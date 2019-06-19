Her nabza uygun son yaz şarkıları

Türkçe müzik okyanusundaki son damlalar neler? Yeni dönemin en parlak hiti hangisi? “Eski Türkiye”yi anımsatan o video... Ve “Felaket”le parlayan bir “afet” ses...
Bir zamanlar Türkçe pop diyarında “yaz hiti” denen bir hadise vardı.
Serdar Ortaç ve Demet Akalın’dan sorulurdu yaz hitleri.
Ne zaman ki Türkçe pop hep aynı telden çalmaya başladı, bu kez Türkçe rock devreye girdi.
Arabesk sosu bol Türkçe rock’lı yazlardan sonra şimdi de Türkçe rap’li yazlara hoş geldik.
Herkesin listesine Ezhel’ler, Ben Fero’lar sızdı.
Hatta şimdilerde Ezhel’in Felaket’iyle Ben Fero’nun Demet Akalın şarkıları popüler.
“Felaket”in YouTube kanalında farklı bir lezzette yorumlamış Zeynep Bastık’ın versiyonu da popüler.
Misal: Hafta sonu Bodrum Sess’te birkaç kez çalındı Zeynep Bastık’lı “Felaket”.
Aynı şekilde gidilen/görülen/maruz kalınan çeşitli yaz kulüplerinde de...
Peki Türkçe popun bildik, tanıdık sularında neler oluyor?
Hemen bakalım:
Mabel Matiz peş peşe çektiği, birbiriyle stil ve anlam olarak bağlantılı videolarını kitlesinin üzerine havai fişek misali fırlatmayı sürdürüyor.
Sonuncu videosu “Boyalı da Saçların” tam eski Türk filmi/eski Türkiye tadında.
Kısa film kıvamındaki videoyu izlerken yer yer boğazınız düğümleniyor, ama tam da ağlayamıyorsunuz.
Çünkü bünyeler Netflix dizileriyle harman olmuş bir kere, bu ‘vintage’ duygularla tekrar bağlantı kurmak zor olabiliyor...
YENİ BİR GÖKSEL
Göksel’in disko
pırıltısı taşıyan son
şarkısı “Hiç Yok” ise şarkıcının artık yeni sularda kurbağalama yüzmeye başladığının bir habercisi gibi. Serin bir yazlık hit olan bu yeni Göksel şarkısında, dozu bir tatlı kaşığı kıvamında bir ‘atarlanma’ hali de yok değil: Sor içimde sen kaldın mı? Hiç yok!
OZAN DOĞULU, SİMGE VE ESAS SÜRPRİZ
Ozan Doğulu 130 bpm serisine bu yaz da devam ediyor.
Şu sıra bu albümden öne çıkan şarkı Simge’li “Ne Zamandır”.
Nakarat hemen dile düşüyor, ama Simge yerine başka biri bu şarkıyı söyleseydi aynı etki olur muydu, dipsiz kuyu.
Simge en sıradan şarkıya bile ayrı bir hava katabiliyor.
Ve Feride Hilal Akın...
Rap sosuna bulanmış “Yok Yok” şarkısı tam da bu yeni dönemin en şık ürünlerinden biri.
Nitekim tüm dijital platform listelerinde en çok parlayan şarkılardan biri bu.
Akın’ın sesi de şarkıya ‘cuk’.
Lakin genç şarkıcıya acilen bir stil danışmanı gerekiyor.
Özellikle şarkının videosunda boyalara süründüğü hali filan Ezhel’in şarkısındaki gibi: Felaket, felaket...
O VİDEODAKİ O BAKIŞLAR
Sürpriz bir şekilde bir araya Mehmet Erdem ve Aşkın Nur Yengi’nin “Allah’tan Kork” şarkıları gayet iyi hoş, ama videolarındaki “lüks sitedeki evimizin yüksek aidatını ödeyemedik, mutsuzuz” diye yorumlanması mümkün aşırı karanlık depresif halleri pek anlaşılır gibi değil.
Ve sona geldik...
Türkçe müzik okyanusundan son damlalar bunlar sevgili okur.
Yaz sürdükçe, sıcaklar daha da bastırdıkça, yeni hitler ortaya saçıldıkça yine notalı yazılar yazacağız nitekim...
Bu kadar basit mi
Kenan Doğulu hafta sonu verdiği konser öncesi özel hayatıyla ilgili sorulara şu yanıtı vermiş:
“Benim tarzımı biliyorsunuz. O yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim. Hiçbir zaman da cevap vermeyeceğim bu sorulara.”
Kenan haklı ama bir yandan da konuyu “bu kadar basite” indirgeyen de Beren Saat’in karmaşık mesajlar veren paylaşımları olmadı mı biraz da?
Her nabza uygun son yaz şarkıları
Türkçe müzik okyanusundaki son damlalar neler? Yeni dönemin en parlak hiti hangisi? “Eski Türkiye”yi anımsatan o video... Ve “Felaket”le parlayan bir “afet” ses...
Bir zamanlar Türkçe pop diyarında “yaz hiti” denen bir hadise vardı.
Serdar Ortaç ve Demet Akalın’dan sorulurdu yaz hitleri.
Ne zaman ki Türkçe pop hep aynı telden çalmaya başladı, bu kez Türkçe rock devreye girdi.
Arabesk sosu bol Türkçe rock’lı yazlardan sonra şimdi de Türkçe rap’li yazlara hoş geldik.
Herkesin listesine Ezhel’ler, Ben Fero’lar sızdı.
Hatta şimdilerde Ezhel’in Felaket’iyle Ben Fero’nun Demet Akalın şarkıları popüler.
“Felaket”in YouTube kanalında farklı bir lezzette yorumlamış Zeynep Bastık’ın versiyonu da popüler.
Misal: Hafta sonu Bodrum Sess’te birkaç kez çalındı Zeynep Bastık’lı “Felaket”.
Aynı şekilde gidilen/görülen/maruz kalınan çeşitli yaz kulüplerinde de...
Peki Türkçe popun bildik, tanıdık sularında neler oluyor?
Hemen bakalım:
Mabel Matiz peş peşe çektiği, birbiriyle stil ve anlam olarak bağlantılı videolarını kitlesinin üzerine havai fişek misali fırlatmayı sürdürüyor.
Sonuncu videosu “Boyalı da Saçların” tam eski Türk filmi/eski Türkiye tadında.
Kısa film kıvamındaki videoyu izlerken yer yer boğazınız düğümleniyor, ama tam da ağlayamıyorsunuz.
Çünkü bünyeler Netflix dizileriyle harman olmuş bir kere, bu ‘vintage’ duygularla tekrar bağlantı kurmak zor olabiliyor...
YENİ BİR GÖKSEL
Göksel’in disko
pırıltısı taşıyan son
şarkısı “Hiç Yok” ise şarkıcının artık yeni sularda kurbağalama yüzmeye başladığının bir habercisi gibi. Serin bir yazlık hit olan bu yeni Göksel şarkısında, dozu bir tatlı kaşığı kıvamında bir ‘atarlanma’ hali de yok değil: Sor içimde sen kaldın mı? Hiç yok!
OZAN DOĞULU, SİMGE VE ESAS SÜRPRİZ
Ozan Doğulu 130 bpm serisine bu yaz da devam ediyor.
Şu sıra bu albümden öne çıkan şarkı Simge’li “Ne Zamandır”.
Nakarat hemen dile düşüyor, ama Simge yerine başka biri bu şarkıyı söyleseydi aynı etki olur muydu, dipsiz kuyu.
Simge en sıradan şarkıya bile ayrı bir hava katabiliyor.
Ve Feride Hilal Akın...
Rap sosuna bulanmış “Yok Yok” şarkısı tam da bu yeni dönemin en şık ürünlerinden biri.
Nitekim tüm dijital platform listelerinde en çok parlayan şarkılardan biri bu.
Akın’ın sesi de şarkıya ‘cuk’.
Lakin genç şarkıcıya acilen bir stil danışmanı gerekiyor.
Özellikle şarkının videosunda boyalara süründüğü hali filan Ezhel’in şarkısındaki gibi: Felaket, felaket...
O VİDEODAKİ O BAKIŞLAR
Sürpriz bir şekilde bir araya Mehmet Erdem ve Aşkın Nur Yengi’nin “Allah’tan Kork” şarkıları gayet iyi hoş, ama videolarındaki “lüks sitedeki evimizin yüksek aidatını ödeyemedik, mutsuzuz” diye yorumlanması mümkün aşırı karanlık depresif halleri pek anlaşılır gibi değil.
Ve sona geldik...
Türkçe müzik okyanusundan son damlalar bunlar sevgili okur.
Yaz sürdükçe, sıcaklar daha da bastırdıkça, yeni hitler ortaya saçıldıkça yine notalı yazılar yazacağız nitekim...
Bu kadar basit mi
Kenan Doğulu hafta sonu verdiği konser öncesi özel hayatıyla ilgili sorulara şu yanıtı vermiş:
“Benim tarzımı biliyorsunuz. O yüzden bu özel konuları bu kadar basitmiş gibi konuşmayı tercih etmeyeceğim. Hiçbir zaman da cevap vermeyeceğim bu sorulara.”
Kenan haklı ama bir yandan da konuyu “bu kadar basite” indirgeyen de Beren Saat’in karmaşık mesajlar veren paylaşımları olmadı mı biraz da?