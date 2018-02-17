Her aşk bir gün tükenir mi?





Bu cümleler “aldatma” iddialarını çürütmek için söylense de aslında dürüst ve samimi.

Çünkü aşkın bittiğini söylemek, üstelik bunu karşılıklı kabullenmek çok da kolay değil.

Peki her

aşk bir gün tükenmeye,

hele bu devirde eninde sonunda bitmeye mahkumsa aşktan kaçınmalı mıyız?

O biraz zor tabii.

Ama aşk denen şey de kabuk değiştiriyor.

Dijital dünyada aşk artık “birbirine yürümek”ten ibaret.

Mesajla, emoji’yle, like’la...

Bu yeni aşklarda flört uzun, hatta upuzun.

Bir de dallanıp budaklanmaya meyilli.

Yani çok kişiyle aynı anda...

Ayrıca ilişkiler derinleşmekten yana değil.

Yüzeyde kalmaktan yana.

Kimse yorulmak, üzülmek, hüzünlenmek istemiyor.

Hüzün, damar şarkıları dinlerken sadece iki-üç dakika...

Hoşça

vakit geçirmek

ise birinci

planda.

Kimse canının bir ilişki yüzünden sıkılmasını, vaktinin harcanmasını istemiyor.

Yeni aşklarda durum bu...

Soy magazini

Soyağacını araştırmak için 8 milyonu aşkın kişi sorgulama yapmış!

Sosyal medyayı tararken görüyorum.

Herkes büyük büyük büyük dedesinin

bilmem kaç yılında neden o köye yerleştiğini ve oradan sonra neden başka yere göç ettiğini çözmeye çalışıyor.

Tamam bir yandan zevkli, ama soyağacı magazinine

bu kadar tutkuyla bağlanmamız biraz tuhaf

değil mi?

“Şimdi”den kaçmak için mi yapıyoruz acaba tüm bu eskiye dönük taramaları?

İkigai’ni bul

İkigai diye Japonca bir kelime varmış.

Kabaca, hep meşgul olarak mutlu olma anlamına geliyormuş.

Ve bu kelime Japonların uzun ve mutlu yaşam sırlarından biriymiş.

Bu kavram üzerine yazılmış bir kitap var.

Hector Garcia ve Francesc Miralles’ın.

Tam bir uzun uçak yolculuğu kitabıydı.

Havalimanında aldım ve okudum.

Aslında çok basit bir felsefesi varmış İkigai’nin:

“Bedeni ve zihni sürekli meşgul et.

Her uğraşta akışı yakala.”

Bunun üzerine öneriler ve tezler sunuyor kitap.

İlgilisi kaçırmasın derim.

Bağımsız filmlerle randevu

Ve !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali başladı.

Benim en sevdiğim festivallerden biri.

İstanbul’dan

sonra Ankara ve İzmir’e de uğrayacak olan festivalin programında

çok iyi, tuhaf, ilginç filmler var.

Mesela...

◊ Sürüklenme

◊ Partilerde Kız Tavlama Sanatı

◊ Lady Bird / Uğur Böceği

◊ Phantom Thread

◊ The Disaster Artist

◊ Yara

◊ Tom of Finland