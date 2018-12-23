Hangi dönemi tercih ederdiniz: Sıla mı Muhterem Nur mu

Muhterem Nur o çok merak edilen “Müslüm baba ve tokat” konusuyla ilgili “2. Sayfa” programına demiş ki: “Bana ne olacak bir tokat atmış, iki tokat atmış... Hiç önemi bile yok.
Ben 5 dakika sonra ‘Müslümcüğüm sana bir çay yapayım mı?’ dediğimde ‘Hadi hayatım yap içelim’ diyordu... Onu idare edecek kişi bendim. O bana karşı değişik tavır takındığı zaman susmasını bildim”.
Muhterem Nur hanımefendiye, Müslüm Gürses’le yaşadığı aşka, o muhteşem tutkuya saygımız sevgimiz sonsuz.
Ama şimdi Sıla gibi kadınların devrindeyiz, Muhterem Nur kadınlarının devrinde değil.
Kadınların susup sinmediği, adam bana iki tokat atsın ben üstüne bir de demli çay yapayım diyerek olayı geçiştirmediği bir devir bu.
O yüzden Muhterem Nur’un söyledikleri maalesef kulağımı tırmaladı, “Nasıl yani?” oldum.
Aşksa eğer, bu tür aşklar geride kaldı.
Yine de kadınlara sormalı tabii. Hangisini tercih ederdiniz?
Muhterem Nur devrini mi yoksa Sıla devrini mi?
2019’un ilk güzel sürprizi
2018’in son haftasına girerken yeni yıla dair güzel bir sürpriz: Odunpazarı Modern Müzesi, kısa adıyla OMM.
Kendisi de Eskişehirli olan Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca tarafından hayata geçirilecek Eskişehir Odunpazarı’ndaki müzenin mimari tasarımı ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma&Associates imzasını taşıyor. 4500 metrekare genişliğindeki müzede yerli ve yabancı birçok sanatçının işleri sergilenecek. 2019 içinde açılacak (net tarih henüz belirsiz) müzenin Eskişehir’e başka bir hava katacağı kesin.
Yılbaşında akış nereye
Bu yılbaşında en çok rağbet görecek iki destinasyonu söyleyeyim:
Biri Kapadokya, diğeri Alaçatı.
Hafta sonunun da birleşmesiyle bu iki turistik beldeye yoğun bir akış olacak gibi.
Pazar ‘cool’u
Elbette cemiyet gezegeninde son günlerde övgüyle bahsedilen, Hello Dergisi’nin de nefis karelerle bu hafta kapağına taşıdığı Aslı Pamir. Fotoğraflarıyla Meryl Streep’in ilk dönemlerini ve bir de Uma Thurman’ı anımsatan Pamir, şu sıralar üç yıldır beraber olduğu sevgilisi Murat Pilevneli’yle beraber tamamen galeri işine gömülmüş durumda.
Öyle ki Mecidiyeköy’deki likör fabrikasında açılan serginin baş aktörlerinden biri Aslı Pamir.
Asıl mesleği çocuk ve ergen psikoterapistliği olan Pamir, Pilevneli Galeri’nin sahibi Murat Pilevneli’yle olan ilişkisini şöyle anlatmış dergiye:
“En son aşk en büyük aşktır diye bir algı vardır.
Ama gerçekte öyle mi değil mi, bunu ancak zaman gösterecek. Hayatımın bu döneminde bir ilişkiyi bu kadar çok yönlü yaşayabilmek çok değerli.
Bu da birbirimize sıkıca kenetlenmemize neden oluyor”.
Yılın o dönemi geldi
O dönemi dediğim, yeni yıla dair burç raporlarının coşarak yayınlandığı o dönem yani. İtiraf edin, hepiniz bir parça okuyorsunuz.
“Acaba beni neler bekliyor?” diye.
Ve itiraf edin; tüm o anlaşılmaz Jüpiter’di Satürn’dü Plüton’du söyleminin arasına sızmış “Hadi bakalım bu yıl şans sizinle”, “Aşk sizi 2019 nisanında bulacak” gibi cümleleri cımbızlayıp zihninizi ferahlatıyor, motivasyon denizlerine son sürat açılıveriyorsunuz.
Benim de hoşuma gidiyor, valla doğruya doğru.
Aslında her sene aynı şeyler söyleniyormuş gibi geliyor ama olsun, yılın bu dönemi burç dönemi. Keyfinizi çıkarmak ve sonra hepsini unutmak lazım.
Hangi dönemi tercih ederdiniz: Sıla mı Muhterem Nur mu
Muhterem Nur o çok merak edilen “Müslüm baba ve tokat” konusuyla ilgili “2. Sayfa” programına demiş ki: “Bana ne olacak bir tokat atmış, iki tokat atmış... Hiç önemi bile yok.
Ben 5 dakika sonra ‘Müslümcüğüm sana bir çay yapayım mı?’ dediğimde ‘Hadi hayatım yap içelim’ diyordu... Onu idare edecek kişi bendim. O bana karşı değişik tavır takındığı zaman susmasını bildim”.
Muhterem Nur hanımefendiye, Müslüm Gürses’le yaşadığı aşka, o muhteşem tutkuya saygımız sevgimiz sonsuz.
Ama şimdi Sıla gibi kadınların devrindeyiz, Muhterem Nur kadınlarının devrinde değil.
Kadınların susup sinmediği, adam bana iki tokat atsın ben üstüne bir de demli çay yapayım diyerek olayı geçiştirmediği bir devir bu.
O yüzden Muhterem Nur’un söyledikleri maalesef kulağımı tırmaladı, “Nasıl yani?” oldum.
Aşksa eğer, bu tür aşklar geride kaldı.
Yine de kadınlara sormalı tabii. Hangisini tercih ederdiniz?
Muhterem Nur devrini mi yoksa Sıla devrini mi?
2019’un ilk güzel sürprizi
2018’in son haftasına girerken yeni yıla dair güzel bir sürpriz: Odunpazarı Modern Müzesi, kısa adıyla OMM.
Kendisi de Eskişehirli olan Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı Erol Tabanca tarafından hayata geçirilecek Eskişehir Odunpazarı’ndaki müzenin mimari tasarımı ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma&Associates imzasını taşıyor. 4500 metrekare genişliğindeki müzede yerli ve yabancı birçok sanatçının işleri sergilenecek. 2019 içinde açılacak (net tarih henüz belirsiz) müzenin Eskişehir’e başka bir hava katacağı kesin.
Yılbaşında akış nereye
Bu yılbaşında en çok rağbet görecek iki destinasyonu söyleyeyim:
Biri Kapadokya, diğeri Alaçatı.
Hafta sonunun da birleşmesiyle bu iki turistik beldeye yoğun bir akış olacak gibi.
Pazar ‘cool’u
Elbette cemiyet gezegeninde son günlerde övgüyle bahsedilen, Hello Dergisi’nin de nefis karelerle bu hafta kapağına taşıdığı Aslı Pamir. Fotoğraflarıyla Meryl Streep’in ilk dönemlerini ve bir de Uma Thurman’ı anımsatan Pamir, şu sıralar üç yıldır beraber olduğu sevgilisi Murat Pilevneli’yle beraber tamamen galeri işine gömülmüş durumda.
Öyle ki Mecidiyeköy’deki likör fabrikasında açılan serginin baş aktörlerinden biri Aslı Pamir.
Asıl mesleği çocuk ve ergen psikoterapistliği olan Pamir, Pilevneli Galeri’nin sahibi Murat Pilevneli’yle olan ilişkisini şöyle anlatmış dergiye:
“En son aşk en büyük aşktır diye bir algı vardır.
Ama gerçekte öyle mi değil mi, bunu ancak zaman gösterecek. Hayatımın bu döneminde bir ilişkiyi bu kadar çok yönlü yaşayabilmek çok değerli.
Bu da birbirimize sıkıca kenetlenmemize neden oluyor”.
Yılın o dönemi geldi
O dönemi dediğim, yeni yıla dair burç raporlarının coşarak yayınlandığı o dönem yani. İtiraf edin, hepiniz bir parça okuyorsunuz.
“Acaba beni neler bekliyor?” diye.
Ve itiraf edin; tüm o anlaşılmaz Jüpiter’di Satürn’dü Plüton’du söyleminin arasına sızmış “Hadi bakalım bu yıl şans sizinle”, “Aşk sizi 2019 nisanında bulacak” gibi cümleleri cımbızlayıp zihninizi ferahlatıyor, motivasyon denizlerine son sürat açılıveriyorsunuz.
Benim de hoşuma gidiyor, valla doğruya doğru.
Aslında her sene aynı şeyler söyleniyormuş gibi geliyor ama olsun, yılın bu dönemi burç dönemi. Keyfinizi çıkarmak ve sonra hepsini unutmak lazım.