Emina ve Mustafa Sandal çifti boşanma açıklamalarında şu cümleye yer vermiş: “Bu ayrılığın tek sebebi maalesef aramızdaki aşkın zamanla tüken-mesidir.”
Her aşk bir gün tükenir mi?
Bu cümleler “aldatma” iddialarını çürütmek için söylense de aslında dürüst ve samimi.
Çünkü aşkın bittiğini söylemek, üstelik bunu karşılıklı kabullenmek çok da kolay değil.
Peki her
aşk bir gün tükenmeye,
hele bu devirde eninde sonunda bitmeye mahkumsa aşktan kaçınmalı mıyız?
O biraz zor tabii.
Ama aşk denen şey de kabuk değiştiriyor.
Dijital dünyada aşk artık “birbirine yürümek”ten ibaret.
Mesajla, emoji’yle, like’la...
Bu yeni aşklarda flört uzun, hatta upuzun.
Bir de dallanıp budaklanmaya meyilli.
Yani çok kişiyle aynı anda...
Ayrıca ilişkiler derinleşmekten yana değil.
Yüzeyde kalmaktan yana.
Kimse yorulmak, üzülmek, hüzünlenmek istemiyor.
Hüzün, damar şarkıları dinlerken sadece iki-üç dakika...
Hoşça
vakit geçirmek
ise birinci
planda.
Kimse canının bir ilişki yüzünden sıkılmasını, vaktinin harcanmasını istemiyor.
Yeni aşklarda durum bu...
Soy magazini
Soyağacını araştırmak için 8 milyonu aşkın kişi sorgulama yapmış!
Sosyal medyayı tararken görüyorum.
Herkes büyük büyük büyük dedesinin
bilmem kaç yılında neden o köye yerleştiğini ve oradan sonra neden başka yere göç ettiğini çözmeye çalışıyor.
Tamam bir yandan zevkli, ama soyağacı magazinine
bu kadar tutkuyla bağlanmamız biraz tuhaf
değil mi?
“Şimdi”den kaçmak için mi yapıyoruz acaba tüm bu eskiye dönük taramaları?
İkigai’ni bul
İkigai diye Japonca bir kelime varmış.
Kabaca, hep meşgul olarak mutlu olma anlamına geliyormuş.
Ve bu kelime Japonların uzun ve mutlu yaşam sırlarından biriymiş.
Bu kavram üzerine yazılmış bir kitap var.
Hector Garcia ve Francesc Miralles’ın.
Tam bir uzun uçak yolculuğu kitabıydı.
Havalimanında aldım ve okudum.
Aslında çok basit bir felsefesi varmış İkigai’nin:
“Bedeni ve zihni sürekli meşgul et.
Her uğraşta akışı yakala.”
Bunun üzerine öneriler ve tezler sunuyor kitap.
İlgilisi kaçırmasın derim.
Bağımsız filmlerle randevu
Ve !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali başladı.
Benim en sevdiğim festivallerden biri.
İstanbul’dan
sonra Ankara ve İzmir’e de uğrayacak olan festivalin programında
çok iyi, tuhaf, ilginç filmler var.
Mesela...
◊ Sürüklenme
◊ Partilerde Kız Tavlama Sanatı
◊ Lady Bird / Uğur Böceği
◊ Phantom Thread
◊ The Disaster Artist
◊ Yara
◊ Tom of Finland