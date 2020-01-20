İfşalardan ifşa beğen

Önceleri adı “DM’den yürümek”ti.
Mesela Arda Turan’ın Ebru Şallı ve başka kadınlara attığı mesajlar geçmiş yıllarda bu şekilde haber olmuştu.
Şimdilerde ise adı “ifşa”.
Ünlülerin DM yazışmalarını ifşa etmek garip bir şekilde moda artık.
Geçen haftanın ifşa kurbanı genç oyuncu Kubilay Aka’ydı mesela.
Ondan önceki hafta ise Rafet El Roman, onun mesajlarını yayınlayanlardan aynı yolla intikam aldı. Bir ifşa zinciriyle!
Alt tarafı flört cümleleri içeren, en fazla “Bize ne yahu!” deyip geçeceğin bu özel mesajların teşhir edilmemeye doyulamaması ve üstüne bir de ilgi çekmesi ürkütücü derecede psikolojilerin bozulduğuna işaret.
Zaten adına “ifşa” denilmesi de bir tuhaf.
Sanki kötü bir şey yapmışsın gibi.
Oysa kötü olan o mesajları yayıp zincire katkıda bulunanlar...
Paris dedikoduları
◊ FAZLA MI TÜRK VAR?
Paris Erkek Moda Haftası’nda sonbahar kış koleksiyonunu tanıtan Türk markası Les Benjamins’nin defilesinde en çok konuşulan şu oldu:
“Defilede biraz fazla mı Türk var?”
◊ KİMLER VARDI?
Gerçekten de: Hem marka sahibi Bünyamin Aydın’ın arkadaşları hem de defile için Türkiye’den davet edilen ünlülerle beraber insan kendini Paris’teki Palais de Tokyo’da değil de, Zorlu PSM’deki İstanbul Moda Haftası’nda sanabilirdi rahatlıkla.
Misal: Ön sırada oturanlar arasında Tuba Ünsal, Yasemin Kay Allen, Öykü Karayel, Cüneyt Öztürk, Fethi Kamışlı, Boran Kuzum, Mustafa Sandal, Ayşe Kucuroğlu ve Gaye Su Akyol vardı.
◊ NEYSE Kİ...
“Acaba Türk’ün Türk’e tanıtımı mı oldu bu defile?” diye düşünürken bizim katıldığımız ilk seanstan sonra gerçekleşen ikinci seansta tamamen yabancı satın almacı ve medyacılardan oluşan bir grubun defileyi izlediğini öğrendim. Marka adına mutlu oldum.
◊ BİR 90’LAR GERGİNLİĞİ
Defileden sonra La Maison du Caviar’da düzenlenen partide DJ Basil AlHadi, açılışı Tarkan’la yapınca mekanda 90’lardan kalma soğuk rüzgarlar esti.
Çünkü Mustafa Sandal da yemekteydi. Keza bir süre sonra “Aya Benzer” şarkısı (istek üzerine) çalınınca Sandal’ın keyfinin yerine geldiği gözlendi. Ama hain DJ bu şarkının hemen ardından bir Tarkan şarkısı daha çaldı!
DJ’in Tarkan tarafından tutulduğu yönünde komplo teorileri aldı yürüdü tabii.
◊ AYA BENZER STYLE!
Bu arada Mustafa Sandal’ın, Korelilerin “Aya Benzer” şarkısına yıllar sonra gösterdiği ilgiden yola çıkarak bir Gangnam Style yaratmaya çalıştığı da konuşulanlar arasındaydı.
Hatta defileyi izlemeye gelen dergi yayın yönetmenlerine “Videosunda oynar mısınız?” diye teklifte bulunmuş Sandal.
Herkese videoda “Aya Benzer” hareketi yaptırmak istiyormuş. Tüm bunları duyunca “Neden?” dedim sadece... Neden?
◊ GECENİN ASSOLİSTİ
Gaye Su Akyol elbette Les Benjamins gecesinin assolistiydi.
Nitekim Gaye bu tür özel organizasyonların aranılan yıldızı oldu.
Gecede mini bir performans sergileyen Gaye Su Akyol’un tüm şarkılarına en önde eşlik eden isim ise Boran Kuzum’du.
◊ BİR ORADA BİR BURADA
Gecenin süper kadını ise Tuba Ünsal’dı. Bir günlüğüne gelmiş İstanbul’dan. Aynı güne hem Les Benjamins hem Dior defilesini sığdırmış. Dahası, sabahın köründe de tekrar uçağa binip İstanbul’a döneceğini söylüyordu. Çünkü ertesi gece de tiyatro oyunu varmış 1800 kişinin karşısında.
İfşalardan ifşa beğen
Önceleri adı “DM’den yürümek”ti.
Mesela Arda Turan’ın Ebru Şallı ve başka kadınlara attığı mesajlar geçmiş yıllarda bu şekilde haber olmuştu.
Şimdilerde ise adı “ifşa”.
Ünlülerin DM yazışmalarını ifşa etmek garip bir şekilde moda artık.
Geçen haftanın ifşa kurbanı genç oyuncu Kubilay Aka’ydı mesela.
Ondan önceki hafta ise Rafet El Roman, onun mesajlarını yayınlayanlardan aynı yolla intikam aldı. Bir ifşa zinciriyle!
Alt tarafı flört cümleleri içeren, en fazla “Bize ne yahu!” deyip geçeceğin bu özel mesajların teşhir edilmemeye doyulamaması ve üstüne bir de ilgi çekmesi ürkütücü derecede psikolojilerin bozulduğuna işaret.
Zaten adına “ifşa” denilmesi de bir tuhaf.
Sanki kötü bir şey yapmışsın gibi.
Oysa kötü olan o mesajları yayıp zincire katkıda bulunanlar...
Paris dedikoduları
◊ FAZLA MI TÜRK VAR?
Paris Erkek Moda Haftası’nda sonbahar kış koleksiyonunu tanıtan Türk markası Les Benjamins’nin defilesinde en çok konuşulan şu oldu:
“Defilede biraz fazla mı Türk var?”
◊ KİMLER VARDI?
Gerçekten de: Hem marka sahibi Bünyamin Aydın’ın arkadaşları hem de defile için Türkiye’den davet edilen ünlülerle beraber insan kendini Paris’teki Palais de Tokyo’da değil de, Zorlu PSM’deki İstanbul Moda Haftası’nda sanabilirdi rahatlıkla.
Misal: Ön sırada oturanlar arasında Tuba Ünsal, Yasemin Kay Allen, Öykü Karayel, Cüneyt Öztürk, Fethi Kamışlı, Boran Kuzum, Mustafa Sandal, Ayşe Kucuroğlu ve Gaye Su Akyol vardı.
◊ NEYSE Kİ...
“Acaba Türk’ün Türk’e tanıtımı mı oldu bu defile?” diye düşünürken bizim katıldığımız ilk seanstan sonra gerçekleşen ikinci seansta tamamen yabancı satın almacı ve medyacılardan oluşan bir grubun defileyi izlediğini öğrendim. Marka adına mutlu oldum.
◊ BİR 90’LAR GERGİNLİĞİ
Defileden sonra La Maison du Caviar’da düzenlenen partide DJ Basil AlHadi, açılışı Tarkan’la yapınca mekanda 90’lardan kalma soğuk rüzgarlar esti.
Çünkü Mustafa Sandal da yemekteydi. Keza bir süre sonra “Aya Benzer” şarkısı (istek üzerine) çalınınca Sandal’ın keyfinin yerine geldiği gözlendi. Ama hain DJ bu şarkının hemen ardından bir Tarkan şarkısı daha çaldı!
DJ’in Tarkan tarafından tutulduğu yönünde komplo teorileri aldı yürüdü tabii.
◊ AYA BENZER STYLE!
Bu arada Mustafa Sandal’ın, Korelilerin “Aya Benzer” şarkısına yıllar sonra gösterdiği ilgiden yola çıkarak bir Gangnam Style yaratmaya çalıştığı da konuşulanlar arasındaydı.
Hatta defileyi izlemeye gelen dergi yayın yönetmenlerine “Videosunda oynar mısınız?” diye teklifte bulunmuş Sandal.
Herkese videoda “Aya Benzer” hareketi yaptırmak istiyormuş. Tüm bunları duyunca “Neden?” dedim sadece... Neden?
◊ GECENİN ASSOLİSTİ
Gaye Su Akyol elbette Les Benjamins gecesinin assolistiydi.
Nitekim Gaye bu tür özel organizasyonların aranılan yıldızı oldu.
Gecede mini bir performans sergileyen Gaye Su Akyol’un tüm şarkılarına en önde eşlik eden isim ise Boran Kuzum’du.
◊ BİR ORADA BİR BURADA
Gecenin süper kadını ise Tuba Ünsal’dı. Bir günlüğüne gelmiş İstanbul’dan. Aynı güne hem Les Benjamins hem Dior defilesini sığdırmış. Dahası, sabahın köründe de tekrar uçağa binip İstanbul’a döneceğini söylüyordu. Çünkü ertesi gece de tiyatro oyunu varmış 1800 kişinin karşısında.