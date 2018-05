İki yetişkin aynı evde

Ertesi gün evden önce Cem Yılmaz çıkıyor.

Sonra Defne Samyeli.

Paparazzilerin işi bu, an be an onları takip ediyorlar.

Buraya kadar bir gariplik yok.

Garip olan, bir kadınla bir erkek aynı evde kaldığı anda başlayan ergen halimiz:

İmalar, bıyık altından kih kih gülmeler, “Oldu da bitti maşallah” fantezileri...

Cem Yılmaz haklı olarak bu haberi verirken kullanılan dile kızdı.

Ama internet sitelerinin aksine bu konuda en cool davranan, gazete ekleriydi. Kelebek mesela hem Cem’in hem Defne’nin sözlerine yer verdi.

Hiçbir imada bulunmadı.

Ama şunu da söylemeli:

Cem ve Defne de paparazziler tarafından an be an takip edilince ne yapacaklarını şaşırdı. Kendi kendilerine olayı büyüttüler.

Hele Cem’in Mercedes servisi esprisi hoş değildi.

Kısacası, onlar da dönüp kendine bakmalı...

Biz de özledik

Tam bir yıldır ancak yurtdışına çıkınca kavuşuyoruz Wikipedia’ya.

Telefonunda VPN şu bu olan yine bir şekilde ulaşıyordur.

Ama bu yollarla uğraşmayı reddeden için Wikipedia epeydir uzak diyarlarda ulaşılması zor bir yer.

İşin tuhafı bu duruma alıştık, hatta Wikipedia’yı unuttuk bile denebilir.

Ama Wikipedia akıllıca bir video yapıp yayınlamış.

Onu izleyince yeniden hatırladık her şeyi.

Videoda “Türkiye’yi özledik. Türkiye olmadan dünya kaybeder” diyor Wikipedia.

Ve artık dünyanın dört bir yanındaki insanın Türkiye’dekilerle ilgili çok az şey öğrenebildiği vurgulanıyor.

Çünkü yasağın uygulanmaya başlanmasının ardından Türkiye’den Wikipedia’ya giden trafik yüzde 90 oranında düşmüş.

Ne acı değil mi?

Tarkan sessiz mi kalacak

Tarkan son albümündeki favori şarkılarımdan birine klip çekti: “Çok Ağladım”

Şarkının videosunu YouTube’da izledikten sonra bir de Ferhat Göçer’in 2015’te yayınladığı “Düştüm Ben Yollara”nın videosunu izledim.

Videoları karşılaştırmak için değil, iki şarkının benzeyip benzemediğini görmek için.

Çünkü şu an herkes aynı şeyi yapıyor.

Çünkü ünlü aranjör Volga Tamöz kısa süre önce sözü ve müziği kendisine ait “Düştüm Ben Yollara”nın Tarkan’ın “Çok Ağladım” şarkısında kopyalandığını iddia etmişti.

Uzman değilim, ama intro ve nakarat gerçekten benziyor.

Peki Tarkan bu ciddi iddiaya yanıt verecek mi?

Yoksa yine sessiz mi kalacak?

Galiba ikincisi.

Blake’in instagram hesabı

Instagram hesabında radikal şeyler yapıyorsan ya dikkat çekmek istiyorsundur ya da yaptığın bir işe dikkat çekmek.

Misal: Blake Lively’nin Instagram hesabındaki tüm fotoğraflarını aniden silmesi, eşi dahil herkesi takipten çıkarması, sonra da ismi Emily olan kadınları takibe alması...

Ünlü yıldızın bu manevrası bir anda heyecan yarattı ve merak uyandırdı.

Çok geçmeden bu keskin hareketin yeni filmiyle ilgili bir tanıtım olduğu ortaya çıktı.

“A Simple Favor” adlı filmle ilgili herkesin artık bir fikri var. Çünkü Blake iyi numara çekti.