İlişkilerde ‘çorba’ modeli

Kadın ve erkek görünürde çıkıyorlar, maşallah mıç mıç sevgililer.

Ama ertesi gün bir bakıyorsun, erkek başka bir kadınla flört ederken görülüyor.

Esas kadına söylüyorlar, yazıktır, belki haberi yoktur diye.

Oysa tam aksine haberinin olduğunu söylüyor esas kadın.

Meğer erkek arada bir çıktığı flörtlerini bizzat esas sevgiliye söylüyormuş.

“Beni böyle kabul et” demiş, “Yoksa ilişki sürdüremiyorum.”

Esas kadın ilk başta kavga kıyamet de olsa kabul etmiş.

Hatta o da, “Madem öyle” deyip başka erkeklerle arada flört ediyormuş.

Ama adama söylemeden!

“Çorba ilişki” dedim bu modeli duyunca.

Ayrıca fena halde kafa karıştırıcı.

Kim ne yapıyor, belli değil. Haksız mıyım?

Böyle bir pazar coşkusu görmedim

Pazar günü saat 19.00 civarı filan. Miskin miskin gitmiştim Arnavutköy’deki Any’ye.

İçeri girer girmez resmen ayıldım ve “Oha!” dedim, “Bu nasıl bir enerji!”

Sahnedeki Bengü Beker, Tarkan’ın “Ölürüm Sana” adlı eski şarkısını öyle cayır cayır söylüyordu ki, inanamadım.

Şarkıya eşlik eden kalabalık da zıp zıp zıplıyordu. Ona ayrı inanamadım, “Pazar pazar bu nasıl coş enerji?” diye.

Bengü Beker’e cidden bravo! Bursa’da keşfedilmiş, İstanbul’a transfer olmuş.

Birkaç haftadır sadece pazarları Any’de çıkıyormuş.

Enerjisine hayran kaldım. Laf olsun diye söylemiyor şarkıları.

En çok bu yanı hoşuma gitti.

********

Daha devam eder

Soruyorlar, mekanlardaki bu canlı müzik hadisesi nereye kadar devam eder diye.

Valla uzun bir süre daha devam eder.

Çünkü eğlenmeye acıkmışız.

En kolay en kestirme eğlenme biçimimiz de bu:

Ana dilimizdeki şarkılarla coşmak, zıplamak, olmadı en azından ağzı oynatarak eşlik etmek.

Konuşulan o dizi

Şu sıra herkesin konuştuğu tek yabancı dizi bu:

Amazon.com’un The Marvelous Mrs. Maisel’i.

Dizinin ilk sezon IMDb puanı 9.0, daha ne olsun?

Dizinin hikayesi de ilginç.

1950’lerde New York’ta stand-up yapan bir kadını konu alıyor.

Anlaşılan şimdi de Amazon dizilerinin

peşine düşeceğiz, belli oldu.

Peki bizim dijitallerde durum ne? Onların 2018 planlarında neler var?

BluTV’cilerin yeni yerli projeleri olduğunu biliyorum mesela.

Çok yakında şaşırtıcı ve yeni işleri yayına koyacaklar.

2018’de dijitalde yayınlanan

dizileri konuşmaya devam edeceğiz kısacası...

En hızlı büyüme müzik ve internet videolarında

PwC’nin 18. kez hazırladığı Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış raporunu yollamışlar. Yakın geleceğe dair verilere dayalı kehanetler var.

Bunlardan en ilginç olanı şu:

Dünya genelindeki en hızlı büyüme yüzde 20 ile müzik yayını, yüzde 11 ile internet videolarıymış.

İnternet videolarını anladım da, müziğin yükselişte olması enteresan geldi.

Çünkü dijital platformlarla birlikte ulaşılabilirliği ‘ucuzlayan’, hatta neredeyse bedava olan müziğin geri planda kaldığını, umursanmadığını düşünüyordum, yanılmışım.

Müzik son tahlilde yine insanların en çok istediği şey demek ki...

Türkiye’de de durum aynıymış. Farklı bir durumumuz yok yani.