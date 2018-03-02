İki İstanbul partisinin anatomisi

Salı gecesi saat 21.00 civarı.

Raffles Otel içinde bu hafta kapılarını açan Uzakdoğu restoranı Isokyo’da bir partideyim.

Yaklaşık 300 kişinin partiye katıldığı söyleniyor.

Restoran büyük, balkonu da var.

Davetin yelpazesi hayli geniş: Mehmet Y. Yılmaz, Hacı Sabancı, Şeyma Subaşı, Bettina Machler, Özge Ulusoy, Fatih Ürek, Işıl Reçber...

Normalde bir İstanbul davetinde bu simalardan biri varsa diğeri orada yoktur.

Böyle yazılmamış bir kural vardır bir yerlerde, ondan dolayı.

Ama ilk kez hepsini Isokyo’daki davette peş peşe gördüm.

Başım göğe ermedi tabii, sadece mini bir analizella İstanbul gece alemine dair...



BURADAN BİR SURVIVOR ÇIKAR



Aynı gece bir başka parti daha.

Bu kez mekan Bebek’in yenilerinden Angie.

Bir kozmetik markasının düzenlediği partinin erken saatlerinde öncelikle dikkat çeken şey ne?

İstanbul’un çok gezen belli başlı simalarına karşılık beyaz yakalıların ezici çoğunluğu.

Kısaca onlara “kurumsallar” da deniyor laf arasında.

Gel gör ki ilerleyen saatlerde denge değişiyor.

Bu kez beyaz yakalılar azınlık, çok gezen ve bir kısmı gerçekten ünlü olan simalar çoğunluk oluyor Angie’de.

Acun bu iki tarafa da bir Survivor yaptırabilir. Ama gece hayatı Survivor’ı!

Adalarda değil, Moda’larda Bebek’lerde geçen...

Angie’deki partide o gece dikkatimi çeken bir güzellik de iki kadın DJ’den (Canan ve Carolina) kurulu C Squared oldu.

Bu iki kadının çaldıklarına bayıldım, onları takipte kalmalı.

Angie’deki partinin esas yıldızı ise Jabbar’dı tabii.

Görür görmez onu tebrik ettim, çünkü yeni single’ı “Geçmiş Değişmez” yayında.

Şarkının yine İngilizce versiyonu var.

Geçen yazdan beri Deeperise ile beraber farklı bir yol açtılar Türkçe müzikte.



EX AŞKIM BANA NELER ETTİN



Bir de bu partilerin şöyle bir durumu var.

Herkes çıktı mı aynı anda dışarı çıkıyor.

Ve gitmişken “Onunkine de gideyim, diğerine de” diyor ve haliyle tüm eski sevgililerle yeni sevgililer birbiriyle karşılaşıyor.

Yapacak bir şey yok, camia küçük.

Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı da Isokyo davetinde karşılaştı mesela.

Ama neyse ki mekan bölüm bölümdü, bol oyuncaklı.

Göz göze gelmemeleri için tasarlanmıştı adeta.

Şeyma’nın aplikasyonuna buyurun

Isokyo davetinde Şeyma Subaşı bu ay ortası yayına çıkacak aplikasyonu “Is It Ok”i gösterdi. Görünümü Instagram gibi yapılmış.

Kullanıcı hemen uyum sağlayabilsin diye.

Peki ne yapılıyor bu aplikasyonda?

Bir tür kıyafet/kombin yarışması platformu gibi.

Kişilerin üzerinde paylaştığı kıyafetlere puan verebiliyorsun.

Kimin puanı yüksekse o kişi ön plana çıkıyor.

Subaşı sonrasında başka sürprizlerin de olacağını söylüyordu.

Bekleyelim görelim...



Yeni cümleler kurmalı

Geçtiğimiz günlerde “Aşırı sosyalleşmenin getirdikleri” başlığıyla yazmıştım.

İnsanlar birbiriyle karşılaştıkları zaman hep aynı kalıpları kullanıyorlar diye...

Misal: “Çok iyi görünüyorsun.”

Isokyo davetinde iletişim danışmanı Berna Sağlam Naipoğlu’yla karşılaştık.

“Çok haklısın” dedi, “Hep aynı kalıplar.”

“O zaman yeni cümleler kurmalı” dedim ben de...

Ama nasıl cümleler, onu ben de bilmiyorum.

Videosuna da bekleriz

Bu yazıda bahsedilen partilerin ve mekanların video hali hurriyet.com.tr’nin video sayfasında var. Bu yazıda bahsedilen partilerin ve mekanların video hali hurriyet.com.tr’nin video sayfasında var. Yazı başka video başka tabii. İkisinin yeri ayrı. Videosuna göz atmak isteyeni Onur Baştürk’le Gece Alemi’ne bekleriz.