Instagram’ı sıfırla yenilendiğini hisset

Önce Edis şimdi de Hande Yener.
İkisi de Instagram hesaplarındaki fotoğrafları tak diye sildi.
Sebep?
Yenilenme stratejisi.
Edis hem bu pazar vereceği konseri hem de yeni imajıyla yeni bir döneme girdiğini daha çok duyurmak adına böyle bir şey yaptı.
Eskileri silip yeni fotoğraflar yükledi.
Hande Yener de onun izinde işte: Yeni albümü öncesi daha çok merak uyandırmak için o da eski fotoğraflarının hepsini sildi.
Keşke 3 yıl önce Kendall Jenner’ın yaptığı gibi hesapları tümden kapasalardı, daha radikal olabilirdi.
Peki hesaptaki fotoğrafları silince her şey sıfırlanıyor mu gerçekten?
Tabii ki hayır.
Yeni imajla yeni fotoğraf yüklesen bile insanların kafasında bir anda “yenilenmiş” olmuyorsun.
Dert fotoğraf silmek değil, yaptıkların ya da söylediklerinle yeni kalmak olmalı...
Sarı saç ve mana denizi
Edis’in sarı saçlı imajıyla objektif karşısına geçtiği XOXO dergisindeki röportajını okudum.
Sarı saçlı haline fazla anlam yüklemiş. Bu konuda o kadar çok kelime sarf etmiş ki...
Evet sarı saç yakışmış mı, yakışmış.
Evet önceki haline daha karizmatik mi, karizmatik.
Ama tamam bitti, saç yani nihayetinde!
Bir gün kırmızı olur, bir gün sarı...
Artık Edis’i birine benzetmek yok!
Edis’in sarı saçından çok söylediği şeylere baktım.
Çoğu cümlesi cesur, kendinden emin, derin ve iddialı.
Mesela şu sözleri:
“Benimle ilgili hep şöyle bir kanı oldu. Geleceğin Tarkan’ı, geleceğin Kenan Doğulu’su... Sezen Aksu’nun pop dünyasını beslediği 90’lardan beri hep birileri birilerinin varisi olmak zorundaydı. Ama yaşadığımız dönem çok değişik.
Benim şimdilerde canımın istediğini yapmak istememin nedenlerinden biri de bu kalıplaşmış düşünceleri yıkmak...
Artık kimse beni istediği yere koyup simgeleştiremeyecek.”
Doğruya doğru, ilk albümü sonrası ben de Edis’e dair bir yazımda “Tarkan’ın yeni sürümü” demiştim.
Aslında haklı, birine benzetilmek ya da birinin varisi olarak görülmek bir noktadan sonra sınırlayıcı ve sıkıcı bir durum.
Şimdi yeni albümdeki yeni tarzıyla o sınırları ortadan kaldıracağını söylemiş XOXO dergisi röportajında Edis.
Bu nedenle merakla bekliyorum urban pop çizgideki albümünü...
‘Edis teyze’ karesi
Edis’in XOXO çekimleri arasında dikkat çeken fotoğraflarından biri de eşarpla verdiği pozdu tabii.
Tam başörtüsü gibi de bağlanmamış bu eşarp. Poşu gibi de...
İkisinin ortası. Şık bir melezlik var yani. Zaten Edis de bu pozla ilgili açıklamasında onu söylemeye çalışmış sanki: “Ne öyle ne böyle, hepsinden bir tutam.”
Bu eşarplı poz bana daha çok kuzey ülkelerinden kopup gelmiş bir profili anımsattı:
Şehirli, soğuk, asla zenginliğini belli etmeyen bir zengin profili...
Edis ilk değil...
Aslında şık eşarpları başörtüsü şeklinde kullanan ilk Edis değil...
Rap’çi Asap Rocky ve modacı Marc Jacobs da son dönemde sıkça bu şekilde karşımıza çıkan globaller...
Ki Marc Jacobs’ınki rahmetli Aysel Gürel’i andırmıştı.
Rengarenk halinden dolayı...
Peki gerçekten bizde başörtüsü sırf moda olsun diye tutar mı? Sadece İstanbul Moda Haftası’ndaki bloggerlar takmaya cesaret edebilir, ötesi yok...
Peki ne demiş Edis
Edis bu pozunu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Instagram’ında başörtülü fotoğrafını paylaşarak destek vermiş. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı için şöyle demiş:
“O başörtüsü akımına ‘babuşka’ deniyor. Anadolu ya da Rusya’da teyzelerinin bağlama stili var. Bizim fotoğrafımızdaki stil poşu gibi bir bağlama. 25 Kasım’a (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü) denk gelmesi özellikle iyi oldu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu cinsiyet eşitliği ve kadın hakları sözcüsüyüm.”
Sosyal medyasından bir story’de yayınlayan Edis “Sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyorum.
Psikolojik, flört şiddeti, bir yere gitmenize izin vermemesi bile sevgilinizin bir şiddettir” dedi.
Instagram’ı sıfırla yenilendiğini hisset
Önce Edis şimdi de Hande Yener.
İkisi de Instagram hesaplarındaki fotoğrafları tak diye sildi.
Sebep?
Yenilenme stratejisi.
Edis hem bu pazar vereceği konseri hem de yeni imajıyla yeni bir döneme girdiğini daha çok duyurmak adına böyle bir şey yaptı.
Eskileri silip yeni fotoğraflar yükledi.
Hande Yener de onun izinde işte: Yeni albümü öncesi daha çok merak uyandırmak için o da eski fotoğraflarının hepsini sildi.
Keşke 3 yıl önce Kendall Jenner’ın yaptığı gibi hesapları tümden kapasalardı, daha radikal olabilirdi.
Peki hesaptaki fotoğrafları silince her şey sıfırlanıyor mu gerçekten?
Tabii ki hayır.
Yeni imajla yeni fotoğraf yüklesen bile insanların kafasında bir anda “yenilenmiş” olmuyorsun.
Dert fotoğraf silmek değil, yaptıkların ya da söylediklerinle yeni kalmak olmalı...
Sarı saç ve mana denizi
Edis’in sarı saçlı imajıyla objektif karşısına geçtiği XOXO dergisindeki röportajını okudum.
Sarı saçlı haline fazla anlam yüklemiş. Bu konuda o kadar çok kelime sarf etmiş ki...
Evet sarı saç yakışmış mı, yakışmış.
Evet önceki haline daha karizmatik mi, karizmatik.
Ama tamam bitti, saç yani nihayetinde!
Bir gün kırmızı olur, bir gün sarı...
Artık Edis’i birine benzetmek yok!
Edis’in sarı saçından çok söylediği şeylere baktım.
Çoğu cümlesi cesur, kendinden emin, derin ve iddialı.
Mesela şu sözleri:
“Benimle ilgili hep şöyle bir kanı oldu. Geleceğin Tarkan’ı, geleceğin Kenan Doğulu’su... Sezen Aksu’nun pop dünyasını beslediği 90’lardan beri hep birileri birilerinin varisi olmak zorundaydı. Ama yaşadığımız dönem çok değişik.
Benim şimdilerde canımın istediğini yapmak istememin nedenlerinden biri de bu kalıplaşmış düşünceleri yıkmak...
Artık kimse beni istediği yere koyup simgeleştiremeyecek.”
Doğruya doğru, ilk albümü sonrası ben de Edis’e dair bir yazımda “Tarkan’ın yeni sürümü” demiştim.
Aslında haklı, birine benzetilmek ya da birinin varisi olarak görülmek bir noktadan sonra sınırlayıcı ve sıkıcı bir durum.
Şimdi yeni albümdeki yeni tarzıyla o sınırları ortadan kaldıracağını söylemiş XOXO dergisi röportajında Edis.
Bu nedenle merakla bekliyorum urban pop çizgideki albümünü...
‘Edis teyze’ karesi
Edis’in XOXO çekimleri arasında dikkat çeken fotoğraflarından biri de eşarpla verdiği pozdu tabii.
Tam başörtüsü gibi de bağlanmamış bu eşarp. Poşu gibi de...
İkisinin ortası. Şık bir melezlik var yani. Zaten Edis de bu pozla ilgili açıklamasında onu söylemeye çalışmış sanki: “Ne öyle ne böyle, hepsinden bir tutam.”
Bu eşarplı poz bana daha çok kuzey ülkelerinden kopup gelmiş bir profili anımsattı:
Şehirli, soğuk, asla zenginliğini belli etmeyen bir zengin profili...
Edis ilk değil...
Aslında şık eşarpları başörtüsü şeklinde kullanan ilk Edis değil...
Rap’çi Asap Rocky ve modacı Marc Jacobs da son dönemde sıkça bu şekilde karşımıza çıkan globaller...
Ki Marc Jacobs’ınki rahmetli Aysel Gürel’i andırmıştı.
Rengarenk halinden dolayı...
Peki gerçekten bizde başörtüsü sırf moda olsun diye tutar mı? Sadece İstanbul Moda Haftası’ndaki bloggerlar takmaya cesaret edebilir, ötesi yok...
Peki ne demiş Edis
Edis bu pozunu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Instagram’ında başörtülü fotoğrafını paylaşarak destek vermiş. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafı için şöyle demiş:
“O başörtüsü akımına ‘babuşka’ deniyor. Anadolu ya da Rusya’da teyzelerinin bağlama stili var. Bizim fotoğrafımızdaki stil poşu gibi bir bağlama. 25 Kasım’a (Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü) denk gelmesi özellikle iyi oldu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu cinsiyet eşitliği ve kadın hakları sözcüsüyüm.”
Sosyal medyasından bir story’de yayınlayan Edis “Sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyorum.
Psikolojik, flört şiddeti, bir yere gitmenize izin vermemesi bile sevgilinizin bir şiddettir” dedi.