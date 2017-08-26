Herkesin dilindeki ‘Mürver’in sırrı

Ama şu sıra herkesin dilindeki Mürver başka.

Karaköy’de, terası da olan, ünlü şef Mehmet Gürs’ün hem işletmesini üstlendiği hem de ekibiyle beraber tüm mutfağına yön verdiği mekanın ismi.

Yaz ortası açılmasına rağmen Mürver gayet kalabalık.

Hatta bazen rezervasyon için aradığınızda birkaç gün sonraya yer veriyorlar.

Peki Mürver’in sırrı ne?

Öncelikle Mehmet Gürs’ün ismi. İnsanlar isme geliyor.

Çünkü Mürver, “ulaşılabilir lüks” kavramı gibi “ulaşılabilir Mehmet Gürs mekanı” olmuş.

Yemekleri Mikla kadar deneysel ve snob değil. Fiyatlar da uçmuyor.

En pahalı ana yemek 135 liralık dana pirzola. O da iki kişilik zaten.

Sanılanın aksine Gürs, Mürver’in mutfağında değil. Evet tüm yemekler onun bilgisi dahilinde. Ama Mürver’in asıl şefi Yılmaz Öztürk.

Öztürk’ü Alaçatı’daki L’Escargot adlı mekanından biliyor, tanıyorum.

O zaman da nefis yemekler yapıyordu.

Ne yazık ki mekanı sonradan kapatmak zorunda kaldı.

Şef Öztürk’ün, hepsi de elektriksiz ocaklarda pişen/demlenen Mürver’deki yemeklerine de laf yok, ahtapot hariç her şey iyiydi.

Acılı hoşaflı Trakya kıvırcık ve Fener kavurma bilhassa tavsiye...

Gel gör ki Mürver’de ambiyans yok.

Özellikle iç kısımda.

Tiyatro sahnesi gibi bir aydınlatma var ki, karşındakinin gözeneklerini görmemek adına daha loş olan teras kısmına kaçmak istiyorsun.

İstanbul mekanlarındaki bu aydınlatma meselesi neden çözülemiyor, orası ayrı muamma.

Bir de Mürver sıkıcı tasarıma sahip bir iş otelinin tepesinde.

O da işin diğer bir ‘acılı hoşaf’ yanı...

Karaköy’ün hali

Mürver’in terasından bakınca Karaköy’ün hali şu: Galataport inşaatı tam gaz sürüyor.

Yıkılan yolcu salonunun yanı başında yer alan, hepimizin yanından geçerken hayranlıkla baktığı tarihi uzun binanın da ortası tamamen yıkılmış!

Binanın ortasına meteor düşmüş gibi koca bir boşluk var.

Ön ve arka kısım ise duruyor.

Film dekoru filan gibi.

Çok acayip çok üzücü...

Ama Demet Hanım...

Demet Şener’i anlamak mümkün değil.

Bikinili, pek hoş bir pozunu takipçileriyle paylaşıyor.

Sonra bu poz çok konuşulunca, “Bikiniyi değil yuvası yıkılan kadını konuşsunlar” diyor.

İyi de o poz zaten konuşulmak adına paylaşılmadı mı?

Ne manasız çemkirmeler bunlar...

Popüler mekan top 5

İSTANBUL

1. Backyard

2. Mürver

3. Ruby

4. Teras Emirgan & Gizli Kalsın

5. Must

BODRUM

1. Hazine & Bir Alt Kat

2. Fenix

3. Sail Loft

4. Ent

5. Xuma Village

ALAÇATI

1. Spiaggia Grande

2. Before Sunset

3. Single Fin

4. Kapha

5. Yek