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Onur Baştürk

Onur Baştürk

obasturk@hurriyet.com.tr

İddialar koparsa kopsun, sürüklesin ikimizi

8 Eylül 2019

Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ayrılığıyla ilgili dört iddia ortaya saçılmış.

Bu iddialar köşe bucak her yerde yayınlandı.
Eh, bu durumda yorum yapmak kaçınılmaz oldu.
Buyurun o iddialara ve yorumlarıma:
İDDİA 1: Berk Suyabatmaz, Miami’ye yerleşip lokanta açmak için Burcu Esmersoy’dan 1 milyon TL istedi.
YORUM 1: Bir ara Kerem Bürsin’in de Serenay Sarıkaya’dan borç istediği iddiaları yayılmıştı. Erkeklerin sevgilisinden yüklü borç istemesi yeni trend filan mı?
Hem ayrıca neden Miami? Bir kısım Türk cemiyetinin bu Miami sevdası ne olacak kuzum?
İDDİA 2: Berk Suyabatmaz’ın çevresi ve yaşam tarzı Burcu Esmersoy’a uymadı.
YORUM 2: Canım ikisi de çocuk değil, koca yetişkin. Birbirlerinin çevrelerini, yaşam tarzlarını evlenmeden önce de görmüş, deneyimlemişlerdir. Ne manasız bir iddia bu.
İDDİA 3: Burcu Esmersoy ihaneti yakaladı.
YORUM 3: İhanet, ayrılık iddiaları içinde üçüncü sıraya mı düştü? Zaman çok değişti azizim...
İDDİA 4: Berk Suyabatmaz yakın çevresine “Burcu’nun egosu çok yüksekti, bu yüzden bitirdik” diyor.
YORUM 4: Karakter çatışması yani. Hani olabilir de... Ama evlilik bitirme nedeni mi, emin olamadım.

Leopar desenli sabahlık giyen erkek

Futbolcu Cristiano Ronaldo kendi parfümünün yeni reklam filminin bir sahnesinde leopar desenli sabahlığıyla (ya da bornoz, artık her neyse) kamera karşısına
geçmiş. Leopar
deseni daha çok kadınların tekelinde olan ve kokoş tavırla eşdeğer tutulan bir şey ya, Ronaldo bir de sabahlıkla denemiş bu deseni.
Peki yakışmış mı?
Evet. Ronaldo’nun bu
leopar çıkışından sonra “kokoş erkekler” de türer mi acaba?

İddialar koparsa kopsun, sürüklesin ikimizi

‘Tarkan Zamanı’nda neler yaşanacak

Tarkan bir yıl aradan sonra Harbiye Açıkhava’da konser verecek.
Konserler 20 Eylül’de başlıyor.
Harbiye’de “Tarkan Zamanı” denilen zaman dilimi yani.
Biliyorum, biliyorsun, biliyorlar; Tarkan gönül tellerini titreten bir klasik artık.
Ama umarım bu yeni Tarkan konser dizisinde...
◊ Yine aynı konser açılışı tekrarlanmaz (Michael Jackson’ın yıllar önce yaptığı gibi platformun altından sahneye zıplayarak.)
◊ Yine aynı
dans figürlerini görmeyiz (Baş bir öne bir arkaya, bacak bir öne bir arkaya.
Gibi gibi.)
Yani yeni bir şeyler olur.
Belki şehre yeni bir Tarkan gelir.
Umarım yani.

Rap’çi gelinle damat

Düğünde ne yapılır?
Güzel güzel göbek atılır.
Ama işte hafta içi sosyal medyada dolaşan bir gelin-damat videosunda bunun tam aksi vardı.
Norm Ender’in “Mekanın Sahibi” şarkısını söylüyordu gelinle damat!
Düğünde rap karaoke yani!
Bu düğün rap’ini kimisi eğlenceli buldu kimisi manasız.
Ama işte rap oralara kadar sızmış.
Yakında birbirine “diss atan” gelin ve damat görürsek düğünlerde hiç şaşırmamalı.

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