İtirafı Alman finali Türk



Ama Meryem Uzerli, Cengiz Semercioğlu’na verdiği röportajda bu minik itirafı yaptı ve yer yerinden pek oynamadı.

Meryem’i böyle deli dolu, içinden geldiği gibi davranan bir algı kategorisine yerleştirdik, ondan galiba.

Ne yaparsa yapsın, şaşırtmaz bizi.

Ama yadırganan tek şeyi söyleyeyim: Şeyhten aldığı parayı sosyal sorumluluk projesine bağışladığının altını çizmesi...

Gerek var mıydı buna?

Parayı kendisi alsa bile ona yine kötü gözle bakılmazdı ki...

Meryem itirafını Alman gibi yapmış ama itirafın sonunu alkış toplamak isteyen Türk ünlüsü gibi bağlamış.

Neyse, Meryem gülsün diye bu sentez de kabullenilebilir pekâlâ...

Şairliği dalga mevzusu

En son Survivor ellerinde görülen Yunus Günçe şiir kitabı çıkarmış.

Kitap çıktığından beri sosyal medyanın, sözlük aleminin dilinde.

İstisnasız herkes Günçe’nin yazdığı şiirlerle dalga geçiyor, kötü buluyor.

Hatta alternatif Yunus Günçe şiirleri bile yazılmış, o derece.

En çok dalga geçilen şiirlerden birini yazayım, durumu anlayın:

“Git dedi.

Git. Kafanı dinlersin biraz. Biliyorum dedim.

Ben de ondan gitmiyorum.”

Aslında bu toplu dalga geçme olayı yine Günçe’ye yarıyor.

Kötü olanı merak etmek hep önceliğimiz olduğu için belki de hiç okunmayacak şiirler dile düşüp, konuşuluyor.

Günçe de pekâlâ bu durumla dalga geçebilir hani.

Neyse, alternatif bir Günçe şiiriyle yazıyı bağlayalım:

“Git dedi Yunus, git.

Şiir yazarsın biraz.

Yazamam dedim.

Seninkilerden sonra insanlık dumur yeryüzünde tufan.”

Abuk bir iş

Emrah’ın dizisini çektiği Kapadokya’daki otel Hollywood usulü bir güzellik yapmak istemiş.

Emrah ve dizideki diğer oyuncuların isimlerinin olduğu bir şöhretler kaldırımı yaptırmış.

Emrah’a da sormuşlar, “Okey misin?” diye.

“Okey” demiş, ama yere değil duvara astırmış ismini!

Çünkü onca yıllık isminin yerlerde sürünmesini istememiş.

Diğer oyuncuların ismi de Cadde’nin haberine göre kaldırımda kalmış.

Tam bize has bir abukluk değil mi?

Otelin yaptığı jest gayet özenti ve abartılı.

Emrah’ın yaptığı ise daha fena.

Hem olayı anlamamış hem de anlamadığı gibi egosunu duvarlara astırmış.

Bengü o mikrofon ne

Bengü bir kumaş tasarım yarışmasının finalinde sahne almış.

15 bin dolarlık, altın kaplama olduğu söylenen, Almanya’lardan getirtilmiş özel mikrofonuyla... Aslında Bülent Ersoyvari, hayli lüzumsuz bu mikrofon ayrıntısını kullanmasına hiç ihtiyacı yok Bengü’nün. Neden böyle bir şey yapmış ki?

‘Öteki Taraf’ı merak ettim

Öteki Taraf filminin fragmanını izledim.

Hani şu Özcan Deniz’le Meryem Uzerli’nin öpüşme sahnesi vesilesiyle haberi yapılan film.

Artık bir film “Öpüştüler, çok seviştiler, dudak dudağalar oha!” diye haber olmasa diyorum; film dediğin sadece bu ikili temaslardan ibaret değil ki...

Fragmandan film kehaneti yapılmaz, ama anladığım o ki Özcan Deniz bu yeni filmiyle İspanyol Sineması’nın son yıllarda başarıyla kotardığı psikolojik gerilim/drama türüne göz kırpıyor, o sularda gezinmek istiyor.

Komedilerden gına geldiğine göre Deniz’in filmine şans vermeli derim.

Sanatı da alıp gitmek

Valla ben efendi gibi değinenlerdendim. Ama Ahmet Hakan toplu mesaj/emir göndermiş: “İnceden uzayın”. Sanatı da alıp gidelim o halde...