliğin hissedildiğini söyledi.
Herkes gülerek doğruladı vaziyeti. Tek sorun bu galiba: Kimsenin bunu itiraf edememesi...
Spor kariyeri yaparken başına neler gelebilir
◊ Her egzersizi bir arada yapacağım derken salonlar arasında gidip gelmeye başlarsın ve daha stresli bir şehir egzersizi yapmış olursun.
◊ Salonda tanımadığın erkekler ya da kadınlarla farkında olmadan bir “kas yarışı”na girebilirsin. “Onun yaptığı hareketi ben de yaparım” demeye başlarsın.
Spor kariyerindeki hırs adamı yer bitirir!
◊ Ah o karın kası ah! Hangi egzersiz biçimi daha hızlı karın kası yapıyorsa onu deneyip durursun. Ama sonunda anlarsın ki, aslında her şey beslenme ve beden tipiyle alakalı, istediğin kadar çırpın dur.
◊ Spor kariyerini motive eden en önemli şey Instagram. Birinin Insta’sında afili bir hareket mi gördün?
Eyvahlar olsun! Aynısını yapman ve senin de paylaşman lazım. İşte spor kariyerini mahveden şey bu. O hareketi yapacağım derken pat diye sakatlanabilirsin...