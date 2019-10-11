İstanbullu Anjelique’ten Londralı Hovarda’ya

Bir dönem İstanbul yeme-içme piyasasının en etkili aktörlerinden biriydi İstanbul Doors grubu.
Özellikle Ortaköy’deki Anjelique grubun yıldızıydı.
Anjelique oturmuş müzik tarzı, yemekleri ve yüksek doz eğlencesiyle olduğu kadar arada bir yaşanan ve bazısı medyada geniş yer bulmuş müşteri kavgalarıyla da gece hayatı müdavimlerinin belleğinde hâlâ...
İstanbul Doors kurucuları Levent-Rıza-Bülent Büyükuğur ve Berk Ekşioğlu mekanlarını D.ream’e devrettikten sonra Anjelique ne yazık ki tarih oldu.
Büyükuğur kardeşler de Doors macerasından sonra ufak ufak alıştırma turu yaptıkları Londra’ya bu kez tam anlamıyla çıkarma yaptı:
Lehman Brothers’la kurdukları Good Food Society adlı şirketle...
Şu anda Good Food Society bünyesinde dört mekanları var Londra’da:
Frescobaldi, Caffe Cinquanta, Hovarda ve Playa.
TAVLA VE BARBOUN’U AÇIYORLAR
Bu mekanlar arasında en popüler olanı da Hovarda...
Soho’yla Çin Mahallesi’nin kesiştiği noktada yer alan Hovarda’da önceki gece Levent Büyükuğur’la geçmişi yad ederken sormadan edemiyorum:
“İstanbul’da tekrar mekan açma düşünceniz yok mu?”
Büyükuğur önce Londra ve İstanbul arasındaki farklılıkları anlatıyor.
Londra’daki rekabetin çok sıkı olduğundan bahsediyor.
Sonra da “Neden olmasın?” diyor, “İstanbul’da bir mekan olabilir ileride.”
Ama şu an önceliklerinin Londra olduğunun altını çiziyor Büyükuğur.
Nitekim Shoreditch’teki yeni restoran Barboun ve DJ’in plak çaldığı anlarda tavla oynamaya müsait bir başka yeni nesil proje Tavla çok yakında açılacaklar arasındaymış.
Chicki Boom’un çıkarma yaptığı gece
Levent Büyükuğur’la konuştuğumuz gece Hovarda’da tam anlamıyla bir İstanbul gecesi yaşanıyordu.
Sebebi de İstanbul’un ünlü barlarından Chicki Boom’un Hovarda’ya bir geceliğine konuk olmasıydı.
Güntaç Özdemir DJ kabinindeydi, mekanın özel kokteylleri servis ediliyordu ve tabii Chicki Boom’un sahibi Umut Evirgen de oradaydı.
Sevgilisi, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’le beraber.
Chicki Boom’un Hovarda’ya çıkarma yaptığı gecede Türkler az, İngilizler daha fazlaydı aslında.
Ve bir kez daha gördüm ki biz nazlanarak dans ediyoruz.
Havamızın gelmesi, kıvama girmemiz azıcık uzun sürüyor.
Oysa İngilizler Güntaç’ın çaldığı 80’ler ve 90’lar hitleriyle daha beşinci dakikada dans etmeye başlamıştı bile...
Şapkalı çift
Chicki Boom&Hovarda gecesinde Tuba Büyüküstün’le Umut Evirgen’in tarzları da uyumluydu.
İkisi de şapka takmıştı.
Londra’da yaşayan bohem bir çift havasındaydılar...
Bu arada Tuba’nın bu sezon yer alacağı bir dizi yokmuş.
Evirgen ise ilk uzun metraj filmiyle Berlin Film Festivali’ne başvurmuş.
Tuba’nın hayranlarının merakını da gidermiş olayım:
İki sevgili gece boyu el ele dans etti. Araları gayet iyi...
İstanbullu Anjelique’ten Londralı Hovarda’ya
Bir dönem İstanbul yeme-içme piyasasının en etkili aktörlerinden biriydi İstanbul Doors grubu.
Özellikle Ortaköy’deki Anjelique grubun yıldızıydı.
Anjelique oturmuş müzik tarzı, yemekleri ve yüksek doz eğlencesiyle olduğu kadar arada bir yaşanan ve bazısı medyada geniş yer bulmuş müşteri kavgalarıyla da gece hayatı müdavimlerinin belleğinde hâlâ...
İstanbul Doors kurucuları Levent-Rıza-Bülent Büyükuğur ve Berk Ekşioğlu mekanlarını D.ream’e devrettikten sonra Anjelique ne yazık ki tarih oldu.
Büyükuğur kardeşler de Doors macerasından sonra ufak ufak alıştırma turu yaptıkları Londra’ya bu kez tam anlamıyla çıkarma yaptı:
Lehman Brothers’la kurdukları Good Food Society adlı şirketle...
Şu anda Good Food Society bünyesinde dört mekanları var Londra’da:
Frescobaldi, Caffe Cinquanta, Hovarda ve Playa.
TAVLA VE BARBOUN’U AÇIYORLAR
Bu mekanlar arasında en popüler olanı da Hovarda...
Soho’yla Çin Mahallesi’nin kesiştiği noktada yer alan Hovarda’da önceki gece Levent Büyükuğur’la geçmişi yad ederken sormadan edemiyorum:
“İstanbul’da tekrar mekan açma düşünceniz yok mu?”
Büyükuğur önce Londra ve İstanbul arasındaki farklılıkları anlatıyor.
Londra’daki rekabetin çok sıkı olduğundan bahsediyor.
Sonra da “Neden olmasın?” diyor, “İstanbul’da bir mekan olabilir ileride.”
Ama şu an önceliklerinin Londra olduğunun altını çiziyor Büyükuğur.
Nitekim Shoreditch’teki yeni restoran Barboun ve DJ’in plak çaldığı anlarda tavla oynamaya müsait bir başka yeni nesil proje Tavla çok yakında açılacaklar arasındaymış.
Chicki Boom’un çıkarma yaptığı gece
Levent Büyükuğur’la konuştuğumuz gece Hovarda’da tam anlamıyla bir İstanbul gecesi yaşanıyordu.
Sebebi de İstanbul’un ünlü barlarından Chicki Boom’un Hovarda’ya bir geceliğine konuk olmasıydı.
Güntaç Özdemir DJ kabinindeydi, mekanın özel kokteylleri servis ediliyordu ve tabii Chicki Boom’un sahibi Umut Evirgen de oradaydı.
Sevgilisi, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’le beraber.
Chicki Boom’un Hovarda’ya çıkarma yaptığı gecede Türkler az, İngilizler daha fazlaydı aslında.
Ve bir kez daha gördüm ki biz nazlanarak dans ediyoruz.
Havamızın gelmesi, kıvama girmemiz azıcık uzun sürüyor.
Oysa İngilizler Güntaç’ın çaldığı 80’ler ve 90’lar hitleriyle daha beşinci dakikada dans etmeye başlamıştı bile...
Şapkalı çift
Chicki Boom&Hovarda gecesinde Tuba Büyüküstün’le Umut Evirgen’in tarzları da uyumluydu.
İkisi de şapka takmıştı.
Londra’da yaşayan bohem bir çift havasındaydılar...
Bu arada Tuba’nın bu sezon yer alacağı bir dizi yokmuş.
Evirgen ise ilk uzun metraj filmiyle Berlin Film Festivali’ne başvurmuş.
Tuba’nın hayranlarının merakını da gidermiş olayım:
İki sevgili gece boyu el ele dans etti. Araları gayet iyi...