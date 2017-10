Hangi versiyon daha iyi

Herkes “Muhbir”i yine Mabel Matiz’le beraber söylediğini zannetti. Ama Sıla şarkıyı tek başına yorumluyordu.

Şimdi dinleyici ikiye ayrılmış durumda. Canlı performans düetine tutunanlar Sıla’lı stüdyo kaydına hafiften burun kıvırıyor.

“Fark etmez” diyenler ikisini birden dinliyor.

Benim oyum Sıla’lı stüdyo kaydından yana.

Çünkü Açıkhava’daki düette de baskın olan zaten Sıla. Şarkı da Sıla’nın yorumuna çok daha uygun.

O yüzden “Muhbir”in düet olarak çıkmaması doğru karar olmuş.

Tek dezavantajı milyonlarca kez tıklanmış Açıkhava videosu. Sıla ister istemez o videoyla yarışacak şimdi!

Neden ama neden?

Herkes sıraya girmiş.

Ama ünlü marka Miu Miu onu seçmiş. Ve iddiaya göre İstanbul’a sadece bir adet gönderilen çantayı o kapmış.

Tam 6 bin 500 Euro karşılığında.

Hande Acar’ın kaptığı o çantaya baktım, baktım ve bir daha baktım...

İnsan bu dev çantayı neden almak ister ve dahası koluna takınca ağırlığından ölüp bitmez mi diye düşündüm, düşündüm ve bir daha düşündüm.

Hiçbir yanıt bulamadım. Belki siz bulursunuz...

İlham veren konuşmalar diyarı

Çevrenizdeki kısır konuşmalardan sıkıldınız mı?

İçeriği hep aynı olan sohbetlerden?

Ben çoktan sıkıldım.

O yüzden biraz ilham almak için Brand Week’in konuşmacılarını bekliyorum.

6 Kasım’da Zorlu PSM’de başlıyor Brand Week.

Ve konuşmacıları arasında çok ilginç isimler var.

Benim en çok ilgimi çeken besin fütüroloğu Morgaine Gaye.

Konuşmasında gelecekteki besin trendlerini gerekçeleriyle birlikte açıklayacakmış.

Yani şöyle şeyler duyacağız herhalde:

“Avokado yerine şu yükselecek, artık lifli meyve-sebze suları yerine şunları içeceğiz, kinoa out oldu” gibi gibi...

Herkesin yediğine içtiğine ultra özen gösterdiği şu dönemde bir besin fütüroloğunu dinlemek en elzem şey olsa gerek.

Dikkatimi çeken diğer bir konuşmacı ise Facebook’un küresel pazarlama ekibinden Sarah Personette. Facebook ilk kez bu kadar üst seviyeden bir yöneticisini konuşmacı olarak gönderiyormuş. Sara’nın söyleyecek ilginç şeyleri olabilir diye düşünüyorum.

Ah bir de Bruce Dickinson var.

Iron Maiden solisti Dickinson aslında hem pilot hem bira yapımcısı hem de girişimci. Yani yapmadığı şey yok.

Dolayısıyla ilhamı bol bir konuşma yapacağı kesin.

Popüler mekan Top 10

1. People

NEDEN? Canlı müziğin zaferi. People pazartesi gecesi Mehmet Erdem, çarşamba gecesi ise Nükhet Duru ile bir adım önde.

2. La Boucherie

NEDEN? Yine canlı müzik. Dicle Olcay ve Ceynur’un çıktığı geceler burası favori. Mekanın müdavimleri dizi oyuncuları ve yapımcıları...

3. Rana

NEDEN? Eski Topaz’ın modern meyhane olmuş hali Rana. Manzara hâlâ nefis. Bir de artık bu manzaraya eşlik eden rakı ve meze ikilisi var.

4. Misk

NEDEN? Hem çiçekçi hem kafe. Ama kahvaltısı çok meşhur. Bir pazar gitmek istedim, “Barda 1 saat bekledikten sonra yerimiz açılıyor” dediler. Anlayın durumu yani.

5. Must

NEDEN? Sezon açılışını iyi yaptılar, şimdi de iyi DJ’ler ve iyi yemekle devam ediyorlar.

6. Klein

NEDEN? Başka dans edecek yer yok! Gerçi buraya gelenlerin de pek dans ettiği yok ya. Ama hâlâ en iyi after mekanı.

7. Hudson

NEDEN? Sürekli kendini geliştiriyor. Sergiydi şuydu buydu derken bu hafta mevsime özel porçini mantarlı menüleri çıkmış, meraklısına...

8. Dorock XL

NEDEN? Kadıköy’ün Babylon’u desek yeterli olur herhalde. Alternatif müzisyenleri dinlemek ve Kadıköy havası almak için ideal.

9. Fenix

NEDEN? İsteyen iş yemeği isteyen “ara mekan” kategorisinden gidiyor. Her kalıba uygun.

10. Kase

NEDEN? Çünkü kendine özgü bir mekan. Benzeri yok. Kendi tasarımları olan kaseler içinde sundukları yemekler doyurucu ve sağlıklı. Favorim sportif kase.